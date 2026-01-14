Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Cev Cup: Chieri è ai quarti, domato il Vandœuvre

Cev Cup: Chieri è ai quarti, domato il Vandœuvre

Nella gara di ritorno degli ottavi la formazione di Negro va sotto nel primo set poi mette il coltello fra i denti e si impone in rimonta 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18) bissando il successo dell'andata. Nel prossimo turno le fiorentine affronteranno le polacche del Bielsko-Biala
4 min
TagsReale MutuaVANDOEUVRECev Cup

TORINO-La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vola ai quarti di finale battendo, nella gara di ritorno degli ottavi di Cev Cup, 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18) il Vandœuvre Nancy ma eliminare la squadra francese, passata in vantaggio nel primo set, non è stata impresa semplice.
Dopo la vittoria per 2-3 del mercoledì precedente in Francia le biancoblù impiegano un set per carburare. Le avversarie si confermato ben impostate e ordinate, e con una Robinson trascinatrice in banda la prima frazione è loro (22-25). Dal secondo set Chieri mette in campo un piglio molto più deciso, cresce a muro e al servizio, e con i preziosi inserimenti dalla panchina di Dervisaj e Dambrink vanno in progressione. Con i successivi parziali vinti 25-17, 25-22 e 25-18 Spirito e compagne esultano dopo un’ora e mezza di gioco.
Il premio di MVP va a Dambrink, decisiva col suo ingresso da metà del terzo set. Nel tabellino spiccano i tanti muri, 18 di Chieri (di cui 6 di Gray e 7 di Cekulaev, migliori realizzatrici biancoblù di serata con 15 e 13 punti), mentre la top scorer è Robinson con 24 punti.

Nei play-off della Coppa CEV la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con le polacche del Bielsko-Biala, che hanno eliminato le slovene del Maribor con un doppio successo per 3-0 in casa e 2-3 in trasferta. L’andata si giocherà a fine gennaio in Polonia, ritorno il 4 febbraio a Torino.

Reale Mutua Fenera Chieri 76-Vandœuvre Nancy 3-1 (22-25; 25-17; 25-22; 25-18)
Quasi tutta la prima frazione si gioca punto a punto, col Nancy quasi sempre avanti di un’incollatura. Chieri è un po’ sottotono e fatica a trovare il ritmo il attacco, complice l’eccellente lavoro del muro ospite che sporca tantissimi palloni. Trascinate da Robinson (chiuderà con 9 punti e il 53% in attacco) le transalpine chiudono 22-25.

Nel secondo parziale con l’ingresso di Dervisaj per Degradi le biancoblù cambiano assetto. Dopo un avvio contratto Chieri passa avanti 8-7 con Gray, inoltre il muro prende le misure di Robinson e il servizio si fa più incisivo: ne viene fuori un set in controllo che le padrone di casa si aggiudicano 25-17.

Nel terzo set, dopo un avvio equilibrato, tre errori chieresi portano sul 9-12 Nancy, che poi conduce fino al 15-18. Intanto Dambrink sostituisce una Nemeth un po’ fallosa e la mossa dà i suoi frutti: Chieri impatta 19-19, quindi allunga con un bel turno di servizio di Dervisaj, infine un muro di Gray vale il 25-22.

Fasi iniziali di quarta frazione a strappi: 4-1, 4-5, 8-5. Due muri di Gray costringono Vettori a esaurire i time-out sul 16-11. Andando in progressione Chieri controlla il gioco e alla prima palla match fa scendere i titoli di coda con un perentorio attacco di Dambrink (25-18).

Le parole di Anna Gray

«E’ stata una partita difficile. Abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel primo set, ma abbiamo reagito bene e mantenuto la concentrazione».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 – VANDOEUVRE NANCY VB 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76: Degradi 3, Van Aalen 6, Nervini 11, Nemeth 10, Cekulaev 13, Gray 15, Spirito (L), Antunovic, Ferrarini, Bah, Kunzler 9, Dambrink 7. Non entrate: Bonafede (L), Alberti. All. Negro.

VANDOEUVRE NANCY VB: Paradzik 9, Ratahiry 6, Karakasi 6, De Zwart 4, Robinson 23, Kokram 9, Agnese (L), Wolowicz, Lehto, Bennour, Topete 2. Non entrate: Le Galloudec (L). All. Vettori. ARBITRI: Kovacevic, Juracek.

Durata set: 29′, 23′, 24′, 21′; Tot: 97′.

MVP: Elles Dambrink (Reale Mutua Fenera Chieri’76)

Da non perdere

