Coppa Italia A2: Brescia si qualifica per i quarti

BRESCIA- La Consoli Sferc Brescia con merito batte la Conad Reggio Emilia nella decisiva Gara 3 degli ottavi della Del Monte Coppa Italia di A2 e si prepara per i quarti con Siena. Il match viaggia a senso unico per due set poi dopo il set perso, la squadra di Zambonardi è brava a non scomporsi e a trovare la strada per il successo. Sostanzioso l'apporto di Klapwijk e di un ritrovato Cominetti con Erati MVP . Mercoledì i tucani saranno nuovamente di scena al San Filippo alle 18 per Gara 1 dei quarti con i toscani. Gara 2 domenica 5 maggio a Siena con eventuale golden set.



Brescia si affida al sestetto ufficiale con Tiberti-Klapwijk sulla diagonale palleggiatore opposto, Abrahan-Cominetti a banda, Candeli-Erati al centro con Pesaresi libero. Reggio Emilia cambia uno schiacciatore rispetto a Gara 2 (Preti per Suraci) e si affida all’ex Catellani in regia. Completano il sestetto l’opposto Gasparini, i centrali Sesto e Caciagli, la giovane banda Guerrini e il libero Torchia.



Brescia grazie a ottimi muri di Abrahan, Erati, Candeli e Klapwijk (alla fine del set saranno 5 per Brescia!) scappa sul 13-7. I tucani tengono il ritmo con autorità e firmano il più 8 sul 17-9. Caciagli in battuta firma un break reggiano fino al 13-18. Ma Brescia concentrata e determinata con una tripletta in attacco di Abrahan vola sul 22-14 e da li a poco chiude il parziale 25-15 con un bel diagonale di Cominetti.



Con le formazioni immutate l’inizio del secondo set vede una Consoli subito autoritaria (14-7). Sulla scia del primo parziale Abrahan continua a martellare accompagnato dalla buona vena di Candeli che si fa sentire anche in battuta con un ace del 17-9. Nel finale una super difesa di erati dà il via ad uno scambio che strappa gli applausi del San Filippo e permette a Cominetti di firmare il 21-15. Abrahan e Klapwijk fanno il resto e chiudono senza patemi 25-18.



Il terzo parziale registra un piccolo calo bresciano che permette a Preti e compagni di portarsi sul 9-5. I Tucani si scuotono e trovano il pareggio (9-9) con un ace di Klapwijk. L’equilibrio tiene fino al 13-13 quando Klapwijk e Abrahan attuano il primo sorpasso (15-13). Reggio Emilia però non molla e trascinata da Guerrini in battuta spinge fino al 19-16 e poi al 21-18 a proprio favore. L’Atlantide non molla e accorcia sul 20-21 ma Preti con l’ace del 23-20 assesta il punto decisivo prima del 25-22 finale del ragazzino terribile Guerrini.



La Consoli accetta la sfida e si ributta in campo con coraggio scacciando i fantasmi di Gara 2. Cominetti si fa sentire in attacco e in battuta fino al 12-7. Brescia regolare nel cambio tiene il margine dei 5 punti fino al 19-14. Il finale è tutto per Brescia. Cominetti picchia duro per il 23-18 e Tiberti con un tocco di classe di prima intenzione sigla il 25-21.



I PROTAGONISTI-