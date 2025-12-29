Coppa Italia: Trento alla final four senza problemi

TRENTO- L’Itas Trentino maschile manda in archivio il 2025 staccando la qualificazione alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia, primo evento del 2026 che si giocherà ancora una volta all’UnipolArena di Bologna nel primo weekend di Febbraio. L’ultimo incontro ufficiale dell’anno solare ha riservato infatti ai Campioni d’Italia un rotondo successo su Monza nella gara unica dei quarti di finale del massimo trofeo nazionale; il secondo 3-0 consecutivo nel giro di tre giorni sulla compagine brianzola consente a Trentino Volley di prolungare la sua straordinaria striscia. In Emilia fra poco più di un mese il Club gialloblù sarà infatti protagonista della semifinale (da giocare contro la vincente della sfida fra Piacenza e Modena, in programma il 30 dicembre) di Coppa Italia per la diciassettesima volta consecutiva: mai nessun altro Club è riuscito a fare tanto nella storia della competizione. La certezza della presenza nel fine settimana felsineo del 7 e 8 febbraio, dove si assegnerà l’edizione numero 48 di Coppa Italia, è arrivata al termine di una partita che Trento ha sempre condotto, grazie al peso messo in fondamentali importanti per la fase di break point come attacco (56% di squadra con appena tre errori diretti e tre block subiti), muro (7 vincenti, tre solo di Flavio) e battuta (8 ace, tre a testa per Michieletto). Di fronte ad una prestazione così consistente, Monza ha provato ad opporsi solo fra secondo e terzo set, specialmente con Rohrs, senza però dare mai l’impressione di poter tenere viva la speranza della qualificazione. Flavio (mvp con anche l’88% in primo tempo), Michieletto (15 punti col 55%) e Faure (10 con il 69%) non hanno di fatto lasciato speranze agli avversari. Il 2025 gialloblù si chiude quindi con lo Scudetto sulle maglie, il primo posto in classifica in SuperLega, venti vittorie in altrettante partite casalinghe disputate negli ultimi dodici mesi e una striscia di affermazioni consecutive arrivata stasera a quota undici (nove in SuperLega, una in Champions League e quella odierna in Coppa Italia).

Trento parte forte e sul 4-1 costringe la Vero Volley al primo time-out della serata. I padroni di casa, però, non fermano la propria corsa e allungano sensibilmente grazie ad un servizio velenoso e un attacco efficiente. Il tabellone segna 20-9 quando il set si avvia verso la conclusione che arriva con l’attacco di Jordi Ramon (25-13).

Sulla scia del parziale precedente nel secondo parziale, i padroni di casa tentano immediatamente l’allungo (9-6). Coach Eccheli tenta di scuotere la squadra chiamando un time-out, che risponde riportandosi a -1 (10-9). L’Itas crea il nuovo strappo (19-15) e stavolta è decisivo per le sorti della frazione di gioco. Per Monza non c’è più margine di rimonta e si arrende 25-19.

Nel terzo set capitan Beretta e compagni vogliono riaprire i discorsi qualificazione e iniziano meglio rispetto ai precedenti set (8-10). Ci pensa Bartha dai nove metri a permettere all’Itas Trentino di rimettere la testa avanti (14-13). Sbertoli e compagni non regalano più nulla e incrementano il vantaggio (22-18), che diventa irrecuperabile (25-19).

Il collettivo di Marcelo Mendez, quindi, è il primo a staccare il pass per la Final Four in programma il 7 e l’8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna.

I protagonisti-

Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)- « Abbiamo finito l’anno nel miglior modo possibile. Siamo in Final Four e questo era il nostro desiderio all’inizio di questa partita. Secondo me abbiamo avuto un buon approccio alla partita, i nostri avversari ci hanno messi in difficoltà in tanti momenti nel secondo e nel terzo set mentre nel primo set siamo stati molto bravi a scappare via subito. Abbiamo portato a casa la vittoria e questo è l’importante, adesso ci godiamo un po’ di riposo in vista delle sfide del prossimo anno. Sicuramente rimane costante il desiderio di vincere. Il 3 gennaio torneremo già in campo per un’ altra partita difficile contro Civitanova, che vogliamo fare nostra ».

Thomas Beretta- (Vero Volley Monza)- « È un gran peccato perché abbiamo iniziato male, con un primo set da dimenticare. In questa Coppa Italia un po’ ci speravo, per me la Final Four è molto importante e ci tengo, è uno dei weekend più belli per la pallavolo italiana. Però bisogna meritarsela, bisogna essere tra le quattro squadre più forti d’Italia e per adesso non lo siamo ancora. Devo dire, però, che ci siamo comportati bene dal secondo set in poi, siamo venuti fuori dal buco gigante che ci stavamo scavando e abbiamo dimostrato ancora una volta che ci sappiamo fare, che siamo una squadra che può essere molto tosta. Adesso ci riposiamo per questi due giorni e poi si torna per il campionato, per un girone di ritorno in cui puntiamo a prendere più punti rispetto all’andata ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-13, 25-19, 25-19) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Ramon 9, Resende Gualberto 10, Faure 10, Michieletto 15, Bartha 8, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Giani, Sandu, Torwie. All. Mendez.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Rohrs 11, Mosca 5, Padar 8, Atanasov 2, Beretta 9, Pisoni (L), Velichkov 0, Frascio 0, Scanferla (L). N.E. Marttila, Ciampi, Knipe, Larizza. All. Eccheli.

ARBITRI: Goitre, Caretti.

Durata set: 21′, 27′, 26′; tot: 74′.

MVP: Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)