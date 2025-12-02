Champions League: domani OK Zeleznicar-Milano per la 2a della Pool C  

LAJKOVAC (SERBIA) – La Numia Milano domani, mercoledì 3 dicembre alle 19.00 (diretta Sky Sport Arena, NOW e DAZN) , sarà di scena sul sul campo dell’OK Železničar Lajkovac per la seconda giornata della CEV ZEREN Group Champions League. L'obiettivo di Egonu e compagne hanno come obiettivo quello di confermare la vittoria dell'esordio contro L'Olympiacos e di mantenere il comando della classifica della Pool C. Del resto le serbe sono avversarie decisamente alla portata della squadra di Lavarini, attualmente fanalino di coda dopa la sconfitta per 3-0 contro l’Eczacibasi.

Quello di domani sarà il primo confronto tra le due formazioni, con Vero Volley che affronterà una squadra serba per la seconda volta nella competizione (nell’edizione 2024 fu lo Jedinstvo Stara Pazova l’avversaria di Milano nella Pool A).

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Il nostro secondo avversario di Champions è un mix di giocatrici esperte e molte giovani con ottimo potenziale. Sono punti molto importanti da conquistare mantenendo l’attenzione alta. Seppur partiremo con i favori del pronostico, le trasferte di Champions nascondono sempre insidie che dobbiamo controllare mettendo in campo il buon livello di gioco che sappiamo proporre ».

Le parole di Francesca Bosio

« Sappiamo che quella di domani sarà una partita da non sottovalutare, contro un avversario che conosciamo poco e che giocherà davanti al suo pubblico. Sarà importante concentrarsi su quello che succede nella nostra metà campo e continuare a crescere sugli aspetti sui quali stiamo lavorando in queste settimane. Dovremo aggredire l’avversario a partire dalla battuta, e dovremo prestare molta attenzione alla fase di muro-difesa. Sappiamo l’importanza di vincere le partite con parziali netti, e quanto questo fattore conti nella classifica finale: sarà fondamentale tenere alta la concentrazione per portare a casa la partita ».

LE AVVERSARIE-

Prima storica partecipazione in CEV Champions League per le campionesse di Serbia in carica, che portano a quota quattro il numero di squadre serbe ad aver raggiunto la fase a gironi della massima competizione europea per club. Un mix di esperienza e gioventù quello delle ragazze guidate da Pavličević, con ben cinque atlete di età inferiore ai 20 anni. Nella sfida contro Milano, la formazione di Lajkovac scenderà in campo davanti al pubblico di casa alla ricerca della prima vittoria assoluta nella manifestazione.

LA CLASSIFICA-

Eczacibasi Istanbul 3, Numia Vero Volley Milano 3, Olympiacos Piraeus 0, OK Železničar Lajkovac 0.

CHAMPIONS LEAGUE-2a GIORNATA POOL C

Mercoledì 3 dicembre Ore 19.00

OK Železničar Lajkovac- Numia Vero Volley Milano Arbitri: Szabo (Hun)-Kurtiss (Aut)