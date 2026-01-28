Champions League: Perugia batte il Las Palmas e resta in vetta alla Pool C

Ci si aspettava un match ad altissima intensità e così è stato: come era successo all’andata alla Gran Canaria Arena, la formazione del Guaguas Las Palmas ha dato filo da torcere ai Block Devils, già dal primo set, chiuso ai vantaggi 26-24 dai padroni di casa.

Nella seconda frazione capitan Giannelli e compagni impongono il loro gioco chiudendo con ampio margine (25-19), ma poi cedono il terzo agli spagnoli, che conducono a tratti con grande scart, negando a Perugia la possibilità di chiudere subito i conti. Ma questa volta la Sir Sicoma Monini reagisce con determinazione, spinta anche dal sostegno del proprio pubblico e incassa il bottino pieno, con il quale consolida la vetta della classifica in solitaria, a quota 11 punti, staccando di tre lunghezze Berlino.

Il regista bianconero questa sera manda in doppia cifra tutte le sue bocche di fuoco, a cominciare dalla coppia di centrali Loser-Russo: l’argentino chiude a 12 punti di cui ben 5 muri, mentre il centrale palermitano firma 10 punti. In banda questa sera Ishikawa ha affiancato Plotnytskyi e chiuso a quota 12, mentre lo schiacciatore ucraino a 16, con due ace e un muro. È lui l’mvp del match. 16 punti anche per Ben Tara, mentre la line di difesa questa sera è stata affidata a Marco Gaggini.

La squadra chiude con il 49% in attacco, 10 muri e 6 ace.

Oleh Plotnytskyi apre il match con un ace, Juantorena risponde in parallela, Ishikawa in maniout tiene in equilibrio, Las Palmas prova a prendere il largo, ma Roberto Russo con un muro e un primo tempo tiene i suoi a contatto e Ishikawa sigla l’8-8. Ben Tara mantiene la parità con un servizio vincente e lo schiacciatore giapponese di casa bianconera sigla il sorpasso con un maniout. Altro ace per l’opposto di casa Sir Sicoma Monini Perugia e i padroni di casa avanzano in scioltezza, con il muro di capitan Giannelli su Martin Ramos. Gli spagnoli riagganciano il pari con il servizio vincente di Nicolas Bruno. Con un attacco e un maniout Walla scavalca e il finale diventa incandescente con il maniout di Plotnytskyi che vale il 23-23; lo scambio con cui i Block Devils conquistano il set point è lunghissimo e spettacolare: lo chiude Ben Tara, ma Bruno in parallela manda il set ai vantaggi. Plotnytskyi aggancia un nuovo set point e con un muro su Bruno chiude 26-24.

Perugia parte avanti nel secondo set con la battuta a tutto fuoco di Plotnytskyi, gli attacchi di Ishikawa e il primo tempo di Loser (7-4). Las Palmas recupera e aggancia con l’attacco di Spencer. Giannelli innesca Russo che va a segno in primo tempo e poi tiene il set in equilibrio firmando il punto dell’11-11. Juantorena torna avanti in parallela, ma Walla spreca al servizio, e i padroni di casa si riportano avanti chiudendo a muro lo scambio del 13-12. Ben Tara sigilla con un nuovo ace. Scambi lunghi, Loser trova l’appoggio e Russo due primi tempo vincenti (18-15). Ace di Simone Giannelli e coach Camarero chiama il time out. Al rientro in campo Guaguas recupera due lunghezze, ma Bruno spreca al servizio e Russo con uno slash sigilla il 21-17. Spencer prova a riaprire il set con un servizio vincente, ma i Campioni d’Europa in carica allungano verso il finale e conquistano il set point con il muro di Loser su Souza. Chiude Ben Tara 25-19.

Il terzo parziale si apre con la reazione della squadra canaria che avanza 4-0. Perugia a segno con gli attacchi di Ben Tara e il pallonetto di Ishikawa (3-6). De Amo arma Bruno che va a segno in pipe e i ragazzi di Camarero prendono il largo con l’attacco di Walla Souza che vale il +7 (3-10). Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo Plotnytskyi trova due attacchi vincenti, poi va a segno Russo dal centro, e ancora lo schiacciatore ucraino che, con un ace, riduce lo svantaggio. Las Palmas risponde con la pipe di Juantorena, ma Giannelli trova lo schema perfetto con Ishikawa che chiude lo scambio del 10-13. Arrivano due monster block consecutivi: prima di Loser su Walla Souza, poi di Giannelli su Juantorena e la Sir è a contatto (13-14). Loser in primo tempo tiene i suoi a -1, Las Palmas risponde con l’attacco di Ramos e Osmany guida il nuovo allungo canario risolvendo lo scambio del 15-18. Sul finale ci mette le mani Ben Tara, che con due attacchi vincenti consecutivi frena il tentativo dei canari di chiudere il set (18-20), ma gli ospiti allungano e agganciano il set point con l’attacco di Walla Souza. Perugia ne annulla due, con il muro di Loser su Juantorena che vale il 21-24, ma Spencer chiude 21-25.

L’attacco di Ben Tara apre il quarto set e i primi scambi sono punto a punto. Giannelli si affida a Plotnytskyi, Las Palmas risponde con gli attacchi di Juantorena, Dzavoronok firma il sorpasso, ma Bruno riporta i suoi in parità. Il sorpasso bianconero arriva con il primo tempo di Loser e due attacchi out dei ragazzi di Camarero (14-12). Juantorena riporta i suoi a contatto in pipe, ma Crosato dal centro tiene le distanze. Muro di Ben Tara su Bruno, e la Sir Sicoma Monini Perugia tiene le distanze, con il primo tempo di Loser che allunga a +4 (21-17). Plotnytskyi incrementa il vantaggio e Plotnytskyi chiude lo scambio che vale il match point. Chiude Crosato in primo tempo. 25-20.

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA -GUAGUAS LAS PALMAS 3-1 (26-24, 25-19, 21-25, 25-20)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 16, Russo 10, Loser 12, Plotnytskyi 16, Ishikawa 12, Gaggini (L), Dzavoronok 1, Semeniuk, Cvanciger, Crosato 2. N.E: Solè, Argilagos, Colaci (L). All. Lorenzetti,

GUAGUAS LAS PALMAS: De Amo 1, Souza 16, Ramos 3, Spencer 7, Juantorena 17, Bruno 17, Larrañaga (lib), Almansa, Dimitrov,. N.E: Diedhiou, Colito, Santana. All.Camarero

ARBITRI: Lyubomir Sirakov (Bulgaria) e Erdal Akinci (Turchia).

Durata set: 35′, 25′, 31′, 27′; tot: 118′.