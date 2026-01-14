Cev Cup: Chieri è ai quarti, domato il Vandœuvre

TORINO-La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vola ai quarti di finale battendo, nella gara di ritorno degli ottavi di Cev Cup, 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18) il Vandœuvre Nancy ma eliminare la squadra francese, passata in vantaggio nel primo set, non è stata impresa semplice.

Dopo la vittoria per 2-3 del mercoledì precedente in Francia le biancoblù impiegano un set per carburare. Le avversarie si confermato ben impostate e ordinate, e con una Robinson trascinatrice in banda la prima frazione è loro (22-25). Dal secondo set Chieri mette in campo un piglio molto più deciso, cresce a muro e al servizio, e con i preziosi inserimenti dalla panchina di Dervisaj e Dambrink vanno in progressione. Con i successivi parziali vinti 25-17, 25-22 e 25-18 Spirito e compagne esultano dopo un’ora e mezza di gioco.

Il premio di MVP va a Dambrink, decisiva col suo ingresso da metà del terzo set. Nel tabellino spiccano i tanti muri, 18 di Chieri (di cui 6 di Gray e 7 di Cekulaev, migliori realizzatrici biancoblù di serata con 15 e 13 punti), mentre la top scorer è Robinson con 24 punti.