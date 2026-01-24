Coppa Italia: Conegliano travolge Novara nella prima semifinale

Nel primo set parte bene Novara (0-3), ma è un fuoco di paglia, a suon di difese e muri cìè subito il controbreak delle Pantere che passano in testa 5-3. Si viaggia ad elastico, Alsmeier riporta l’Igor a +2 (7-9). Fioccano errori da ambo le parti, chi sbaglia meno prende in mano il pallino del gioco e la squadra di coach Santarelli con ordine e i bei muri di Haak e Fahr prima sorpassa e poi prova ad allungare (16-13). La Prosecco DOC Imoco cresce nel muro-difesa e prende decisamente il largo con i punti di Haak e Chirichella: 20-16. Tolok (9 punti nel set) riavvicina le piemontesi (21-19), ma Gabi e Bella Haak respingono la minaccia con attacchi efficaci (23-19). Non è finita, muro di Novara per il -1 (23-22). Dopo il time out la svedese (8 punti nel set) va ancora a segno e Conegliano chiude al secondo set ball con Zhu, 25-23.

Nel secondo set all’inizio si viaggia in equilibrio, ancora Haak si erge a muro per il 7-5, mentre l’Igor si affida molto all’ex Squarcini per attaccare dal centro. L’altra ex, la Pantera Chirichella, mura per il 10-7 (ne metterà a referto 3 alla fine) e lancia la Prosecco DOC Imoco che prende entusiasmo e costringe coach Bernardi al time out dopo l’11-7 di Haak. Novara torna sotto decisa con le soluzioni di Tolok, ispirata in attacco (13-12), ma Fahr e Haak colpiscono dopo un grande lavoro difensivo di De Gennaro e compagne. Conegliano resta avanti, respinge i tentativi di rimonta dell’Igor e continua a giocare bene in tutti i fondamentali, incrementando il vantaggio. Conegliano scappa, Gabi sigla il 24-18 poi le Pantere volano sul 2-0 grazie al 25-20 firmato Haak.

Anche nel terzo set è la Prosecco DOC Imoco a tenere le redini del gioco fin dall’inizio (7-3), le piemontesi ci provano, ma stasera Wolosz e compagne non sono in vena di sconti e continuano a spingere, aggressive in difesa e precise in attacco per limitare le fiammate delle padrone di casa. La “solita” Haak (top scorer con 15 punti, anche 3 muri a segno) mette a terra il 17-14, poi De Gennaro fa miracoli e Zhu piazza l’ace (20-16). Cambi e compagne non mollano, un momento di blackout offensivo con due errori di seguito dell’attacco veneto rilancia le ambizioni dell’Igor che sale a -1 (20-19), ma un time out di coach Santarelli rimette in controllo le Pantere (22-19). Tolok insiste, ma il rush finale di una Gabi in grande spolvero (14 punti alla fine) permette alla Prosecco DOC Imoco di chiudere in crescendo con un comodo 25-21 che vuol dire finale.

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO: Gabi 14, Zhu 9, Chirichella 8, Fahr 4, De Gennaro, Haak 15, Wolosz 1, Adigwe, Daalderop, Scognamillo, Ewert ne, Sillah ne, Munarini ne, Lubian ne. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 1, Herbots 6, Squarcini 8, De Nardi, Leonardi, Alsmeier 5, Ishikawa, Bonifacio 1, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 24, Costantini ne, Melli. All. Bernardi

ARBITRI: Piana, Salvati

Durata set: Durata set: 26′,24′,28′ Tot: 78’

Spettatori: 11.000