Champions League: Novara-Budowlani, domani in gioco la qualificazione

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Siamo consapevoli che per noi si tratti di un appuntamento importante per ottenere la qualificazione al prossimo turno, che è il nostro obiettivo fin dall’iscrizione alla Champions League. Lodz si giocherà le proprie carte per sovvertire il pronostico, è un avversario da rispettare e in crescita rispetto alla gara d’andata ma noi abbiamo la volontà e la necessità di offrire una prestazione importante, per metterci alle spalle la sconfitta patita sabato a Torino ».

CHAMPIONS LEAGUE 5a GIORNATA POOL B-

Giovedì 29 gennaio Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara- Budowlani Lodz Arbitri: Luts (Por)-Valentar (Ser)