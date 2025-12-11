Mondiale per Clu: terza vittoria per Scandicci su Lima

SAN PAOLO (BRASILE)- La Savino Del Bene Scandicci chiude al primo posto la Pool A del Mondiale per Club e lo fa con un percorso perfetto: tre vittorie in tre partite, tutte per 3-0, con l’ultima imposizione ottenuta contro le vice campionesse sudamericane del Club Alianza Lima. Un successo che vale il primato nel girone e l’accesso alla semifinale contro le brasiliane del Dentil Praia Clube, che hanno concluso al secondo posto nella Pool B della manifestazione iridata.

Una qualificazione ottenuta mantenendo l’imbattibilità nel girone e che consente di dare continuità ai risultati della squadra: quella contro le peruviane di Lima è stata infatti la diciannovesima partita stagionale e soprattutto la diciassettesima vittoria, con le ragazze di coach Gaspari che non predono dal 16 novembre e che hanno messo in fila otto successi consecutivi tra Serie A1, CEV Champions League e Mondiale per Club.

Nel primo set la Savino Del Bene è partita bene, ha subìto il rientro delle peruviane fino al sorpasso sul 15-16, ma è tornata a controllare la frazione e l’ha chiusa 25-21. Il secondo parziale ha avuto un avvio equilibrato, poi la formazione toscana ha accelerato in modo deciso costruendo il margine che l’ha portata al 25-15. Nel terzo set Lima è scappata sullo 0-4, ma la Savino Del Bene ha rimontato, è rimasta agganciata nel punto a punto finale e ha trovato lo strappo decisivo fino al 25-23 conclusivo.

Sul piano statistico Franklin ha chiuso come miglior realizzatrice delle scandiccesi, mettendo a segno 15 punti, Antropova, in campo per un set e mezzo, se ha invece segnati 14. In doppia cifra anche Ruddins, autrice di 11.

A livello di squadra la Savino Del Bene Volley ha chiuso con il 49% in attacco contro il 33% di Lima, con 7 muri vincenti a 4 e 4 ace contro 3, mentre in ricezione la squadra toscana ha fatto registrare il 58% di positività contro il 55% delle peruviane.

La semifinale del Mondiale per Club è in programma per sabato 13 dicembre alla Mercado Livre Arena Pacaembu: la sfida contro le campionesse del sudamerica del Dentil Praia Clube inizierà alle ore 13:00 locali, le 17:00 in Italia.

Coach Gaspari attua un po’ turnazione e la Savino Del Bene Volley scende in campo con il 6+1 composto da Bechis al palleggio e Antropova da opposta. Franklin e Bosetti come schiacciartici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

Le peruviane del Club Alianza Lima si schierano in campo con Marin al palleggio, Orle Maeva come opposta, Sanchez Sopla e Rodriguez in banda, De La Pena e Hart come centrali e Sanchez Macedo nel ruolo di libero.

Avvio favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si porta sul 6-2 con un muro di Bosetti. Lima resta in scia con Sanchez e Orle Maeva, trovando la prima parità sull’11-11 e passando avanti 15-16 con Hart. Le toscane reagiscono con Franklin e Antropova, tornando a condurre fino al 22-19. Nel finale la Savino Del Bene allunga con decisione e chiude 25-21 grazie al primo tempo di Graziani.

Il Club Alianza Lima parte forte nel secondo set con Sanchez e Rodriguez (1-3), ma la Savino Del Bene Volley reagisce con Antropova, Franklin e Weitzel, trovando il primo allungo sull’8-6. Le toscane accelerano con un parziale importante (14-9) grazie a muro e battuta, mentre Ruddins entra e contribuisce subito. Lima perde precisione in attacco e la Savino Del Bene Volley dilaga fino al 24-15. A chiudere il set è Graziani con il muro del 25-15.

Nel terzo parziale partenza difficile per la Savino Del Bene volley, subito sotto 0-4, con il Club Alianza Lima incisivo a muro e al servizio. Le toscane reagiscono con Graziani, Weitzel e Franklin, risalendo fino al 10-10. Da lì il set resta equilibrato, con sorpassi continui e scambi combattuti. Nel finale Ruddins firma il 22-19, la stessa giocatrice statunitense chiude il set con il colpo del 25-23, che fissa il 3-0 finale.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Non è stata una partita bellissima. Abbiamo cambiato tanto la formazione, anche in ottica di concedere un po’ di recupero perché, nonostante due vittorie per 3-0 nei match precedenti, l’impegno è stato altissimo, soprattutto nella gara di ieri contro Osasco. Era importante portare a casa una vittoria ed era importante arrivare primi nel girone: lo abbiamo fatto. Era fondamentale gestire le energie, dare spazio a chi ha giocato meno e permettere a chi ha giocato di più di recuperare. Adesso dobbiamo prepararci al meglio per una semifinale che si preannuncia molto incandescente ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE VOLLEY – CLUB ALIANZA LIMA 3-0 (25-21, 25-15, 25-23)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis 2, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 11, Franklin 15, Ribechi (L2), Bosetti 6, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 5, Nwakalor n.e., Antropova 14, Weitzel 8. All.: Gaspari.

CLUB ALIANZA LIMA: Rodriguez 13, De La Peña 5, Feliz Sena 1, Guerrero n.e., Ostos 2, Orle 9, Yllescas 3, Marin 2, Yabar n.e., Sanchez Sopla 5, Quine n.e. (L2), Sanchez Macedo (L1), Hart 3, Gonzalez. All.: Morando.

Arbitri: Hector Ortiz (PUR) – Dobromir Dobrev (BUL)

Durata set: 22′, 20′, 25′ Tot: 67’