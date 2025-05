LODZ (POLONIA)- La Sir Sicoma Perugia, vincendo per 2-3 (22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15) un'epica finale contro l'Aluron CMC Warta Zawiercie conquista, per la prima volta nella sua storia la Champions League maschile portando in Italia un altro spendido trofeo al termine di una stagione che ha visto le nostre squadre dominare sia al maschile che al femminile.

