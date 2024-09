Supercoppa: Trento elimina Monza e raggiunge Perugia in finale

FIRENZE- L'Itas Trentino si prende una piccola rivincita sulla Vero Volley Monza, che lo scorso anno la eliminò nella semifinale dei Play Off scudetto, andandosi a prendere di forza sui brianzoli la sfida di oggi che valeva un posto nella finale di Supercoppa. Partita in cui la formazione guidata dalla panchina da Andriani ha lottato ma si è dovuta arrendere 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) al maggiore tasso tecnico dei Campioni d'Europa scesi in campo già rodati e certamente più amalgamati dispetto ad un monza che oggi ha dovuto registrare anche l'assenza del tecnico Eccheli. Non ancora pronto a scendere in campo Zaytsev, ingaggiato solo da qualche giorno.

La finale sarà dunque Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia (vincente alle 15.30 contro Piacenza) che scenderanno in campo a Palazzo Wanny domani alle 18.00 per contendersi il primo titolo stagionale.



I due sestetti sono quelli annunciati: Soli manda in campo Sbertoli e Rychlicki come palleggiatore ed opposto, la coppia di martelli dell’Italia Michieletto-Lavia in posto quattro, Gualberto e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. Andriani, in panchina al posto dell’assente Eccheli, risponde con Kreling “Cachopa” e Szwarc, il tedesco Rohrs e il finlandese Marttila come schiacciatori di banda, capitan Beretta e Di Martino al centro, Gaggini libero. Nel Vero Volley c’è Juantorena in panchina mentre non è ancora disponibile Zaytsev, schierabile dopo la terza giornata di campionato, oltre agli indisponibili Mosca ed Averill.



La partenza di Monza sorprende i trentini (7-11, time out Soli) ma pian piano l’Itas torna nel set e sul 18-16 è Andriani a dover richiamare i suoi in panchina senza ottenere grandi risultati perché Sbertoli sigla il 22-19 con un ace. Un’altra battuta vincente di Lavia chiude il primo parziale (25-20).



I Campioni d’Europa vanno avanti di un break anche nel secondo set (5-3) ma Szwarc non ci sta ed impatta dalla zona di battuta (10-10). Sull’11-11 Kamil Rychlicki cade a terra dopo un attacco ed è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia: al suo posto va in campo Gabi Garcia, che va subito a segno per poi siglare l’ace del 16-13 (chiuderà col 100% e 4 punti). Trento resta in controllo nella fase finale della frazione nonostante i tentativi di Rohrs e Szwarc di ridare fiato ai lombardi. Altra battuta vincente di Michieletto che vale il 2-0 (25-21).



Anche il terzo set vede l’Itas in vantaggio di tre lunghezze (13-10), poi il finlandese Marttila recupera dalla zona di servizio (13-13). Il nuovo allungo di Trento (16-13) è firmato da Flavio a muro e da Lavia; Cachopa e Szwarc non ci stanno (21-21, time out Soli). Monza allunga (21-23) ma un rocambolesco punto di Gabi Garcia (l’opposto va a segno con un fortuito colpo di testa) riporta in parità la sfida (23-23). Dai nove metri, però, si presenta Lavia che con due battute vincente chiude i conti, regalando così la Finale di domani (ore 18.00, diretta Rai Sport e VBTV) ai dolomitici, a caccia del loro quarto successo.

I progagonisti-

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Sapevamo che sarebbe stato difficile nonostante le diverse assenze di Monza. Noi siamo stati bravi a non mollare mai, i nostri avversari sono una squadra che rende la vita difficile per tutta la partita. Domani affronteremo in Finale Perugia, una squadra molto forte. Ma sono sicuro che ce la giocheremo ».

Antonello Andriani ( 2° allenatore Vero Volley Monza)- « Dobbiamo essere fieri di ciò che abbiamo fatto perché non ci aspettavamo di combattere così contro Trento, che ha cambiato solo un giocatore del sestetto mentre noi siamo in piena fase di costruzione e con assenze importanti. Complimenti all’Itas, più brava ed esperta di noi nei momenti chiave di tutti e tre i set: è lì che c’è stata la differenza ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 17, Resende Gualberto 7, Rychlicki 7, Michieletto 13, Kozamernik 3, Pesaresi (L), Bristot 0, Pellacani 0, Garcia Fernandez 11, Laurenzano (L). N.E. Magalini, Bartha, Acquarone. All. Soli.

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 2, Marttila 15, Di Martino 3, Szwarc 14, Rohrs 9, Beretta 5, Juantorena (L), Lawani 0, Mancini 0, Picchio 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Taiwo. All. Andriani.

ARBITRI: Cerra, Brancati, Pozzato.

Durata set: 27', 30', 28'; tot: 85'.



Spettatori: 3700 (Sold out)

FINALE DEL MONTE® SUPERCOPPA-

Domenica 22 settembre 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia –Itas Trentino Diretta Rai Sport