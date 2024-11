Champions League: Conegliano senza problemi contro il Mladost

VILLORBA (TREVISO)- L’A.Carraro Imoco Conegliano , con una fiammante divisa rossa come i celeberrimi trattori della casa di Campodarsego, ha esordito oggi con i galloni di campionessa in carica nella Champions League 24/25, avversaria la giovane compagine del Mladost Zagabria, proveniente dalle qualificazioni.

Coach Santarelli dà un turno di riposo a molte delle sue “big” schierando un “sei+uno” inedito con al palleggio la giapponese Seki, opposta Merit Adiwge, schiacciatrici Lukaisk e Lanier, libero Anna Bardaro. Il Mladost, alla sua prima esperienza nel tabellone della Champions della sua storia, risponde con Prkacin-Petranovic, Grabic-Bosnijak, Freund e Bogati Pantelic, libero Smolian.

All’inizio l’entusiasmo delle giovani croate crea qualche grattacapo alla squadra di casa (4-6), che poi è brava a ricompattarsi e a trovare concretezza e solidità. Prima i muri di Eckl e Lukasik, poi l’ace di Khalia Lanier e le soluzioni vincenti di una brillante Adiwge mettono le Pantere sulla buona strada e arriva l’allungo deciso di Conegliano: 16-9. Il Mladost però si dimostra pronta per questo livello e con una buona attenzione a muro e una battuta velenosa riesce a rientrare piazzando un break incredibile di 7-0 e raggiunge le padrone di casa (18-18). Coach Santarelli striglia le sue ragazze per il finale di set, ma le croate si scatenano e continuano a marciare spedite (21-23). Adiwge “on fire” (10 punti nel set!) riduce il gap, poi Seki piazza l’ace del pareggio. Grabic (5 nel set) illude le croate (23-24), ma Adige annulla il primo set point per le ospiti, poi è Katja Eckl a chiudere un set sofferto con la sua specialità, il muro (3 per lei nel set).

Scampato il pericolo e tarate le misure del nuovo sestetto, l’A.Carraro Imoco nel secondo set non vuole correre rischi e parte subito a razzo. Merit Adiwge (6 punti nel set!), all’esordio in Champions, continua la sua ottima partita, ben coadiuvata da Eckl e Lanier (4 a testa) , con una bella serie in battuta, poi luccica l’oro olimpico di Marina Lubian: muro, attacco ed ace per il 13-4 che scava il primo, profondo, solco. Il Mladost cede di schianto e le Pantere con l’ace finale di una Adiwge inarrestabile siglano il comodo 25-10.

Dopo un inizio di terzo set ancora lanciato per le Pantere (6-3) grazie alla spinta dei buoni servizi di Lanier, Grabic e compagne tornano sotto con orgoglio (7-6), ma il muro di una vivace Martyna Lukasik (13 punti , 3 muri) e di Eckl (11 punti, 5 muri!) uniti alla la solidità di Lanier tengono avanti Conegliano. La voglia di giocare delle ragazze di coach Santarelli impegate questa sera è tanta e si vede, Bardaro e compagne guizzano su ogni pallone, Nanami Seki in regia fa vedere tutta la sua tecnica e il vantaggio torna a salire. Marina Lubian sigla una doppietta, attacco-ace per il 14-10. Il turno in battuta dell’olimpionica allarga il vantaggio fino al 17-10. mentre Adiwge (9 punti nel set, MVP all’esordio europeo con 24 punti totali e 4 aces!). La superiorità fisica sotto rete delle campionesse d’Europa si fa sentire e Conegliano scappa imprendibile grazie anche alle belle difese di un’efficace Anna Bardaro. 25-15 il finale e arriva la prima vittoria europea della stagione gialloblù.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Soddisfatti ma c’è il rammarico per quel parziale negativo che abbiamo subito nel primo set altrimenti sarebbe stata una prestazione eccelsa contro una formazione molto giovane con caratteristiche per noi non così difficili da affrontare perché siamo abituati al campionato italiano che è di ben altro livello. Noi abbiamo fatto vedere cose molto buone con una squadra che ha cambiato sette elementi rispetto alla partita contro Scandicci. Abbiamo vinto in tre set ed ora possiamo pensare alle prossime, impegnative, partite.

Il tabellino-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-MLADOST ZAGABRIA 3-0 (26-24,25-10,25-13)

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Seki 1, Eckl 11,Lubian 6, Adiwge 24, Bardaro, Lanier 5, Lukasik 13, Fahr ne, Wolosz ne, Haak ne, Chirichella ne, Gabi ne, Zhu ne, De Gennaro ne. All.Santarelli

MLADOST ZAGABRIA: Vrban, Petranovic 5, Bogati Pantelic 2, Papac 3, Grabic 10, Brasnic, Prkacin, Drobac, Istuk, Freund 5, Koraca, Smolian, Golemac, Bosnjak 9. All. Nojc

ARBITRI: Lecourt (Fra) e Sikanijc (Lie)

Durata set: 29′,20′,24′ Tot: 73’

Spettatori: 3130

MVP: Adiwge (A.Carraro Imoco Conegliano)