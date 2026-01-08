Champions League: Novara va a vincere a Lisbona

LISBONA (PORTOGALLO)- Vittoria da tre punti a Lisbona per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che chiude così l’andata della Pool B di Champions League con due successi e sei punti all’attivo. Azzurre a segno in tre set 0-3 (20-25, 15-25, 29-31) con lo Sport Lisboa e Benfica, trascinate da un’incontenibile Tatiana Tolok (25 punti e titolo di MVP per lei) con il tecnico novarese che ha alternato nel corso del match quasi tutte le protagoniste a propria disposizione.

Portoghesi in campo con Ubavic opposta a Mariana Garcez, Dokic e Dillon centrali, Holt e Cetin schiacciatrici e Rizzo libero; Novara con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Van Avermaet e Bonifacio al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e Leonardi libero.

Il primo break è delle padrone di casa (6-3) ma Tolok impatta subito con due punti in fila (6-6) e dopo il muro su Alsmeier (11-10) è proprio la tedesca a mettere la freccia (14-16) e a firmare un break pesante concretizzando una gran difesa di Tolok (16-19). Le portoghesi tornano sotto a muro (18-19) ma Novara accelera di colpo: primo tempo di Bonifacio (18-21) e poco dopo la diagonale di Tolok vale il set point (19-24), con l’opposto azzurro che fa anche 20-25 in diagonale.

Il secondo set prende subito la direzione novarese: Cambi è attiva a muro (0-1) e in attacco (1-2), sul turno in battuta di Bonifacio Novara scappa 3-8 e Tolok propizia (ace, 4-10) la fuga vera e propria chiudendo uno scambio lunghissimo con l’attacco del 4-13. Sul 5-15 il set sembra ipotecato, Novara pasticcia un po’ e le avversarie ci credono (11-16) ma dopo il timeout di Bernardi le azzurre (tra le cui fila ci sono Squarcini e Carraro) riprendono il ritmo. Squarcini due volte (12-20) e poi una terza per l’ace del 13-22 ad avvicinare il traguardo, che Van Avermaet taglia in fast, sul 15-25.

Bernardi conferma Carraro e Squarcini, Tolok fa subito 0-3 in diagonale e poi replica per il 3-9 mentre in banda si vede anche Melli. Alsmeier tiene le distanze (7-12), Holt trascina le sue al -2 (12-14, pipe vincente) con Novara che fa la “lepre” e le padrone di casa che si riavvicinano sul 18-19, murando Alsmeier. Break di Tolok (18-20), che porta le sue fino al match point ma sul più bello commette fallo (23-24) e Novara non chiude lo scambio decisivo, rimandando il tutto ai vantaggi. All’ottava palla match, dopo un testa a testa serrato, Ishikawa tramuta in oro una gran difesa di Tolok per il 29-31 che sigilla lo 0-3.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Conosciamo l’importanza e il prestigio di questa competizione, per noi è un periodo particolare perché giocando e viaggiando ogni 2-3 giorni capita di dover dare un po’ di fiato ad alcune atlete e quindi attuare delle rotazioni aumenta un po’ il pathos di questi impegni. Ovviamente possiamo essere soddisfatti, siamo venuti qui con l’obiettivo di fare tre punti e siamo riusciti a portare a casa uno 0-3, realizzando quel che volevamo ».

Le parole di Giulia Melli

« Era davvero importante conquistare un successo da tre punti, per il nostro cammino e devo dire che il 3-0 racconta una partita in cui, con la sola eccezione del finale di terzo set, siamo sempre state ampiamente in controllo della situazione. Abbiamo disputato una buona prestazione, la partita è stata di fatto a senso unico in un palazzetto caldo e che ha fatto di tutto per caricare le padrone di casa. Diciamo che anche l’atmosfera ha reso più intrigante e divertente la partita ».

Il tabellino-

SPORT LISBOA E BENFICA – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (20-25, 15-25, 29-31)

SPORT LISBOA E BENFICA: Barcelos, M. Garcez 2, Cetin 8, Aleixo (L) ne, Clemente ne, Rizzo, Dokic 3, Ubavic 11, J. Garcez 1, Dillon 8, Holt 12. All. Furtado Pereira.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 5, Cambi 1, Herbots, Squarcini 4, De Nardi (L) ne, Leonardi (L), Alsmeier 8, Ishikawa 8, Bonifacio 4, Carraro, Baijens ne, Tolok 25, Costantini ne, Melli. All. Bernardi.

ARBITRI: Varbanov (Hun)-Gullet (Fra)

Durata set: 24′, 24′, 39′; Tot: 87′

MVP Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)