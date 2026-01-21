Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Champions League: Trento si inchina allo Ziraat

Pesante sconfitta per 3-0 (25-15, 33-31, 25-22) pwr Michieletto e compagni al cospetto della fortissima compagine turca
4 min
TagsZiraatTrentino ItasChampions League

ANKARA (TURCHIA)-La Trentino Itas cade 3-0 (25-15, 33-31, 25-22) sul campo dello Ziraat Bankkart Ankara nella terza partita della Pool A di Champions League perdendo così il primato della classifica del raggruppamento.
Un risultato fin troppo severo per quanto visto nella seconda e terza frazione di gioco, sviluppatesi costantemente sul filo dell’equilibrio; dopo un primo set difficile, in cui i padroni di casa sono riusciti a far pesare tutta la loro fisicità in battuta ed attacco, la contesa è infatti diventata serratissima, offrendo un lungo punto a punto fra le due formazioni, con Michieletto (12 punti col 52% a rete, best scorer dei gialloblù) e Ramon (11 col 48%) da una parte e l’ex Abdel-Aziz (miglior marcatore ed mvp del match con 21 palloni vincenti, il 63% offensivo, due muri e ace) e Fornal (12 col 67% e identico score fra block e ace) dall’altra a fare la voce grossa. Il rammarico della squadra di Mendez sta tutto nel non esser riuscita a chiudere a proprio favore l’accesissimo finale di secondo parziale, in cui ai vantaggi i turchi sono stati in grado di annullare sei palle set agli ospiti, prima di chiudere sul 33-31 in proprio favore, alla terza occasione. Identico destino nel terzo periodo, chiuso allo sprint grazie ad una doppia invenzione di Clevenot (servizio e contrattacco in pipe) dopo un testa a testa durato sino al 22-22. La Trentino Itas ora è al secondo posto del proprio raggruppamento, in piena corsa per centrare l’accesso ai Play Off che passerà per le prossime tre partite nel giro di un mese che chiuderanno la fase a gironi.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Non siamo riusciti ad entrare subito in partita nel primo set, subendo il gioco dello Ziraat che è stato molto efficace sin dai primi scambi. Dal secondo periodo abbiamo invece iniziato a giocare decisamente meglio, soprattutto nei fondamentali di attacco e battuta, ma obiettivamente i nostri avversari hanno avuto qualcosa in più di noi nei momenti decisivi. Nel terzo parziale abbiamo lottato sino al 22-22, poi un paio di errori hanno deciso l’esito anche di quella frazione. Credo che questa partita ci offra tanti motivi per riflettere, in modo da provare a voltare pagina subito e giocare meglio la successiva ».

Le parole di Riccardo Sbertoli

« Abbiamo giocato una partita tosta, contro una squadra molto forte che fa del servizio uno dei suoi punti di forza. Conoscevamo bene le loro qualità in questo fondamentale e forse potevamo a contenerli un po’ meglio, specialmente nel primo set dove abbiamo accusato difficoltà. A partire dal secondo set siamo però riusciti a reagire bene, ma evidentemente in questo momento è ancora troppo poco per riuscire ad avere la meglio contro squadre di questo calibro. Abbiamo poco tempo per recuperare energie ma dobbiamo provare a giocarci meglio le nostre chance nelle prossime partite; è quello che vogliamo fare ».

Le parole di Alessandro Michieletto

« Siamo dispiaciuti perché questo era un incontro importante e volevamo giocarlo meglio; nel primo set abbiamo faticato a trovare il ritmo adatto ad una partita del genere, poi nel secondo e nel terzo periodo abbiamo giocato meglio restando attaccati sempre agli avversari. In questo momento lo Ziraat ci è superiore, dobbiamo imparare dai nostri errori e tornare in palestra per migliorare ».

Il tabellino-

ZIRAAT BANKKART ANKARA (TUR) – TRENTINO ITAS 3-0 (25-15, 33-31, 25-22) –

ZIRAAT BANKKART ANKARA (TUR) : Savas 9, Bulbul 9, Kooy, Yenipazar 1, Tosun, Abdel-aziz 21, Clevenot 13, Bayraktar (L), Fornal 12. Non entrati Karatas, Sahin, Karababa, Jokela, Gedik. All. Kavaz.

TRENTINO ITAS: Bartha, Bristot, Faure 10, Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Lavia, Michieletto 12, Ramon 11, Resende Gualberto 6, Sbertoli, Torwie 4. Non entrati Acquarone, Giani, Pesaresi, Sandu. All. Mendez Marcelo.

ARBITRI: Koutsoulas, Burkiewicz.

Durata set: 21′, 37′, 31′; tot: 89′.

