Coppa Italia A2: Cantù e Tinet ai quarti, Reggio Emilia alla 'bella'

ROMA- Pool Libertas Cantù e Tinet Prata di Pordenone ai quarti di Coppa Italia dopo Gara 2 di semifinale . Gli uomini di Denora, che avevano già vinto in Toscana, hanno chiuso la serie, sia pure a fatica e dopo cinque lottatissimi set, sul 2-0. I friulani sono andati a conquistare la seconda vittoria sulla Wow Green House Aversa sul campo campano. Rimette tutto in discussione invece la Conad Reggio Emilia che supera davanti al proprio pubblico la Consoli Sferc Brescia portando la sfida a Gara 3.

TUTTE LE SFIDE-

Conad Reggio Emilia - Consoli Sferc Brescia-

Reggio porta la serie a 1-1, vince 3-1 contro Brescia e si gioca il tutto per tutto a gara 3.

Scendono in campo i sestetti iniziali: parte Brescia con la diagonale Tiberti-Klapwijk, i ricevitori martello sono Cominetti e Abraham, al centro ci sono Erati e candeli, il libero è Pesaresi. Tocca poi alla formazione di Fanuli: la diagonale è Sperotto-Gasparini, gli schiacciatori sono Guerrini e Suraci, i muratori sono Sesto e Caciagli, infine il libero è Torchia.

Inizia il match a favore del la Conad (6-4). Trova il pareggio la diagonale dell’opposto ospite Klapwijk (12-12). Si procede punto a punto (15-15). Reggio trova il +1 e Preti entra per Guerrini (17-16). Errore a muro da parte di Gasparini, trova il modo di scavalcare la formazione ospite (18-20). Doppio cambio per la Conad: dentro Catellani e Marks per Gasparini e Sperotto (20-22). Torna in campo Guerrini per Preti (23-23). Set point per Brescia annullato dalla diagonale di Suraci (24-24). È poi brava Brescia a chiudere il set (24-26).

Inizia il secondo set, ancora una volta a favore di Reggio (3-2). Tiene il vantaggio la compagine di Fanuli (14-11). Ace di Guerrini (16-12). Accorcia Brescia con il mani-out di Cominetti (21-18). Ancora un mani-out dei gialloblu, pareggia la compagine ospite (21-21). Dentro Marks per Sperotto e Catellani per Gasparini (22-22). Errore dai nove metri della Consoli, set point reggiano (24-23), chiude poi l’attacco di Guerrini il set (25-23).

Inizia il terzo set molto bene per i padroni di casa (3-0). Tiene il +3 Reggio con l’attacco di Gasparini (10-7). Ace di Cominetti, i tucani trovano la parità (12-12). Primo tempo di Caciagli che conquista il +2 (17-15). Pallonetto dalla seconda linea di Guerrini, Reggio trova il 22-19. Set point giallorosso (24-21), chiude poi il set Gasparini (25-22).

Quarto set che emula il precedente con Reggio sopra per 3-1. I bresciani con un attacco punto si riportano sotto per 4-5. Grazie all’ace di Sperotto la Conad aumenta il vantaggio (11-7). Tengono il vantaggio i reggiani (20-17). Diagonale vincente di Suraci, set point giallorosso (24-20), chiude il match il muro di Sperotto (25-20).

Il prossimo incontro si terrà domenica 28 aprile alle 18:00 al Centro Sportivo San Filippo di Brescia.

I PROTAGONISTI-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Sono molto contento per i ragazzi. Ci siamo lasciati con un po’ di amaro in bocca a Brescia perché stiamo cercando di dare spazio a chi ne ha avuto meno in campionato. Penso che stasera i ragazzi abbiano meritato di fare una bella partita davanti al nostro pubblico, davanti ai nostri tifosi. Adesso andiamo a Brescia a giocarci Gara 3 ».

Roberto Zambonardi (Consoli Sferc Brescia)- « Abbiamo affrontato una squadra carica e entusiasta, mentre noi siamo ancora affranti per l’esclusione dai Play-off. Reggio Emilia è stata più coraggiosa e ha giocato meglio di noi. Nostro compito ora è rimettere in ordine le idee per il match decisivo di domenica prossima »

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA - CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-20)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 4, Suraci 12, Sesto 6, Gasparini 20, Guerrini 14, Caciagli 6, Pochini (L), Preti 1, Catellani 0, Torchia (L), Marks 0. N.E. Mariano, Maiocchi, Bonola. All. Fanuli.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Gavilan 12, Candeli 6, Klapwijk 23, Cominetti 15, Erati 4, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 4, Franzoni 0, Mijatovic 0, Pesaresi (L). N.E. Bettinzoli, Ghirardi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Grossi, Lorenzin.

NOTE - durata set: 26', 25', 24', 21'; tot: 96'.

Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce-

La Pool Libertas Cantù replica il risultato dell’andata, batte per la seconda volta in una settimana la Kemas Lamipel Santa Croce, e approda ai Quarti di Finale di DelMonte® Coppa Italia, dove affronterà la Yuasa Battery Grottazzolina.

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Andrea Bacco schiacciatori, Gianluca Rossi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Michele Bulleri risponde con Manuel Coscione al palleggio, Klistan Lawrence opposto, Karli Allik e Leonardo Colli in banda, Antonio Cargioli e Pardo Mati al centro, e Luca Loreti libero.

A inizio primo set la Kemas Lamipel prova a scappare con un ace di Lawrence (4-6), ma Aguenier mura Allik per la parità a quota 7. Si prosegue lottando palla su palla, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di un punto di vantaggio fino al muro di Monguzzi su Mati che convince Coach Bulleri a fermare il gioco (19-17). Al rientro in campo i toscani ritrovano subito il pari a 19, ma Monguzzi, Gamba e Bacco li ricacciano indietro (22-19). Colli batte in rete e consegna il primo set point al Pool Libertas, ma l’ace di Brucini convince Coach Denora Caporusso a fermare tutto (24-23). Al rientro in campo Galliani chiude il set per i suoi (25-23).

A inizio secondo set la Kemas Lamipel alza il muro e vola avanti (1-5). Si prosegue lottando palla su palla fino all’uno-due marchiato Galliani e Gamba che riporta sotto il Pool Libertas (8-9). L’equilibrio viene spezzato da due muri consecutivi di Mati, prima su Aguenier e poi su Gamba, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (14-18). Aguenier suona la carica, Bacco mette a terra la palla del -1, e Coach Bulleri ferma tutto (17-18). Un’invasione di Pedron rilancia l’azione di Santa Croce (17-20), ma Lawrence prima viene murato da Monguzzi, poi attacca fuori, ed è parità a quota 20. Le due squadre restano appaiate nel punteggio, Galliani risponde a Parodi, e si va ai vantaggi con il pallino del gioco nella metà campo toscana. Due attacchi mani fuori di Lawrence consegnano il parziale ai suoi (24-26).

A inizio terzo set Aguenier si carica la squadra sulle spalle, e il suo turno al servizio lancia i suoi (7-3). Gamba mette a terra il +5 interno (10-5), ma la Kemas Lamipel non sta a guardare e resta in scia (12-9). Un’invasione del muro canturino, e Santa Croce è a -2 (14-12). Pedron mura a uno Colli, ricaccia indietro gli ospiti, e Coach Bulleri ferma il gioco (17-13). Al rientro in campo il Pool Libertas non perde il ritmo, e un ace di Gamba porta il massimo vantaggio interno (20-13, parziale di 5-0). Il turno al servizio di Allik permette ai suoi di tornare sotto (23-18), ma un attacco fuori di Parodi consegna il parziale a Cantù (25-18).

A inizio quarto set la Kemas Lamipel prova a scappare, ma Gamba trova la parità a quota 6. Coscione mura Bacco per il nuovo +2 esterno (6-8), e un errore in ricostruzione del Pool Libertas convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (8-12). Al rientro in campo Santa Croce non perde il ritmo e, aiutata da un paio di errori dei canturini, allunga (8-14). Il turno al servizio di Mati, condito da un ace, permette ai toscani di piazzare lo strappo decisivo (11-19). Cantù prova a ricucire lo strappo (18-23), ma agli ospiti basta giocare il cambio palla alla perfezione per mandare il match al tie break con Gatto (19-25).

A inizio quinto set la Kemas Lamipel prende subito il doppio vantaggio grazie ad un muro di Mati su Gamba (0-2), ma Cargioli attacca out ed è parità a quota 4. Gamba segna il primo vantaggio interno del parziale (6-5), Aguenier consegna ai suoi il +2, e Coach Bulleri ferma il gioco (9-7). Al rientro in campo Allik rimette tutto in parità a quota 9. Magliano e Gamba riconquistano il doppio vantaggio per il Pool Libertas (12-10), ma un’invasione di seconda linea di Gamba e un ace di Gatto mandano anche questo parziale ai vantaggi, con Coach Denora Caporusso che vuole parlarci su (14-14). Gatto batte fuori, Aguenier mura Parodi, e consegna set a match ai suoi (16-14).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora Caporusso (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Anche questa è stata una gara altalenante, un po’ come era stata Gara 1. In questo momento ci viene difficile avere continuità nel bel gioco, è abbastanza normale dopo tutto quel tempo di inattività dalla parte agonistica. Ci stava, e infatti era una sfida aperta perché anche loro erano nelle nostre stesse condizioni. Però le regole sono queste, e ci tocca adattarci e provare a fare sempre il massimo. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita nonostante quel quarto set un po’ brutto. Un applauso vorrei farlo anche ai nostri giovani: a Bacco, perché ci ha dato un bell’equilibrio in seconda linea che ci serviva; a Magliano, perché ha fatto un tie break veramente importante, dove ci serviva la sua spinta in attacco. Queste partite da dentro o fuori serviranno tanto al loro futuro, se le ritroveranno dopo. Oggi, poi, non potevamo proprio perderla perché l’avevamo promessa al Capitano Dario Monguzzi: era il suo giorno, e volevamo dedicargli la vittoria. L’ultimo ballo di questo gruppo deve aspettare ancora un pò ».

Il tabellino-

POOL LIBERTAS CANTÙ - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-2 (25-23, 24-26, 25-18, 19-25, 16-14)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Pedron 1, Galliani 15, Aguenier 16, Gamba 19, Bacco 8, Monguzzi 10, Pellizzoni (L), Magliano 3, Butti (L), Quagliozzi 0, Picchio 0. N.E. Gianotti, Ottaviani, Rossi. All. Denora Caporusso.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 6, Allik 11, Pardo 14, Lawrence 14, Colli 7, Cargioli 5, Gabbriellini (L), Parodi 10, Brucini 1, Russo 0, Petratti 0, Gatto 10, Giannini 0, Loreti (L). N.E. All. Bulleri.

ARBITRI: Pasin, Manzoni.

Durata set: 27', 34', 26', 24', 20'; tot: 131'.

Wow Green House Aversa - Tinet Prata di Pordenone-

La Tinet Prata vince la quarta gara su altrettanti match giocati contro Aversa ed approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà nuovamente la Consar Ravenna. I quarti di finale si giocheranno in due gare con la formula del Golden Set. La Tinet inizierà in casa il 1 Maggio alle 18.00 al PalaCrisafulli. Tornando alla partita dopo un primo set nel quale i ragazzi di Dante Boninfante dilapidano uin ottimo vantaggio, c’è una ripresa con una certa autorevolezza. La nota positiva è sicuramente il rendimento eccellente di un Alberto Baldazzi da 28 punti ed MVP per la seconda volta consecutiva. La tegola è l’infortunio capitato a Katalan che nel corso del quarto set è dovuto uscire per una distorsione alla caviglia. Nello starting six in cabina di regia rientra Alessio Alberini. Molto più equilibrato l’inizio del primo set rispetto alla gara d’andata, ma comunque sempre con un Baldazzi che appare ispirato. Primo strappo gialloblù sul turno di servizio di Terpin che centra in ricezione il bulgaro Lyutskanov, complicando molto le trame di gioco campane: 7-10. Altro turno di servizio mortifero è quello di Baldazzi, con la Tinet che contrattacca bene anche al centro: 9-15. Bruno Canuto suona la carica per i suoi e la Green House recupera 5 lunghezze consecutive. L’ace di Pinelli riporta i padroni di casa in parità. Finalmente l’attacco di Petras spezza il sortilegio. La Tinet sembra aver smarrito il filo del gioco e Aversa ne approfitta portandosi avanti di 3: 20-17. Il set è ricco di imprecisioni tecniche. Lyutskanov marca l’ace del set point: 24-21. Argenta sbaglia in attacco. Entra in campo l’ex di giornata Dario Iannaccone. La chiude Argenta: 25-22.

Parte rabbiosamente la Tinet, con Baldazzi sugli scudi e piazza subito un parziale di 2-6. Poi Pinelli va in battuta e Aversa piazza il controsorpasso: 7-6. Boninfante si gioca la carta Truocchio per Petras. Torna avanti Prata in un gioco di tira e molla: 8-10. Alberini batte bene e favorisce i buoni interventi del muro gialloblù: 9-14. Questa volta però la Tinet mantiene il pallino del gioco e a suon di muri raggiunge quota venti con un vantaggio di sette punti. Vanno tutti a segno i Passerotti e il tabellone marca 13-22. La chiude Truocchio con un ottimo attacco sulle mani alte del muro. Set dominato: 14-25

Terzo set iniziato col freno a mano tirato per la Tinet che si ritrova sotto di cinque lunghezze. E’ Baldazzi a riportare sotto i suoi e a firmare il controsorpasso: 10-11. Doppio cambio per Boninfante: dentro Bellanova e Lucconi. La Tinet difende un prezioso break di +2. Terpin trasforma in punto ogni palla che tocca. Lyutskanov la impatta sul 23-23. Pipe di Terpin e set point. La chiude Baldazzi: 24-26.

Aversa sembra subire il contraccolpo e Prata ne approfitta: 2-5. Va in battuta Terpin e il vantaggio aumenta: 4-9 e time out Wow Green House. La Tinet si complica un po’ la vita e permette ad Aversa di rientrare da 5-12 a 9-12. Si gioca a “ciapano” e anche Aversa impila un paio di errori gratuiti. Ace del solito Baldazzi e Tinet ancora a +6: 9-15. Si scaviglia Katalan e deve entrare al centro Lucconi nell’inconsueto ruolo di centrale. La Tinet però mantiene altissima la concentrazione. Arrivano sei match point sul 18-24. La chiude JJ Terpin per 20-25. L’appuntamento è per mercoledì 1 Maggio al PalaCrisafulli per l’andata dei quarti di finale-

Il tabellino-

WOW GREEN HOUSE AVERSA - TINET PRATA DI PORDENONE 1-3 (25-22, 14-25, 24-26, 20-25) –

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 1, Canuto 15, Presta 1, Argenta 13, Lyutskanov 14, Marra 6, Spignese (L), Rossini (L), Biasotto 2, Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 2, Agrusti 4. N.E. Schioppa, Gatto. All. Tomasello.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 17, Scopelliti 8, Baldazzi 29, Petras 6, Katalan 6, Aiello (L), Lucconi 0, De Angelis (L), Bellanova 0, Iannaccone 0, Truocchio 6. N.E. Pegoraro. All. Boninfante.

ARBITRI: Grassia, Dell'orso.

Durata set: 28', 22', 30', 28'; tot: 78'.

I RISULTATI-

Conad Reggio Emilia - Consoli Sferc Brescia 3-1 (24-26, 25-23, 25-22, 25-20) (A Gara 3)

WOW Green House Aversa - Tinet Prata di Pordenone 1-3 (25-22, 14-25, 24-26, 20-25)



Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce 3-2 (25-23, 24-26, 25-18, 19-25, 16-14)



Abba Pineto - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

In neretto le qualificate ai Quarti di Finale