Champions League: Conegliano-Dresdner appuntamento al PalaVerde 

CONEGLIANO (TREVISO) - Appuntamento al PalaVerde con la Champions League per la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano . La formazione di Santarelli domani, giovedì 15 gennaio alle 20.30, sfiderà le tedesche del Dresdner SC. Le bi-campionesse d’Europa in carica hanno vinto tutte le gare della Pool D e guidano il raggruppamento con 8 punti dopo 3 vittorie, l’ultima in Polonia contro LKS Lodz. Dall’altra parte la formazione di coach Alexander Waibl ha 3 punti ed è terza nel girone. Con una vittoria De Gennaro e compagne saranno matematicamente qualificate al turno successivo.

PRECEDENTI: Sarà il secondo precedente della sfida, all’andata le Pantere si imposero in Sassonia vincendo per 3-0.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« La sfida di domani contro Dresda arriva in mezzo ad un calendario fitto in campionato, e in vista c’è la Final Four di Coppa Italia. Sarà una gara fondamentale per proseguire il nostro cammino positivo in Champions League, competizione di prestigio e fascino unici che resta in cima alle nostre priorità. Come accade ogni anno, vogliamo arrivare in fondo in Italia ed Europa, perciò siamo focalizzati sulla partita di domani, che non possiamo permetterci di sbagliare. Dresda è una squadra insidiosa, che gioca a viso aperto, una formazione giovane contro cui abbiamo fatto un’ottima partita all’andata, cercheremo di confermarci in casa. Gestire tutte le giocatrici sarà fondamentale, dopo un solo giorno di riposo ospiteremo Bergamo, altra squadra di livello che conosciamo molto bene. Farò qualche rotazione, sarà importante trovare fiducia ed energie fisico-mentali da tutti gli elementi del roster, perché le insidie sono davvero dietro l’angolo. Stiamo abbastanza bene, siamo sulla via di recuperare tutte le giocatrici per avere nuovamente il gruppo al 100%. Faremo un doppio sforzo tra giovedì e sabato davanti ai nostri tifosi, ringrazio in anticipo chi farà di tutto per non mancare ai nostri appuntamenti per supportarci con il solito calore ».

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL-

Giovedì 15 gennaio 2026 Ore 20.30

Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano- Dresdner SC Arbitri: Akinci (TUR) e Mokry (SVK)