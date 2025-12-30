Coppa Italia: Verona, Piacenza e Perugia raggiungono Trento alla Final Four

ROMA -I Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega emettono i loro verdetti: a raggiungere Itas Trentino in Final Four (d olomitici vittoriosi ieri sera contro Vero Volley Monza in tre set ) sono Rana Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, tutte in grado di fare valere il fattore campo. Sono quindi queste le magnifiche quattro pronte ad emozionare l’Unipol Arena di Bologna nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026. Tre delle quattro partecipanti sono dunque le medesime della scorsa edizione, con la sola Gas Sales Bluenergy Piacenza nelle vesti di “new entry” (vittoriosa nell’edizione 2022/23 a Roma). Non solo, perché Trento, Verona e Perugia (oltre a Civitanova) saranno anche protagoniste in Del Monte® Supercoppa, in programma a Trieste il 28 febbraio e l’1 marzo.

Verona, dopo la Finale raggiunta nella scorsa edizione, si qualifica nuovamente per la Final Four: decisiva la vittoria in tre set contro Allianz Milano. Rana Verona, spinta dal calore del proprio pubblico, ha saputo imporsi sfruttando i 33 punti complessivi di Keita e Darlan, trascinatori della squadra di Fabio Soli. In casa Milano, invece, doppia cifra per Recine (11) e per Lindqvist (12), con coach Piazza che ha dovuto rinunciare a Otsuka.

Derby emiliano che sorride ai padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza, capaci di vincere in quattro set contro Valsa Group Modena: tra i protagonisti di serata il piacentino Mandiraci (top scorer del match con 21 punti). Trento e Piacenza daranno quindi vita alla prima Semifinale della Final Four di Bologna, in programma sabato 7 febbraio alle 15.30.

A sfidare Verona nell’altra Semifinale dell’Unipol Arena sarà invece Sir Susa Scai Perugia, che ha avuto la meglio per 3 a 1 contro la Cucine Lube Civitanova, detentrice della Del Monte® Coppa Italia e costretta così ad abbandonare la corsa al bis. La formazione di Lorenzetti, dopo l’1 a 1 nel conto dei parziali, ha saputo accelerare e chiudere la contesa con l’attacco di Semeniuk.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona – Allianz Milano

La Rana Verona ha la meglio sull’Allianz Milano nei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia e stacca il biglietto per le Final Four di febbraio. La squadra di Coach Soli impone subito il proprio ritmo, soprattutto in attacco, e sblocca il risultato. Alla ripresa del gioco, gli ospiti provano a reagire, ma il servizio è il fondamentale che premia Verona, che raddoppia, poi soffre nel finale di terzo parziale, ma resta lucida e ai vantaggi sigilla il passaggio del turno, vincendo 3 a 0. Altra prova stellare da parte di Darlan, che ha stampato 16 punti con ben 6 ace, numeri che l’hanno eletto MVP per la seconda volta in quattro giorni. In doppia cifra anche Keita (17) e Mozic (11). La Regular Season, ora, riprenderà domenica sul campo di Monza.

Nel sestetto iniziale, Coach Soli sceglie la diagonale principale con Christenson e Darlan, mentre in banda schiera capitan Mozic e Keita, con la coppia Cortesia-Vitelli al centro e Staforini come libero.

La partita prende il via con il muro di Vitelli ai danni di Reggers, poi Keita sfodera subito la sua potenza in battuta per l’ace del 3-1. L’opposto belga ospite ferma Darlan per il momentaneo pari, poi però i padroni di casa tornano a spingere con il turno al servizio di Christenson, prima del doppio punto di Cortesia muro-attacco (7-3). Keita, incrocia, Darlan infila due volte dai nove metri e Verona allunga sul 13-6. Gli scaligeri giocano in scioltezza e con la pipe di Keita incrementano il distacco (18-10). Milano tenta il recupero con l’ace di Recine, che riduce il gap (19-14). Mozic capitalizza una palla vagante, poi Lindqvist timbra due ace di fila e riavvicina i suoi (22-18). Christenson piazza il muro per due volte consecutive e mette il sigillo sul parziale (25-19).

Lindqvist buca il muro aprendo i giochi, Keita risponde. I meneghini vanno sopra, poi il numero 9 di casa si scatena sia al servizio che da seconda linea (5-3). La truppa ospite resta agganciata al punteggio ed evita la fuga di Verona, che però mantiene le due lunghezze di vantaggio con la diagonale di Keita (12-10), prima del muro di Caneschi che vale il pari. Ora si gioca punto a punto, con il mani-out di Lindqvist che tiene l’equilibrio (14-14). Verona si affida alla battuta di Cortesia, a segno con due ace per il 18-15. Anche Darlan trova la zona di conflitto dalla linea di fondo, poi piega le mani avversarie sempre al servizio, prima del muro di Vitelli (23-16). La frazione si chiude con l’errore di Reggers (25-18).

L’Allianz tenta la reazione in avvio di terzo set con l’ace firmato Recine, a cui replica con la stessa arma Keita. La sfida è combattuta e le due squadre danno vita a un lungo scambio, chiuso da Mozic, che anticipa il muro di Vitelli (5-3). Darlan, poi, insacca tra le mani avversarie e la rete, prima della pipe di Keita dell’8-4. Gli scaligeri aumentano il divario, Lindqvist prova a ridare linfa a Milano con un ace, ma Cortesia alza bene le mani a muro e rimette i suoi tre punti sopra (14-11). I lombardi risorgono, con il muro di Caneschi tornano a meno uno, poi agguantano il pari sul 16-16. Gli ospiti sorpassano, ma Verona non molla e torna avanti con l’attacco di Mozic di secondo tocco. Darlan timbra altri due ace (24-20), ma Recine e Di Martino annullano due match point, Reggers mura e manda ai vantaggi, dove è Keita a chiudere sottorete sul 29-27.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci sono tante cose che dipendono da noi e a volte un po' mi arrabbio quando non ci facciamo trovare presenti in quelle situazioni, come successo in avvio di secondo set e nel finale del terzo. Siamo, però, stati molto bravi grazie alla battuta ad accelerare e a mettere in difficoltà la linea di ricezione, ma il nostro processo di crescita deve incamerare situazioni in cui dobbiamo essere più precisi. Stiamo lavorando sulla consapevolezza perché ci sono dettagli che meritano più attenzione, perché per raggiungere certi obiettivi serve questo. Adesso abbiamo bisogno di stare con i piedi per terra, analizzare quello che stiamo facendo perché il margine di crescita c'è ma dobbiamo metterlo sul piatto per conquistarcelo ».

Veikka Lindqvist (Allianz Milano)- « Nel primo set stavamo cercando un modo diverso di giocare, dato che non avevamo una pedina fondamentale come Tatsunori. Il coach Piazza ha provato a ruotare tutti noi ragazzi per trovare un modo di affrontare contro Verona, ma è una squadra complicata. Hanno davvero un ottimo servizio, quindi ci hanno sempre messo in grave difficoltà. Credo che nel terzo set abbiamo avuto un buon gioco, ma non è stato sufficiente oggi ».

Il tabellino-

RANA VERONA-ALLIANZ MILANO 3-0 (25-19; 25-18; 29-27)

RANA VERONA: Christenson 2, Darlan 16, Keita 17, Mozic 11, Cortesia 7, Vitelli 6, Staforini (L), Planinsic, Gironi, Sani 1, Glatz, Bonisoli, Nedeljkovic, Valbusa (L). All. Soli

ALLIANZ MILANO: Kreling, Reggers 7, Recine 11, Ichino, Masulovic, Caneschi 6, Catania (L), Barbanti, Lindqvist 12, Masajedi, Otsuka, Di Martino 1, Benacchio, Corbetta (L). All. Piazza

Arbitri: Cesare, Luciani

Durata set: 25’; 23’; 37’; totale: 85’

MVP: Darlan Ferreira Souza (Rana Verona)

Spettatori: 3908

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

Due squadre, un solo posto e una sola partita per continuare il cammino nella Del Monte® Coppa Italia. E il cammino lo continua Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che in un festante PalabancaSport supera Modena dopo quasi due ore di gioco. Intenso, bello, a tratti entusiasmante. I biancorossi accedono alla Final Four di Bologna del 7 e 8 febbraio di forza e là troveranno Trento che nei quarti di finale si è sbarazzato di Monza.

Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo aver vinto i primi due parziali ha lasciato agli avversari il terzo parziale ma poi nel quarto set è partita facendo fin da subito la voce grossa e ha continuato a farlo fino alla fine.

Sette i muri di Comparoni, ventuno i punti di Mandiraci seguito da Bovolenta con quindici, Gutierrez (MVP della gara) con quattordici e Comparoni con Tredici. A Modena non sono bastati i tredici sigilli di Buchegger.

La partita – Si inizia con il “Teddy Bears Toss”, centinaia di peluche sono volati in campo dalle tribune, ora saranno donati alla Croce Rossa e Casa del Fanciullo di Piacenza. In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Valsa Group Modena risponde con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Sanguinetti e Anzani al centro, Luca Porro e Davyskiba alla banda, Perry è il libero.

Parte bene Modena, l’ace di Mandiraci vale la parità a quota tre, sull’undici pari allungo deciso di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con il muro di Comparoni a cui fanno seguito, nel giro di pochi scambi, due ace di Gutierrez che proiettano i suoi a più cinque (17-12) con Giuliani a chiamare il secondo time out a disposizione. Alla ripresa del gioco errore in attacco dei canarini (18-12), Piacenza controlla e mantiene distante Modena, il punto di Galassi dice 21-15, nuovo block in biancorosso (23-17), Bovolenta (71% in attacco) consegna ai suoi sei set point (24-18), Piacenza chiude subito.

Due ace consecutivi di Buchegger valgono il vantaggio dei canarini (6-7), due grandi recuperi di Pace permettono ai suoi di chiudere il punto del nove pari, due punti consecutivi di Mandiraci (86% in attacco) ed è sorpasso (12-10) con Giuliani a chiamare time out. Alla ripresa del gioco punto di Bovolenta (13-10), Modena con Luca Porro si avvicina (14-13) e subito dopo con un block in trova la parità a quota quattordici con Boninfante a chiamare tempo. Squadre che viaggiano a braccetto, a quota diciannove è ancora parità, allunga Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Gutierrez e il muro di Galassi (21-19), Gutierrez in diagonale e sono due set point biancorossi (24-22), chiude lo stesso cubano con un ace.

Dai blocchi di partenza parte bene Piacenza con due block in (2-0), Modena impatta a quota cinque e mette la freccia sull’errore in attacco di Bovolenta (5-7) con Boninfante che chiama subito time out. Modena si porta a più tre (8-11), Piacenza si avvicina (10-11), l’ace di Mandiraci vale la parità a quota dodici, allungo di Modena (14-16), nuova parità con Comparoni a quota sedici e doppio sorpasso con due block in di Comparoni (18-16) che costringono Giuliani a chiamare tempo. Due punti di Modena ed è parità a quota diciannove, muro canarino ed è sorpasso (19-20) con Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco ace di Buchegger (19-21). Modena si porta a più tre (20-23), sono tre i set point per i canarini (21-24) che subito chiudono.

Parte forte Piacenza (4-0) con Giuliani a chiamare subito tempo, Modena insegue ma fatica a colmare il gap, punto di Mandiraci (11-7), lungo linea millimetrico di Bovolenta ed è 13-8. L’ace di Mandiraci (14-8) obbliga Giuliani a chiamare il secondo time out, sei lunghezze di vantaggio che i biancorossi prima mantengono (18-12, 19-13) e poi incrementano con due colpi consecutivi di Mandiraci (22-13). Continua l’ottimo turno in battuta di Porro, ace del regista (23-13), la battuta lunga di Modena consegna dieci match ball ai biancorossi (24-14), chiude Galassi con un block in, il dodicesimo di giornata per Piacenza.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Molto bravi i ragazzi ad interpretare bene la partita e restare tranquilli ed uniti anche nei momenti di difficoltà. Il cambio palla questa volta è stato più fluido che in altre occasioni, abbiamo tenuto bene in ricezione anche quando Modena ha spinto parecchio, davvero bravi. Sapevamo che la società ci teneva a questa Final Four ma non ci ha mai fatto pesare questo, sono contento, adesso un giorno di riposo come premio per questa vittoria e poi testa al campionato. Alla Final Four ci penseremo più avanti ».

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « All'inizio del primo set abbiamo tenuto il punto a punto, poi la serie in battuta di Gutierrez ha fatto la differenza, solitamente siamo noi quelli che spaccano i parziali con il servizio. C’è sicuramente un po’ di delusione, ma stiamo facendo un buon percorso e anche serate come questa ci devono servire per crescere. Piacenza ha giocatori più esperti rispetto a noi, la gestione di queste partite è diversa dalle altre e questo aspetto può fare la differenza ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-14)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Comparoni 13, Porro P. 1, Mandiraci 21, Galassi 4, Bovolenta 15, Gutierrez 14, Pace (L), Leon, Seddik, Andringa. Ne: Travica, Bergmann, Loreti (L), Fraleone. All. Boninfante.

VALSA GROUP MODENA: Anzani 5, Buchegger 13, Porro L. 7, Sanguinetti 11, Tizi-Oulaou 3, Davyskiba 5, Perry (L), Massari, Bento 10, Ikhbayri 3, Giraudo, Federici (L). Ne: Mati, Tauletta. All. Giuliani.

Arbitri: Puecher, Brancati

Durata set 24’, 29’, 31’ e 27’ Tot: 111’,

MVP: Miguel Gutierrez (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 2576

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

La Sir Susa Scai Perugia stacca il pass per la Final Four di Coppa Italia, battendo la Cucine Lube Civitanova 3-1. Match ad alta intensità, con i padroni di casa che si prendono il primo set con un margine piuttosto ampio, per poi cedere ai marchigiani la seconda frazione al termine di una battaglia combattuta per larghi tratti punto a punto. Scambi lunghi e spettacolari hanno infiammato il resto del match, con entrambe le squadre incisive in battuta. I Block Devils si prendono il terzo e quarto set tenendo bene in ricezione e trovando la giusta varietà di colpi d'attacco. Equilibrato il computo degli ace (6 per entrabe le squadre). La Sir fa meglio in attacco, chiudendo con il 60% di efficacia offensiva e 7 muri. E' Oleh Plotnytskyi l'mvp di serata con 15 punti di cui 5 servizi vincenti. Il best scorer è Wassim Ben Tara, che mette a terra 18 palloni vincenti. Nella metà campo biancorossa, miglior realizzatore Aleksandar Nikolov, che sigilla 16 punti.

I protagonisti-

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia)- « Ci eravamo preparati ad una partita del genere, contro la Lube mi aspetto sempre una partita molto molto lunga e complicata perchè anche quando sei due o tre punti avanti, loro hanno talmente tanta qualità al servizio che ti costringono a giocare palla alta o ti fanno ace. Per fortuna, soprattutto nei momenti più importanti dei set siamo riusciti a tenere botta in ricezione e poi ad uscire bene anche con i colpi d'attacco. Siamo felici: era veramente complicato quest'anno quindi secondo me la coquista di questa Final Four ha ancora più valore ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Non ci abbiamo provato abbastanza. Perugia è stata molto più solida di noi. Considerando l’intero arco della partita, siamo riusciti a tenere botta soltanto in due parziali. Nel primo set ci siamo persi su situazioni anche banali, mentre nel quarto ci siamo praticamente bloccati, senza riuscire a fare quello che siamo assolutamente in grado di fare. Dobbiamo riuscire a esprimere il nostro gioco nelle partite che contano, contro avversari forti. Stasera non ci siamo riusciti, quindi di questa gara dovremo farne tesoro in vista delle prossime sfide contro avversari di alto livello, nelle quali dovremo per forza fare meglio ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-16) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 1, Plotnytskyi 15, Loser 9, Ben Tara 18, Semeniuk 14, Solé 8, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Colaci (L), Ishikawa 0, Russo 0. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 2, Bottolo 14, Gargiulo 9, Loeppky 12, Nikolov 16, D'Heer 6, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 3, Kukartsev 1, Duflos-Rossi 0. N.E. Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Zavater, Giardini.

Durata set: 23', 29', 29', 25'; tot: 106'.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4446

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA-

Rana Verona - Allianz Milano 3-0 (25-19, 25-18, 29-27)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-14)

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-16)

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-0 (25-13, 25-19, 25-19) Giocata ieri