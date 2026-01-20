Champions League: Ziraat-Trento, scontro al vertice ad Ankara

ANKARA (TURCHIA)- Impegno di quelli che esaltano ed al contempo fanno tremare i polsi quello che affronterà domani (ore 18.00 italiane) la Trentino Itas nel Palazzetto dello Ziraat Bankkart Ankara. Le squadre di Kavaz e Mendez, entrambe a punteggio pieno si contendono il primato nella Pool A. Il match potrà chiarire chi delle due prenderà il comando del raggruppamento. Si gioca nella TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara: diretta su Sky Sport Arena, DAZN e Radio Dolomiti.

QUI TRENTINO ITAS

Ripresa la corsa in SuperLega grazie al successo casalingo per 3-0 su Milano, la formazione Campione d’Italia torna ad occuparsi della massima competizione continentale nell’appuntamento più complicato dell’intera fase a gironi: la trasferta ad Ankara sul campo della formazione leader del movimento turco.

Il tecnico della Trentino Itas potrà contare su quattordici giocatori a sua disposizione ed utilizzerà gli allenamenti di questa sera e della mattina del giorno della partita per far prendere alla propria squadra i punti di riferimento rispetto all’impianto, molto raccolto, ma già conosciuto da buona parte dei giocatori.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« E’ un appuntamento importante per la corsa al primo posto finale del girone, piazzamento che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, e come tale va affrontato. Lo Ziraat è una squadra con una rosa profonda, molto tecnica e fisica, che non a caso si trova al comando di uno dei campionati più competitivi d’Europa come quello turco. Battuta e attacco saranno i fondamentali che determineranno il match, ancora prima di tutti gli altri. Ci attende quindi un compito difficilissimo, tenendo conto del loro potenziale offensivo, ma abbiamo i mezzi per dire la nostra sino in fondo, ben sapendo che ottenere un risultato positivo anche in questa circostanza potrebbe poi darci un bello slancio in vista dei successivi impegni, sia in campionato sia in Champions League ».

IN TURCHIA PER LA DECIMA VOLTA-

In corso la decima trasferta di sempre in Turchia per Trentino Volley, tornata nella penisola anatolica a poco più di dieci mesi di distanza dall’ultima gloriosa volta. Il precedente più recente in questo Paese è infatti legato al 19 marzo 2025, quando proprio ad Ankara i gialloblù sfidarono lo Ziraat Bankkart nella semifinale di ritorno di CEV Cup, perdendo per 1-3. La circostanza più importante in questa nazione rimane invece quella del 26 marzo 2019, quando ancora ad Istanbul Trentino Volley conquistò proprio la CEV Cup grazie al successo al tie break sul Galatasaray nella finale di ritorno. L’esordio assoluto in terra turca avvenne invece addirittura ventun anni fa (15 dicembre 2004), quando l’allora Itas Diatec Trentino giocò sempre ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV, uscendo sconfitta per 1-3 e venendo quindi eliminata dalla competizione. La comitiva trentina resterà ad Ankara fino a giovedì mattina, rientrando a Trento nel primo pomeriggio della stessa giornata.

GLI AVVERSARI-

Lo Ziraat Bankkart Ankara attende la visita dei Campioni d’Italia al culmine di un periodo eccezionale. Dopo aver eliminato, a marzo, proprio la Trentino Itas in semifinale della scorsa CEV Cup, la formazione del Club della capitale turca si è infatti assicurata tutto quello che poteva ancora vincere: la stessa CEV Cup (vinta superando in finale i campioni uscenti del Resovia) ma anche lo Scudetto turco (il quarto della sua storia), che in bacheca sono stati collocati vicino ad una Coppa di Turchia (vinta nel 2010), quattro Supercoppe (2010, 2021, 2022 e 2023), una Coppa Balcanica. Quella in corso è la quinta partecipazione alla Champions League, in cui il miglior risultato di sempre è la semifinale raggiunta nell’edizione 2024, vinta da Trento. L’allenatore Kavaz ha a sua disposizione una rosa che ha tanto talento, specialmente su palla alta: al posto di Anderson, trasferitosi in Giappone al termine della precedente trionfale stagione, è stato infatti ingaggiato lo schiacciatore polacco Fornal (ex Jastrzebski), che fa coppia in diagonale con il francese Clevenot (miglior giocatore dell’Olimpiade di Parigi, in Italia con la maglia di Milano e Piacenza) mentre nel ruolo di opposto c’è spazio per l’olandese Nimir Abdelaziz (a Trento nella stagione 2020/21 in cui ha totalizzato 46 presenze e 841 punti), arrivato in coppia con l’altro ex, Dick Kooy (35 presenze e 294 punti nella stessa stagione in gialloblù). Tutti gli altri giocatori sono autoctoni e nel giro della nazionale turca: il regista Yenipazar, i centrali Bülbül e Savas ed il libero Bayraktar sono i quattro atleti che completano il sestetto titolare. Nella Efeler Ligi attualmente conta quattordici vittorie ed una sola sconfitta: primo posto in classifica con sette punti di vantaggio sui cugini dell’Halkbank grazie al 3-0 interno di sabato sera contro lo Gebze Belediyespor. La rosa dello Ziraat Bank Ankara: 1. Ahmet Karatas (l), 3. Hilmi Sahin (p), 6. Vahit Emre Savas (c), 7. Bedirhan Bülbül (c), 8. Dick Kooy (s), 9. Özgür Karababa (c), 10. Jona Jokela (o), 11. Murat Yenipazar (p), 12. Burakhan Tosun, 14. Nimir Abdel-Aziz (o), 17. Trevor Clevenot (s), 19. Berkay Baykatar (l), 20. Aykut Gedik (s), 21. Tomasz Fornal (s). All. Mustafa Kavaz.

LA SITUAZIONE DELLA POOL A

Trentino Itas e Ziraat Bankkart Ankara sono al comando a punteggio pieno del girone dopo due giornate: due vittorie e sei punti a testa. Tours Vb e ACH Volley Ljubljana sono invece ferma a quota zero; almeno una delle due muoverà per la prima volta la propria classifica nel confronto che si giocherà giovedì sera in Slovenia. Il primo turno del girone di ritorno si giocherà fra il 27 e 29 gennaio (proprio in tale data Trento ospiterà alla BTS Arena il Tours).

I PRECEDENTI-

Quello di mercoledì sarà il terzo confronto ufficiale della storia fra le due Società; gli unici incontri ufficiali già in archivio sono relativi al doppio confronto sostenuto nella semifinale della precedente edizione della CEV Cup: 3-2 per Trento nella gara d’andata giocata a Trento il 12 m marzo (parziali di 26-28, 27-29, 25-21, 25-23 e 15-8) e 3-1 per lo Ziraat nel ritorno giocato in Turchia una settimana dopo (25-17, 25-23, 17-25, 25-20). Trentino Volley ha però disputato nella sua storia altre due partite contro una squadra di Ankara (l’Halkbank) sempre in Coppa CEV, perdendole entrambe: edizione 2005 del torneo, doppio 1-3 negli ottavi di finale (il 7 dicembre 2004 in casa, otto giorni dopo in Turchia). Contro compagini della Turchia il Club gialloblù ha complessivamente giocato diciassette partite, con tredici vittorie (sette di queste in trasferta) ed appena quattro sconfitte.

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL A

Mercoledì 21 gennaio Ore 18.00

Ziraat Bankkart Ankara-Trentino Itas Arbitri: Koutsoulas (Gre), Burkiewicz (Pol)