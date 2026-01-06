Champions League: Civitanova in Belgio senza Nikolov

LOVANIO (BELGIO) -La Cucine Lube Civitanova alle prese con un viaggio scomodo per la presenza della neve e privi di Alex Nikolov, a letto con l’influenza, ma intenzionati a piazzare un colpo esterno in Belgio. Domani, mercoledì 7 gennaio 2026 (ore 20.30 con diretta Sky Sport Arena, DAZN e Radio Arancia), la Cucine Lube Civitanova si presenterà alla Sport Oase di Lovanio per sfidare i padroni di casa del Volley Haasrode Leuven nel 2° turno della Pool E di CEV Champions League.

Vittoriosi all’esordio casalingo in tre set contro il Montpellier HSC VB, i marchigiani vogliono ripetersi nella prima trasferta europea della stagione contro la seconda forza del massimo campionato belga. Al debutto gli avversari sono caduti con il massimo scarto in Polonia sul campo del PGE Projekt Warszawa e vogliono rifarsi davanti ai propri tifosi.

I cucinieri inseguono la seconda vittoria esterna stagionale tra tutte le competizioni, intendono acquisire fiducia e, soprattutto, vogliono marciare a punteggio pieno per presentarsi al big match del 21 gennaio a Varsavia con la giusta motivazione e la miglior posizione possibile in classifica.

Le parole di Mattia Boninfante

« La trasferta in Belgio si prospetta complicata, come qualsiasi gara in CEV Champions League. Sarà importante scendere in campo con la giusta determinazione in cerca del miglior approccio possibile per arrivare a punteggio pieno alla sfida più dura, quella del 3rd Leg in programma a Varsavia. Siamo certi di avere i mezzi per disputare un’ottima stagione nella più importante kermesse continentale. Si tratta di un percorso lungo, ma la Fase a Gironi è fondamentale per gli accoppiamenti dei turni successivi e ogni partita richiede impegno e concentrazione. Ora il nostro compito è dimostrare, un match alla volta, di poter contendere il trofeo alle migliori squadre di Europa! ».

L' assenza Alex Nikolov

Lo schiacciatore bulgaro non è partito con il gruppo, ma è rimasto al letto con febbre molto alta. Lunedì sera Alex non si è presentato all’allenamento lamentando alterazione della temperatura corporea e dolori, sintomi tipici dell’influenza che in questi giorni sta falcidiando l’Italia. Dopo una visita di rito dei medici del Club si è deciso di lasciare l’atleta a casa per il miglior recupero possibile, non essendo Nikolov in condizione né di giocare né di viaggiare.

Viaggio poco agevole

Il tragitto verso l’aeroporto di Bologna è stato avventuroso in quanto caratterizzato da forti raffiche di neve che hanno condizionato il traffico anche in autostrada. La squadra si è imbarcata appena in tempo per effettuare il check-in che durante il tragitto in pullman sembrava impossibile da realizzarsi visto il ritardo accumulato. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha imposto alla squadra un’attesa extra all’interno del velivolo prima della partenza complicando il programma stilato per il pomeriggio, ma i ragazzi riusciranno ad allenarsi.

GLI AVVERSARI.

Nel campionato belga il Leuven occupa la seconda posizione grazie a un percorso invidiabile. Due le frenate, contro la capolista e la rivale che ora occupa il terzo posto. L’atteggiamento spregiudicato e l’approccio aggressivo dai nove metri consentono al Volley Haasrode di mettere in difficoltà anche collettivi più attrezzati dal punto di vista tecnico. Il loro impianto di gioco è abbastanza lineare, con l’opposto Christophe Witvrouwen come punto di riferimento prediletto. Centrali e schiacciatori si suddividono il resto del carico in maniera diversa a seconda delle situazioni. L’esperto palleggiatore Matthias Valkiers garantisce lucidità e imprevedibilità, garantendo una buona efficienza nelle scelte, ma anche soluzioni estrose. La Lube dovrà farsi trovare pronta. Nel roster figura anche il secondo libero della Nazionale del Belgio, Kobe Verwimp, classe 2005 di 181 cm.

CHAMPIONS LEAGUE 2A GIORNATA POOL E-

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20.30

Volley Haasrode Leuven (BEL) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Arbitri: Michail Koutsoulas (Gre) e Aleksander Sikanjic (Lie)