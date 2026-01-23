Presentata a Torino la Final Four di Coppa Italia Femminile

TORINO -Frizzante anteprima delle Finali della Coppa Italia Femminile Frecciarossa , l’evento organizzato dalla Lega Volley Femminile con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino e la collaborazione della FIPAV Piemonte. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, il meglio della pallavolo italiana e internazionale sarà protagonista all’Inalpi Arena di Torino per una due giorni di show e grande pallavolo, che ha già segnato record straordinari di pubblico con oltre 11mila presenze al sabato e più di 12mila la domenica.

Nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte si è tenuta la seconda conferenza stampa delle Finali della Coppa Italia Frecciarossa. Protagoniste dell’appuntamento le capitane delle quattro squadre coinvolte, Sara Bonifacio, Joanna Wolosz, Ilaria Spirito e Maja Ognjenovic, insieme ai loro coach Lorenzo Bernardi, Daniele Santarelli e Nicola Negro. Assente più che giustificato Marco Gaspari, a cui è stato riservato un grande applauso all’inizio della conferenza e vicinanza per la perdita del caro padre Luciano.

Con loro, l’Assessore al Bilancio, Internazionalizzazione e Sviluppo delle attività produttive, Andrea Tronzano, e l’Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, che hanno introdotto le Finali in compagnia dell’Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro, del Presidente della FIPAV Piemonte, Paolo Marangon, della Responsabile Product Marketing di Trenitalia, Roberta Graziosi e della madrina dell’evento, Paola Cardullo.

Le parole di Lorenzo Bernardi, allenatore dell’ Igor Gorgonzola Novara-

« Complimenti alla macchina che ha messo in moto la Lega con la Federazione, sicuramente sarà un evento straordinario come quello vissuto lo scorso anno a Bologna. Nella maschile ero abituato a vincerle le finali, nella femminile mi devo riabituare e speriamo che sia domani! I punti deboli di Conegliano? Ammesso e non concesso che ce li abbiano… non li direi qui (ride ndr.) ».

Le parole di Sara Bonifacio, capitana dell‘Igor Gorgonzola Novara-

« Sono orgogliosa di giocare praticamente in casa e non vediamo l’ora di giocare all’Inalpi, ma credo valga per tutte. Siamo impazienti, vogliamo giocare e fare bene per competere per qualcosa di importante ».

Le parole di Daniele Santarelli allenatore della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-

« Le sconfitte di questo inizio di stagione? Ogni anno c’erano le stesse domande perché vincevamo sempre, ora almeno ho dato degli spunti diversi (ride ndr.)! Sarà una bella sfida, non ero mai stato a Torino e sarà bellissimo iniziare l’allenamento e trovarci qui. Quattro squadre forti che si sono meritate questa Final Four. Con Novara abbiamo sempre giocato grandi sfide e sono sicuro che domani sarà lo stesso. Punti deboli di Novara? Non ne hanno neanche loro! ».

Le parole di Joanna Wolosz, palleggiatrice della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-

« Penso che in Semifinale sarà difficile. Quest’anno è un campionato equilibrato in cui tutti possono vincere con tutte. Sarà una bella sfida, con Novara sarà difficile ma dopo due competizioni perse vogliamo dimostrare che Conegliano c’è. Anche per me sarà la prima volta a Torino, speriamo di divertirci, siamo sicure che sarà un grandissimo spettacolo e noi atlete non vediamo l’ora di giocare in palazzetti così ».

Le parole di Nicola Negro, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri ’76-

« Sicuramente sto soffrendo il cambio di clima dal Brasile, ma in Chieri ho trovato un ambiente caldo e passionale e questo aiuta molto. Per noi è un onore e una grande emozione giocare questa Final Four a Torino, praticamente in casa. Forse siamo intrusi per molti ma vogliamo dimostrare di essere una grande realtà e di meritarci questa occasione e questo palcoscenico ».

Le parole di Ilaria Spirito, capitana della Reale Mutua Fenera Chieri ’76-

« Sarà una sfida divertente e spero combattuta. I valori in campo di Scandicci li conosciamo, noi veniamo da una periodo difficile ma molto soddisfacente, abbiamo portato a casa risultati buoni pure se con qualche fatica. Vogliamo giocarci questa opportunità unica, avremo tanti tifosi al seguito e speriamo di divertirci e dare filo da torcere ».

Le parole di Maja Ognjenovic, capitana della Savino Del Bene Scandicci-

« Era un obiettivo per noi arrivare qui. Stiamo giocando una grande pallavolo e l’abbiamo dimostrato al Mondiale, ma ora dovremo essere all’altezza di questa semifinale contro Chieri che è una squadra forte e attrezzata. Vincere contro Conegliano al Mondiale per Club è stato per noi importante perché da quando sono arrivata io non avevamo vinto tanto contro di loro, quindi è servito alla squadra per capire il nostri valore e le nostre possibilità ».

Le parole di Paola Cardullo, madrina delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa-

« Sono molto emozionata. Quando mi ha chiamato Consuelo per fare la madrina dell’evento non me l’aspettavo, per me è veramente un onore perché la Coppa Italia è una competizione che porto dentro avendone vinte quattro, l’ultima dieci anni fa nel 2016. Poi il fatto che si giochi a Torino, in Piemonte è un’emozione ulteriore per me, perché mi sento a casa ».

Le parole di Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi e di Andrea Tronzano, assessore al Bilancio, Internazionalizzazione e Sviluppo delle attività produttive, della Regione Piemonte-

« Il Piemonte si conferma, ancora una volta, la casa dei grandi eventi sportivi. Le Finali di Coppa Italia Frecciarossa rappresentano un momento di altissimo valore per il nostro territorio, unendo l’eccellenza agonistica della pallavolo femminile alla capacità attrattiva delle nostre città. Siamo orgogliosi di ospitare al Grattacielo Piemonte le protagoniste di questa competizione. La presenza di club prestigiosi come Novara e Chieri, insieme alle altre grandi realtà del volley italiano, sottolinea il ruolo centrale della nostra regione nel panorama sportivo. Questo evento genera un impatto positivo immediato, portando migliaia di appassionati a scoprire le bellezze del nostro territorio, con benefici concreti per il settore turistico e il tessuto produttivo locale. Lo sport è un veicolo straordinario di promozione territoriale e di valori positivi. Auguriamo alle atlete, ai coach e a tutti i tifosi di vivere due giornate di grande spettacolo e sana competizione, certi che Torino e il Piemonte sapranno offrire una cornice perfetta, un’accoglienza calorosa e un grande tifo per questo weekend di grande volley ».

Le parole di Domenico Carretta, Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi della Città di Torino-

« Siamo alla vigilia delle Final Four di Coppa Italia di Volley Femminile, il primo grande evento sportivo che la nostra città ospita nel 2026. L’Inalpi Arena, già sold out, offrirà uno spettacolo di altissimo livello che vedrà in campo il meglio del volley, campionesse olimpiche e mondiali.

Due giorni di sport ma anche di festa e intrattenimento ».

Le parole di Paolo Marangon, Presidente di FIPAV Piemonte-

« Benvenuti a Torino. Ci siamo trovati un mese fa con questa grande scommessa, parlavo con Enzo anche con un po’ di paura ma lui da subito mi ha risposto “se non ora, quando” e ammetto che ha avuto ragione. Il 2025 è stato un anno d’oro per la pallavolo italiana, nazionale e di club. La scommessa è andata avanti e credo che sia stata una scommessa vinta. Ci auguriamo siano due giorni di un evento importante e tanto spettacolo ».

Le parole di Enzo Barbaro, Amministratore Delegato di Lega Pallavolo Serie A Femminile-

« Vi porto innanzitutto i saluti del presidente Fabris, che sarà con noi da domani. Sono emozionato perché era il momento giusto per un evento di questo tipo e ne eravamo convinti, ma è stata una scommessa, anche rischiosa. Non era facile riempire questo impianto in poco tempo, abbiamo trovato un supporto locale incredibile dalle istituzioni e ne avremo bisogno ancora per continuare a fare questo tipo di eventi qui a Torino e impostare una pluriennalità in un impianto come l’Inalpi Arena, perché senza il loro aiuto sarà difficile sostenere in futuro eventi di questo livello. La nostra intenzione è creare uno spettacolo nello spettacolo e lo apprezzerete nei prossimi giorni: non solo la migliore pallavolo, ma tante sorprese. Un sentito grazie alla FIPAV, solo loro sono così radicati sul territorio e senza di loro non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo. Grazie poi a tutti i nostri sponsor che ci aiutano a tenere alta l’asticella e a NJF, che da quest’anno è diventato nostro partner condividendo con noi la gestione degli eventi. Non era assolutamente scontato riuscire a creare un evento di questa portata già al primo anno, un segnale chiaro di quello che vogliamo e di dove vogliamo arrivare in futuro ».

Le parole di Roberta Graziosi, Responsabile Product Marketing Trenitalia-

« Per noi di Trenitalia e in particolare di Frecciarossa è motivo di orgoglio essere a fianco della Pallavolo Femminile, eccellenza italiana e, come i risultati dimostrano, anche internazionale. Vogliamo sostenere le eccellenze in tutti i campi e lo facciamo anche più volentieri se possiamo valorizzare il ruolo della donna. Il nostro obiettivo è connettere persone e territori e nel modo più efficiente e confortevole possibile, valore che condividiamo con la Lega. L’abbiamo fatto con una promozione dedicata per chi raggiungerà Torino proprio per garantire il meglio a tutti coloro che accorreranno per partecipare a questo fantastico evento ».