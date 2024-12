Mondiale per Club: Milano parte col botto, travolto il Gerdau Minas

HANGZHOU (CINA)– Si apre con il botto il Mondiale per Club per la Numia Vero Volley Milano , che nella sfida inaugurale della manifestazione affronta il Gerdau Minas del tecnico italiano Nicola Negro: le ragazze di coach Lavarini hanno schiantato la corazzata brasiliana di Belo Horizonte per 3-0 (25-17, 25-22 e 27-25), portandosi subito in vetta alla pool A della manifestazione.

Il set di apertura è un monologo della prima squadra del Consorzio Vero Volley (8-4, 13-7, 20-12 e 25-17) e anche il secondo parziale si apre nel nome della Numia (6-2, 14-5), prima della reazione delle brasiliane che arrivano fino al 22-20. Ci pensa Danesi, però, a chiudere sul 25-22 per il 2-0 nel conto dei set. La terza frazione si apre con il Minas sugli scudi (1-5), ma Milano reagisce (6-6) e passa avanti: 13-10. Si va punto a punto dal 15-15 fino agli scambi finali, quando un attacco di Egonu mette fine alla contesa (27-25).

Paola Egonu è la top-scorer per Milano, con 18 punti (il 40% di palla a terra in attacco, 2 ace e 2 muri), seguita da Sylla e Kurtagic con 8 marcature. Per il Gerdau Minas, sono 18 i punti anche per Nascimento.

La prossima sfida per la Numia Vero Volley Milano sarà contro il Tianjin Bohai Bank, club cinese padrone di casa alla sua quarta partecipazione alla competizione: il match è in calendario mercoledì 18 dicembre alle ore 12:30 (orario italiano).

Per il suo esordio nel Mondiale per Club, la Numia Vero Volley Milano scende in campo con Orro-Egonu, Sylla-Daalderop, Danesi-Kurtagic e Fukudome nel ruolo di libero.

E’ Danesi a chiudere uno scambio subito lunghissimo per l’1-0 di Milano, che diventa 2-0 con Sylla e, poi, 3-0. La Numia allunga ancora ed è +4 (8-4) quando la panchina brasiliana chiama il suo primo time-out. Il nuovo massimo vantaggio per le italiane arriva, prima, sul 9-4, poi, sul 13-7 (+6). Arriva il secondo time-out per coach Negro (15-9), ma le brasiliane continuano a sbagliare troppo: 20-12, con un attacco e un ace di Egonu. Sul 22-13 dai 9 metri di Cazaute è +9 e il parziale è virtualmente chiuso. Il primo set-point arriva sul 24-15, ma è con la terza palla e con Sylla (top-scorer del set con 5 punti e il 50% in attacco) che Milano mette la parola “fine” sulla frazione: 25-17.

Egonu e Orro, in attacco e al servizio, aprono il secondo set: 2-0. Sul 6-2 la panchina brasiliana interrompe il gioco, ma l’inerzia non cambia con il primo tempo di Danesi e la palla messa a terra da Egonu: 9-2. Kurtagic a muro fa segnare il +9 (14-5), ma il Minas reagisce e con un parziale di 0-4 risale fino al -3: 19-16. Milano entra per prima a quota 20 con Daalderop, e allunga ancora fino al +5 (21-16) per il nuovo time-out di Negro, con le brasiliane che, poi, si spingono fino al 22-20. Orro va in servizio sul 24-21 per chiudere il parziale: Thaisa annulla il primo set-point, ma è Danesi a chiudere il secondo per il 25-22.

Il Minas trova il suo primo vantaggio “importante” sul 1-5 del terzo set, quando coach Lavarini ferma il gioco per un time-out. La Numia risponde subito e risale fino alla parità con il muro di Kurtagic: 6-6, e a chiamare il time-out questa volta è la panchina delle brasiliane. Il team di Belo Horizonte è il primo ad andare in doppia cifra (8-10), ma Milano accelera, mette la freccia e scappa in corsia di sorpasso. Sul 13-10, con un parziale di 5-0 per la Numia, Orro e compagne tornano a comandare il gioco. Qualche sbavatura della Vero Volley riporta in gara il Minas (parità a 15), ma la doppietta di Egonu tra attacco e servizio vale un nuovo +2 per Milano: 18-16. Orro mette a segno il 20-18, ma è ancora tutto da rifare sul 21-21. Un super-scambio si chiude a favore di Milano con un errore in attacco delle brasiliane ed è 23-21, poi, è ancora pari a 23. Egonu mette a segno il 24-23, ma il Minas annulla il primo match-point, e anche il secondo (25-25). Una grande ricezione di Fukudome permette a Kurtagic di trovare il terzo match-point: lo chiude Egonu in attacco da posto 2 dopo uno scambio intenso e confuso.

Le parole di Alessia Orro-

« Sono molto contenta: finalmente dopo più di un mese sono rientrata in campo e all’inizio ero anche un po’ emozionata. Ricominciare a toccare la palla subito in una competizione così difficile dopo tanto tempo non è stato semplice, però, ho pensato soltanto a mettere nelle migliori condizioni per giocare le mie compagne e abbiamo fatto veramente una bella prova. Abbiamo un girone difficile da affrontare e questo è stato un modo ottimo di iniziare: con questo 3-0 non poteva andare meglio ».

Il tabellino-

GERDAU MINAS – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (17-25; 22-25; 25-27)

GERDAU MINAS: Tomazoni, Plak 3, Daroit 3, Daher 9, Marques, Nascimento 18, Gray 2, Gomes 3, Vasconcelos 6, Pena 1, Lima (L). N.E.: Pires, Ferreira (L), Camille. All.: Negro

Numia Vero Volley Milano: Cazaute 2, Orro 2, Danesi 7, Fukudome (L), Kurtagic 8, Sylla 8, Egonu 18, Daalderop 5. N.E.: Gelin (L), Guidi, Marinova, Heyrman, Pietrini, Konstantinidou. All. Lavarini.

Arbitri: Liu Jiang, Akulova Yuliya

Durata set: 20′, 22′, 24′. Tot: 66′