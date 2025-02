Coppa Italia Femminile: Conegliano suona la settima

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) - Non perde un colpo la Prosecco Doc Conegliano che, dopo Supercoppa Italiana e Mondiale per Club si aggiudica anche la Coppa Italia , la settima per il club (sesta consecutiva) battendo per la terza volta in finale la Numia Milano ed inanellando il 36° successso stagionale di fila (senza macchia di sconfitte). Sestetti per la finale: coach Santarelli schiera Wolosz-Haak, Chirichella-Fahr, Gabi-Zhu, libero De Gennaro; coach Lavarini risponde con Orro-Egonu, Heyrman-Danesi, Sylla-Daalderop, libero Gelin.

Inizio già ad alto ritmo per le due squadre in un primo set da fuochi d’artificio. Le due corazzate, che questa stagione si sono già sfidate per Supercoppa e Mondiale, provano subito a scatenare i loro potenti arsenali offensivi. Il primo minibreak arriva per Milano che trova l’ace di Egonu e il muro di Heyrman (5-7). Orro spinge molto il gioco in zona 4 per una brillante Daalderop, Wolosz per Conegliano trova ottime risposte, come nella semifinale di ieri, dall’azzurra Fahr al centro. Il set è equilibrato, ancora Fahr sigla il vantaggio 10-9, ma l’ex Sylla pareggia. Entra in ritmo anche lo spauracchio-Egonu che con tre punti in fila (muro, ace e pallonetto) costringe al time out la Prosecco DOC Imoco sotto di 3 (11-14). La Numia Milano alza ancora il muro con Heyrman per il +4 (12-16), ma c’è l’onnipresente Sarah Fahr che con un “monster block” dei suoi e un attacco micidiale tiene vicine le Pantere (15-16). Time out delle lombarde. Pareggia capitan Wolosz con il primo ace della Final Four della squadra gialloblù (17-17). La partita è divertente ed equilibrata, le squadre danno il loro meglio in un appassionante finale di set. Si scalda il braccio di Bella Haak che va a segno a ripetizione (22-21), ma Egonu risponde da par suo e con una doppietta rimette avanti la Numia (22-23). Gabi pareggia. E’ Milano ad avere il primo set ball, ma Gabi nonostante un set difficile in attacco trova il jolly a muro e annulla. Ancora Egonu va a segno (25-24), ma Milano sbaglia la battuta, come anche nella terza occasione (26-26).

Altro set ball per la Numia (ne collezionerà 6, contro 8 delle Pantere) con Sylla, ma Isabelle Haak (10 punti nel primo, infinito, set) annulla anche questo, 27-27. La svedese è calda, ace per il 28-27, ma la saga continua ed Egonu “on fire” pareggia. Non bastano sei set point in una vera battaglia campale per la Prosecco DOC Imoco che deve tornare a rincorrere sul 33-34 dopo un pallonetto di Egonu, ma Haak annulla e tiene vivo un set infinito. Dopo una serie incredibile Paola Egonu (finirà con 14 punti nel set!) sbaglia (35-34), ma Danesi annulla anche la settima palla set. Tocca alla coppia delle meraviglie della Prosecco DOC Imoco chiudere, prima Zhu (36-35), poi Gabi in contrattacco per il 37-35 che fa esplodere i 700 tifosi gialloblù dopo 39 minuti di volley sopraffino. Che finale!

La delusione di un primo set solo accarezzato si ripercuote sull’inizio del secondo set, le Pantere lo sanno e aggrediscono subito la Numia, Chirichella piazza l’ace del 4-1, ma dopo il time out l’ex Danesi mura bene e si torna vicini (6-4). Altra spallata di Conegliano con le difese di un’onnipresente Moki De Gennaro e i colpi da maestra di Bella Haak, precisa in attacco e spietata a muro (14-9). Non è finita, con Sylla ed Egonu le milanesi tornano sotto (17-15), nonostante una De Gennaro impeccabile in difesa e ricezione. Il muro-difesa della Prosecco DOC Imoco, guidato dal miglior libero del Mondo, consente alle campionesse d’Italia di tornare a prendere un margine importante dopo il mani-e-fuori di Gabi che sigla il 20-16. Time out di coach Lavarini.

La stella brasiliana si accende definitivamente, tre punti consecutivi della fuoriclasse sudamericana (6 in totale nel set) lanciano le Pantere verso la conquista del secondo set (22-16). La Prosecco DOC Imoco con una ricezione praticamente perfetta (100% per Gabi, 83% per De Gennaro nel set) conduce tranquillamente in porto il set che termina 25-20, Wolosz e compagne volano: 2-0.

Terzo set. Partenza guardinga della Prosecco DOC Imoco che si accende con i tuffi mozzafiato di De Gennaro, Zhu e Haak concretizzano da seconda linea (5-3). L’intensità del match torna ad essere altissima dopo un secondo set più “tranquillo” e capitan Wolosz trova risposte convincenti al centro da Chirichella che tiene avanti le Pantere a suon di primi tempi nonostante gli assalti di Egonu e compagne (12-9). Si rivede anche una Isabelle Haak chirurgica (sarà MVP con 21 punti!) e Milano deve chiedere time out sul 13-9 con la Prosecco DOC Imoco che sembra voler dare la zampata decisiva.

La squadra di coach Santarelli vede lo striscione e moltiplica le energie. La Numia Milano ci mette il cuore, difende tutto, ma anche nel clima di battaglia le Pantere mantengono ordine e concentrazione, anzi si esaltano e chiudono con Fahr il +4 (15-11). Egonu non ci sta e prova a trascinare le milanesi, ma di là c’è Haak in attacco e una difesa che rende ogni volta la vita difficile alle attaccanti avversarie. Asia Wolosz con ricezione sempre ad alti livelli giostra bene le sue bocche da fuoco, Gabi (15 punti alla fine!) e Zhu (10) passano spesso e volentieri, mentre Milano sembra spegnersi nonostante i cambi. Ancora Haak, all’interno di un terzo set da incorniciare per la star svedese, mette giù, poi la capitana va di prima intenzione per il 20-14 che stronca il morale della Numia. Sono le ultime curve prima del traguardo e la Prosecco DOC Imoco non trema nel finale nonostante Sylla guidi con Egonu (24 punti, top scorer) l’ultimo disperato tentativo di Milano (22-19). La chiude Zhu Ting per il 25-20 che chiude le ostilità ed…è tempo di brindisi rigorosamente a base di Prosecco DOC!

Ed è festa grande per il terzo trofeo stagionale, il 27° della storia gialloblù, con il nuovo record della 7° Coppa Italia (6° consecutiva!) per le fantastiche Pantere che continuano la loro leggenda infinita con un altro successo inebriante.

Tutti i trionfi di Conegliano-

La Prosecco Doc Imoco Conegliani, che attualmente è Campione d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica, ha raggiunto nella finale di Coppa Italia vinta oggi con Milano la 36° vittoria consecutiva stagionale su 36 gare giocate, allungando una striscia che, considerando anche il finale della scorsa stagione, è arrivata a 40 partite in fila senza sconfitta. E’ la sesta Coppa Italia consecutiva (record).

Con la vittoria di oggi a Casalecchio le Pantere hanno conquistato il 3° trofeo stagionale dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club e si confermano dominatrici in Italia.

Con questa vittoria il club balza con 7 successi al primo posto nell’albo d’oro della Coppa, superando Ravenna e Bergamo a 6.

E’ dal febbraio 2019 che Conegliano non perde un trofeo nazionale, da quella sconfitta a Verona con Novara nella finale di Coppa Italia la Prosecco DOC Imoco ha vinto tutti i trofei disponibili tra Campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Dopo la vittoria di oggi nella bacheca della Prosecco DOC Imoco Conegliano ci sono 27 trofei: 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

L’unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro, che con questo trionfo nella Coppa Italia è diventata la giocatrice italiana nella storia ad aver vinto più Coppe Italia (7), raggiungendo nella speciale classifica l’ex Pantera Robin De Kruijf al primo posto, ed è la giocatrice in assoluto che ha giocato più partite nella competizione (65).

I protagonisti-

Gabi (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sì sono molto felice, è stata una grandissima vittoria in un match difficile. Specialmente il primo set è stato incredibile. Abbiamo combattuto palla su palla e siamo rimaste lì. Contro Milano è sempre un match molto, molto combattuto. Abbiamo dato il massimo e siamo felici, ora possiamo festeggiare ».

Laura Heyrman (Numia Vero Volley Milano)- « Credo che nel primo set entrambe le squadre hanno spinto al massimo. Loro hanno continuato ad imprimere la loro intensità anche nel secondo e nel terzo. Sicuramente abbiamo avuto un calo di energia, o almeno è quel che ho percepito. Peccato, perché credo che non ci meritavamo un 3-0 così. La squadra è cresciuta, gioca sicuramente sempre meglio, ma il rammarico resta ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (37-35,25-20,25-20)

PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 15, Zhu 11, De Gennaro, Haak 21, Wolosz 1, Lukasik, Chirichella 7, Fahr 9, Bardaro, Adigwe ne, Lanier ne, Seki, Eckl ne, Lubian ne. All. Santarelli

NUMIA MILANO: Orro 3, Egonu 24, Kurtagic , Danesi 9, Sylla 8, Cazaute , Daalderop 7, Fukudome ne, Pietrini 3, Kostantinidou, Smrek, Heyrman 3, Guidi ne, Gelin. All.Lavarini

ARBITRI: Zavater e Brunelli

Durata set: 39′,30′,28′ Tot: 98’

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 9000 (tutto esaurito)