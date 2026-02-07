Coppa Italia: Trento è la prima finalista

BOLOGNA -Nello splendido scenario dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, gremito da un tifo caldo e da un pubblico appassionato, la Final Four Del Monte® Coppa Italia si è aperta con una partita mozzafiato tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, vinta dai dolomitici in rimonta su una Gas Sales che non è riuscita a sfruttare il vantaggio di due set a uno, nonostante un Bovolenta da 23 punti e il 62% in attacco e un saldo di 13 muri a 4. Da parte Trento da notare le prove di Faure (24 punti col 58%) e soprattutto Flavio (10 punti col 77%). Trento può inoltre festeggiare il rientro in campo di Daniele Lavia, subentrato due volte durante il match.

Le note della P Funky Band hanno accompagnato l’ingresso in campo delle due squadre: Piacenza è scesa in campo con Comparoni al centro al posto del lungodegente Simon e col gradito rientro del bicampione del mondo Gianluca Galassi, assieme a Porro/Bovolenta come palleggiatore ed opposto e Mandiraci/Gutierrez in posto 4, il libero è l’altro campione del mondo Pace.

Tra le fila dell’Itas Trentino Michieletto è indisponibile e siede a bordo campo, Lavia rientra nel roster a disposizione dopo l’infortunio del 23 agosto scorso in Nazionale ma non è rischiato in avvio da coach Mendez che si affida a Sbertoli e Faure, Bristot e Ramon come martelli, Torwie e Flavio al centro e Laurenzano libero.

Nel primo set un errore di Mandiraci e un ace di Faure lanciano i campioni d’Italia sul 10-7 ma io muro degli emiliani sale in cattedra (13-12). L’Itas scatta di nuovo con un servizio ficcante (20-15) e c’è tempo per il rientro di Lavia in seconda linea al posto di Bristot tra gli applausi del pubblico dell’Unipol Arena. Ramon ferma Bovolenta per il 23-19 ed avvicina Trento all’1-0: chiude l’errore di Bovolenta (25-21).

La Gas Sales però non si scompone e parte meglio nel secondo set (2-6) e si mantiene avanti anche grazie all’ottima prova di Comparoni (8-13). Trento ci prova con Ramon (14-17), è Mandiraci a ricacciare a -5 l’Itas (14-19) e a dare la spallata definitiva al set che va in archivio sul 16-25 con Piacenza che va a segno 4 volte a muro.

C’è equilibrio nelle prime fasi del terzo set anche a causa di alcuni errori al servizio delle due squadre. Il primo vero allungo sul 12-9 è dell’Itas che poi scatta con Torwie e Faure (21-16): la Gas Sales non ci sta e trova uno spettacolare recupero sul servizio di Porro (21-21) e si porta sull’1-2 (23-25) con un parziale di 2-10. Da notare le 11 battute sbagliate dalle due squadre in questo set in cui però Piacenza ha messo a segno 4 ace (2 a testa per Mandiraci e Porro).

La rimonta subita si fa sentire nella metà campo dei Campioni d’Italia che vanno sotto subito di due lunghezze (4-6) poi si riprendono e, dopo una fase di punto a punto, sorpassano con Ramon (19-17). Una strepitosa difesa di Laurenzano consente a Faure di mettere a terra il 23-21, ci pensa Ramon a rimandare il verdetto al quinto set (25-22).

Trento scaccia la paura del set precedente e vola subito sul 6-3, poi sul 10-5: Piacenza non riesce a reagire, Faure spara a terra la palla del 15-11.

Ovazione dell’Unipol Arena a metà quinto set quando da Milano è arrivata la notizia dell’oro olimpico di Francesca Lollobrigida nei 3000metri del pattinaggio femminile in un ideale ponte con l’evento olimpico.

In campo i Campioni d’Europa e del Mondo della Sir Susa Scai Perugia e Rana Verona per la seconda Semifinale che stabilirà l’avversario dell’Itas Trentino nella finale di domani in programma alle ore 18.00 nel sold out dell’Unipol Arena.

I protagonisti-

Alessandro Bristot (Itas Trentino)- « Avevo qualche pensiero prima della partita, domani cercherò di stare più tranquillo grazie anche ai miei compagni che mi aiuteranno. Nel finale di quarto set mi sono sciolto ed ho dato il mio contributo ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ stata una partita combattuta, abbiamo commesso alcuni errori nei momenti più delicato della gara, ha vinto la squadra che ha fatto vedere qualcosa in più in difesa e ricezione. Dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti per competere con squadre che sono abituare a questo genere di partite. Non è stata comunque un’occasione persa, siamo stati sotto un po' in tutti i set e abbiamo dovuto recuperare ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11) –

ITAS TRENTINO: Torwie 10, Sbertoli 0, Ramon 15, Resende Gualberto 10, Faure 24, Bristot 15, Sandu (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Lavia 0. N.E. Boschini, Bartha, Acquarone. All. Mendez.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 9, Mandiraci 19, Galassi 4, Bovolenta 23, Gutierrez 11, Comparoni 7, Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 1, Iyegbekedo 0, Loreti (L), Seddik 1. N.E. Travica. All. Boninfante.

ARBITRI: Vagni, Cerra.

Durata set: 25′, 24′, 29′, 27′, 16′; tot: 121′

Spettatori: 9.130 (Sold-out)