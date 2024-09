Supercoppa: Perugia è la prima finalista

FIRENZE- Una Sir Susa Vim Perugia, ben calata nella parte della squadra destinata a vincere tutto, esordisce nella 'sua' Supercoppa già vinta cinque volte, con un autorevole successo per 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21) nella prima semifinale su una buona Gas Sales Bluenergy Piacenza che per almeno due set ha giocato alla pari dei Block Devils per poi arrendersi davanti alle bordate di Ben Tara e soci.

Lo spettacolo sugli spalti è stato assicurato dai tifosi delle due compagini, giunti in terra toscana per applaudire i propri beniamini: in particolare i Sirmaniaci hanno colorato gli spalti di Palazzo Wanny e festeggiato l’approdo in Finale di Giannelli e compagni. Niente da fare invece per i piacentini, che hanno comunque tifato incessantemente per Brizard e compagni.



Perugia va in campo con la diagonale Giannelli-Ben Tara, Semeniuk e Plotnitskyi in posto quattro, il neoacquisto Loser e Russo al centro, Colaci è il libero. Piacenza risponde con Brizard-Romanò,Maar e Kovacevic schiacciatori, Simon e Galassi centrali, Scanferla libero.



Il sestetto di Angelo Lorenzetti, privo di Sebastian Solè, operato nei giorni scorsi al gomito, ha condotto il primo set fino all’11-9 poi ha subito la reazione degli emiliani che si sono portati sull’11-13. Lorenzetti getta nella mischia Ishikawa ma sono un errore di Romanò e un muro di capitan Giannelli a riportare avanti i Block Devils (17-16). Gli umbri scappano ancora (23-20, ace di Ben Tara) e questa volta l’allungo è decisivo (25-22).



Tra primo e secondo set è stata celebrata la nuova partnership tra Lega Pallavolo Serie A e Andrea Bocelli Foundation per garantire un impegno concreto per le nuove generazioni con un programma rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni per la crescita personale e la valorizzazione dei talenti.



Le due squadre tornano in campo con lo stesso piglio e si danno battaglia (9-9 e 13-13) poi la Gas Sales prende un break di vantaggio (15-17) che diventano due dopo l’ace di Romanò (16-19, time out Lorenzetti). Giannelli spinge dal servizio (19-20), Bovolenta, appena entrato per Romanò, spara il pallone del nuovo +3 (19-22). Maar (5 punti con il 100% nel parziale) pareggia i conti (23-25).



Perugia scatta subito nel terzo set (5-2) e spinge con l’ace, il secondo nel match, di Ben Tara (10-6). Il sestetto umbro non si ferma (15-10, splendida parallela di Ishikawa) e mette in cassaforte il set, nonostante la mossa di Anastasi che decide di scuotere i suoi inserendo in campo Mandiraci, ultimo arrivato in casa Piacenza, e Bovolenta per Kovacevic e Romanò. Il punto del 2-1 è di Russo (25-20).



Nel quarto set i ragazzi di Lorenzetti si trovano ad affrontare un minimo momento di difficoltà inziale (2-4) poi rimettono subito le cose in chiaro andando avanti di un break fino al 16-14 ed aumentando il vantaggio (20-17), aggiudicandosi così il quarto set che vale l’approdo in Finale, dove i Block Devils incontreranno la vincente della sfida traItas Trentino e Vero Volley Monza.

I protagonisti-



Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Sono molto contento perché Piacenza è una squadra molto forte anche quest'anno. Era difficile giocare contro di loro, come avevo detto prima dell’inizio della partita. Era un bel test per noi, sono contento perché disputeremo un’altra Finale, che sicuramente ci riserverà altre insidie: abbiamo visto cosa possiamo migliorare e quindi bisogna avere il giusto equilibrio tra essere contenti e tenere i piedi per terra ».

.Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Nel primo set abbiamo fatto un po' fatica a trovare ritmo di gioco. C’è stata qualche incomprensione, frutto della nuova squadra, ma penso sia stata comunque una buona partita. Non siamo ancora a livello alto, ma col lavoro dovremo trovare il ritmo fin da subito per cercare di arrivare a quel livello che vogliamo fin dalle prime partite. Perugia è una squadra che si conosce sicuramente più di noi, che nei momenti importanti è stata più concreta, ha lavorato meglio di noi in battuta, dove siamo andati a volte in difficoltà. C'è da lavorare, però siamo sulla strada giusta ».



Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Plotnytskyi 3, Loser 11, Ben Tara 15, Semeniuk 10, Russo 7, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Colaci (L), Ishikawa 12. N.E. Candellaro, Zoppellari, Herrera Jaime. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Kovacevic 10, Simon 5, Romanò 12, Maar 18, Galassi 6, Loreti (L), Mandiraci 2, Scanferla (L), Andringa 0, Bovolenta 3. N.E. Salsi, Ricci, Gueye. All. Anastasi.

ARBITRI: Zanussi, Giardini.

Durata set: 29′, 33′, 28′, 26′; tot: 116′.

Spettatori: 3700 (Sold out)