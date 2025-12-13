Mondiale per Club: la finale di domani è Conegliano-Scandicci

Coach Daniele Santarelli non cambia il suo sestetto rispetto alla gara di giovedì contro il Dentil Praia: in regia c’è Wolosz, l’opposta è Haak, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Lubian e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Per l’Osasco, coach Luizomar De Moura sceglie Gray, Maiara, Larissa, Cugno, Baird, Mayhara, libero Brait.

Un paio di colpi di Wolosz e Zhu danno il primo reale vantaggio alle Pantere in avvio, l’Osasco è trascinato dal suo pubblico e non si concede facilmente (13-11). Gabi e Chirichella acciuffano momentaneamente la parità, Daalderop entra al servizio e Scognamillo in seconda linea, ma le brasiliane si portano avanti. Haak e Zhu accorciano, poi l’Osasco si porta avanti nel punteggio (21-25).

Reazione Pantere dopo i primi punti del secondo set, Haak mura per il 9-7. Serve un altro time-out di coach Santarelli per rimettere in carreggiata le gialloblù, Lubian mura, poi Zhu accorcia (17-18, 5 nel set per la cinese). Daalderop e Adigwe entrano per mandare in tilt la ricezione avversaria (20-22), Haak trova un grande angolo (21-23), il murone di Chirichella marca la parità a quota 23: il set point di Gabi è quello dell’1-1, che arriva con un provvidenziale 7-1 di parziale. Carioca top scorer, 18 punti con il 52% in attacco e 1 muro.

Combo muro e primo tempo per Lubian, ace di Gabi, si parte sul 4-0 nel terzo. La campionessa olimpica timbra 5 punti con l’80% conditi da 1 muro nel set. Wolosz disegna un altro punto di seconda (7-3), c’è già spazio per Scognamillo in seconda linea (10-5), il vantaggio si dilata quando Gabi si disimpegna con il muro (18-14). È ancora la carioca a far cantare la palla da posto 4 dopo una difesa perfetta di Daalderop (23-15), Haak chiude i conti con autorità (25-16, 14 punti per l’opposta svedese alla fine).

Gabi sale sempre più in cattedra cammin facendo, murando per l’8-5, Haak prosegue l’onda con il tocco dell’11-5. Zhu e la svedese bastonano in continuazione (17-8), l’highlander Chirichella (quarta partita di seguito, doppia cifra per la centrale con 10 punti) ha ancora potenza da scaricare nella sua fast (19-11). È un monologo gialloblù che prosegue fino alla vittoria: Zhu porta 10 matchpoint alle Pantere, il secondo è trasformato da Haak (25-16).

Gli occhi sono già puntati alla finalissima di domani, fischio d’inizio alle 20.30: le Pantere incontrano la Savino del Bene Scandicci, un altro derby italiano in campo internazionale, sarà un remake dell’ultima finale di CEV Champions League, vinta dalle gialloblù. Sono 41 i precedenti del match, in 36 occasioni ha avuto la meglio la Prosecco DOC. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e Volleyballwolrd.tv (in abbonamento), aggiornamenti live e interviste post-gara saranno disponibili sui profili social di Imoco Volley. A seguire le Pantere alla Mercado Livre Arena ci sarà un gruppo di tifosi gialloblù, presenti in tutte le gare della competizione a San Paolo.

I protagonisti-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Siamo partiti contratti, loro hanno forzato in attacco, noi siamo stati molto fallosi tra battuta e attacco, e questo ha agevolato le nostre avversarie che hanno vinto il primo e sono partite forte anche nel secondo parziale sostenute dal pubblico che non ha mai smesso di sostenerle. Noi abbiamo continuato a giocar male. Con qualche cambio e qualche accortezza in più nella fase muro/difesa l’abbiamo ripresa. Pareggiati i conti è stata un’altra partita, loro sono calate vistosamente, noi siamo migliorati nettamente ed abbiamo vinto. Certamente con Scandicci sarà molto più difficile e per venirne a capo dobbiamo crescere molto rispetto ad oggi ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE 3-1 (21-25 25-23 25-16 25-16)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 18, Zhu 13, Lubian 11, De Gennaro (L), Haak 14, Wolosz 3, Chirichella 10, Scognamillo, Adigwe, Daalderop. Non entrate: Ewert, Munarini, Fahr (L), Sillah. All. Santarelli.

OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE: Mayhara 4, Maiara 1, Cugno 14, Gray 2, Larissa 5, Baird 16, Camila, Maira 1, Valquiria 3, Maira 1, Marina, Rebeca. Non entrate: Dantas (L), Geovana. All. De Moura.

ARBITRI: Vera (PER) e Casado (ARG)

Durata: 29′, 31′, 26′, 26′. Tot: 112′.