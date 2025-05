Champions League: Perugia batte l'Halkbank e vola in finale

LODZ (POLONIA)-Con un netto ma sofferto 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) la Sir Susa Vim Perugia batte l'Halkbank Ankara di Radostin Stoitchev e conquista la seconda finale di Champions League della sua storia. Il match di semifinale della Final Four andato in scena questa sera è stato comunque combattuto con Leal e Kooy in grado di mettere in difficoltà i ragazzi di Lorenzetti che però si sono avvalsi di uno straordinario Ishikawa che con i suoi 20 punti ha fatto la differenza, soprattutto nei momenti topici del match. Domani la sfida fra le due formazioni polacche dello Jastrezbeski Wegiel e dell’Aluron Warta Zawiercie decreterà chi i Block Devils dovranno sfidare in finale.