Champions League: Novara-Budowlani, domani in gioco la qualificazione
NOVARA-La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi torna in campo al Pala Igor per la sfida di CEV Champions League al Budowlani di Lodz. Appuntamento alle 18.00 di giovedì 29 gennaio (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Max, NOW, DAZN ed EuroVolley TV), per la penultima giornata della Pool B, decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Azzurre senza Indy Baijens e Taylor Mims, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.
Le parole del direttore generale Enrico Marchioni
« Siamo consapevoli che per noi si tratti di un appuntamento importante per ottenere la qualificazione al prossimo turno, che è il nostro obiettivo fin dall’iscrizione alla Champions League. Lodz si giocherà le proprie carte per sovvertire il pronostico, è un avversario da rispettare e in crescita rispetto alla gara d’andata ma noi abbiamo la volontà e la necessità di offrire una prestazione importante, per metterci alle spalle la sconfitta patita sabato a Torino ».
CHAMPIONS LEAGUE 5a GIORNATA POOL B-
Giovedì 29 gennaio Ore 18.00
Igor Gorgonzola Novara- Budowlani Lodz Arbitri: Luts (Por)-Valentar (Ser)