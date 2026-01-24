Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa Italia: Conegliano travolge Novara nella prima semifinale

Coppa Italia: Conegliano travolge Novara nella prima semifinale

Prova di forza di Gabi e compagne che battono la squadra di Bernardi 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) ed attendono la sfida fra Scandicci e Chieri per conoscere l'avversaria di domani
4 min
TagsProsecco DocIgor Gorgonzola
TORINO- Nello spettacolare teatro della Inalpi Arena di Torino, la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano è di fronte all’Igor Gorgonzola Novara per la prima semifinale della Coppa Italia Frecciarossa, in palio l’accesso alla finalissima di domani. Grande entusiasmo nello splendido palasport piemontese, centinaia di tifosi con le maglie gialloblù sostengono le Pantere e con le maglie azzurre le igorine di Bernardi per uno scenario fantastico con gli spalti gremiti da 11000 spettatori.

In avvio di partita coach Daniele Santarelli sceglie il sestetto classico con capitan Wolosz in regia, Haak  opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Chirichella centrali, Moki De Gennaro libero. Dall’altra parte, coach Lorenzo Bernardi schiera Cambi-Tolok, Herbots-Alsmeier, Squarcini-Bonifacio, libero De Nardi.

Nel primo set parte bene Novara (0-3), ma è un fuoco di paglia, a suon di difese e muri cìè subito il controbreak delle Pantere che passano in testa 5-3. Si viaggia ad elastico, Alsmeier riporta l’Igor a +2 (7-9). Fioccano errori da ambo le parti, chi sbaglia meno prende in mano il pallino del gioco e la squadra di coach Santarelli con ordine e i bei muri di Haak e Fahr prima sorpassa e poi prova ad allungare (16-13). La Prosecco DOC Imoco cresce nel muro-difesa e prende decisamente il largo con i punti di Haak e Chirichella: 20-16. Tolok (9 punti nel set) riavvicina le piemontesi (21-19), ma Gabi e Bella Haak respingono la minaccia con attacchi efficaci (23-19). Non è finita, muro di Novara per il -1 (23-22). Dopo il time out la svedese (8 punti nel set) va ancora a segno e Conegliano chiude al secondo set ball con Zhu, 25-23.

Nel secondo set all’inizio si viaggia in equilibrio, ancora Haak si erge a muro per il 7-5, mentre l’Igor si affida molto all’ex Squarcini per attaccare dal centro. L’altra ex, la Pantera Chirichella, mura per il 10-7 (ne metterà a referto 3 alla fine) e lancia la Prosecco DOC Imoco che prende entusiasmo e costringe coach Bernardi al time out dopo l’11-7 di Haak. Novara torna sotto decisa con le soluzioni di Tolok, ispirata in attacco (13-12), ma Fahr e Haak colpiscono dopo un grande lavoro difensivo di De Gennaro e compagne. Conegliano resta avanti, respinge i tentativi di rimonta dell’Igor e continua a giocare bene in tutti i fondamentali, incrementando il vantaggio. Conegliano scappa, Gabi sigla il 24-18 poi le Pantere volano sul 2-0 grazie al 25-20 firmato Haak.

Anche nel terzo set è la Prosecco DOC Imoco a tenere le redini del gioco fin dall’inizio (7-3), le piemontesi ci provano, ma stasera Wolosz e compagne non sono in vena di sconti e continuano a spingere, aggressive in difesa e precise in attacco per limitare le fiammate delle padrone di casa. La “solita” Haak (top scorer con 15 punti, anche 3 muri a segno) mette a terra il 17-14, poi De Gennaro fa miracoli e Zhu piazza l’ace (20-16). Cambi e compagne non mollano, un momento di blackout offensivo con due errori di seguito dell’attacco veneto rilancia le ambizioni dell’Igor che sale a -1 (20-19), ma un time out di coach Santarelli rimette in controllo le Pantere (22-19). Tolok insiste, ma il rush finale di una Gabi in grande spolvero (14 punti alla fine) permette alla Prosecco DOC Imoco di chiudere in crescendo con un comodo 25-21 che vuol dire finale.

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO: Gabi 14, Zhu 9, Chirichella 8, Fahr 4,  De Gennaro, Haak 15, Wolosz 1, Adigwe, Daalderop, Scognamillo, Ewert ne, Sillah ne, Munarini ne, Lubian ne. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 1, Herbots 6, Squarcini 8, De Nardi, Leonardi, Alsmeier 5, Ishikawa, Bonifacio 1, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 24, Costantini ne, Melli. All. Bernardi

ARBITRI: Piana, Salvati

Durata set: Durata set: 26′,24′,28′ Tot: 78’

Spettatori: 11.000

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Presentata a Torino la Final Four di Coppa Italia FemminileFahr, Cambi, Antropova e Nervini in visita ai bambini del Regina Margherita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS