Costa Volpino sbanca Latisana e brinda in Coppa

LATISANA (UDINE)- La C.B.L. Costa Volpino vince il primo titolo della sua storia conquistando a Latisana la Coppa Italia di A2 femminile che quest'anno è stata assegnata per la 29a volta. La CDA Talmassons che giocava nel suo Palazzetto, si è dovuta arrendere 1-3 (23-25 26-24 26-28 24-26) al cospetto delle scatenate ragazze di Cominetti, per la gioia dei suoi sostenitori saliti in oltre 700 in Friuli per la finale.

Un match equilibratissimo, con tutte e quattro le frazioni terminate con il minimo di punti di scarto, che alla fine ha preso la strada della Valle Camonica grazie all’MVP Aurora Pistolesi, 20 punti, ben supportata dalle compagne Lena Grosse Scharmann (19) e Linda Mangani. Amarezza ma tanto orgoglio per le padrone di casa, che hanno sfiorato il tie-break e messo in grande difficoltà le ospiti con le fiammate di un’ottima Efrosyni Bakodimou (20) e di Giorgia Frosini (18), ben servite dalla solita Francesca Scola.

Grande emozione nel pre-gara, animato dalla violinista Eudora, che ha entusiasmato il pubblico con le sue cover di “Seven Nation Army” degli White Stripes e “Gimme Gimme Gimme” degli Abba, e dalla banda “G.Rossini” di Castions di Strada per l’Inno d’Italia, che ha trasformato il Palazzetto di Latisana in un grande tricolore.

L’attenzione si sposta poi sul taraflex. Per il 6+1 casalingo coach Fabio Parazzoli si affida alle sue titolari, unica assenza per infortunio quella di capitan Molinaro: accanto alla collaudata diagonale Scola-Frosini, presenti Barbazeni e Gannar al centro e Rossetto-Bakodimou in banda con Mistretta libero. Tra le ospiti, coach Luciano Cominetti opta per Magnani in posto 4 con Pistolesi, poi Dell’Orto-Grosse Scharmann e Brandi-Pizzolato con Gamba libero.

Inizio equilibrato nonostante la comprensibile tensione, la prima accelerazione la effettua Costa Volpino ma Talmassons risponde presente e si arriva sull’8-8. Le orobiche difendono di squadra su ogni pallone e si dimostrano più precise, pungendo con Pistolesi (5 punti nel set) e Grosse Scharmann (4) ma anche con una Mangani in grande forma (6). Le padrone di casa non riescono a contrastare l’avanzata ospite e subiscono un pesante parziale che porta l’incontro sul 13-21. Il set sembra indirizzato ma le ragazze di coach Parazzoli non mollano, colpendo con Bakodimou (6) e Frosini (4) fino al 19-22. Il finale di set si fa rovente, Talmassons va nuovamente sotto sul 20-24, annulla tre set point ma infine si arrende 23-25 regalando lo 0-1 a Costa Volpino.

Anche nel secondo set sono le lombarde a partire meglio, Pizzolato e Brandi danno il loro contributo nel 6-10 iniziale, ma le friulane sono attente a non perdere terreno e ricuciono sul 10-11 dopo una bell’attacco di Scola, impattando sul 13-13 con un ace di Bakodimou. Le pantere rosa prendono convinzione e salgono di giri, ben orchestrate dalla regista milanese, Costa Volpino cerca di rimanere attaccata con gli attacchi delle sue laterali. Ne esce fuori un testa a testa che si spinge fino ai vantaggi, il punto esclamativo lo mette Gannar al termine di uno scambio entusiasmante sul 26-24.

Il terzo parziale comincia sull’onda lunga del secondo, le due squadre si fronteggiano a viso aperto e agli attacchi dell’una arrivano puntuali le risposte dell’altra. Per Talmassons, a fare la voce grossa è la schiacciatrice greca, sempre in palla (6 punti nel set), dall’altra è l’opposta tedesca la più efficace (9). Ed è proprio lei a piazzare i due attacchi che permettono alle orobiche di chiudere il set 26-28, dopo qualche attimo di paura dovuto ad un infortunio di Frosini sul 26-25, poi tornata in campo con un sospiro di sollievo di tutto il palazzetto.

La partita si conferma bellissima e combattuta, come non se ne vedevano da diversi anni in Finale di Coppa Italia A2. Le due formazioni non accennano segni di cedimento, Mangani (6) e Frosini (6) cercano di portare avanti le compagne e anche in questo set si va avanti punto a punto fino ai vantaggi. Alla fine, prima un muro e poi un attacco di Grosse Scharmann regalano a Costa Volpino il 24-26 che fa esplodere i tifosi orobici.

I protagonisti-

Aurora Rossetto (Cda Volley Talmassons Fvg)- « C’è tanto rammarico per aver perso una partita in questo modo. È stata una questione di dettagli. Abbiamo fatto qualche errore di troppo, anche a causa di un po’ di nervosismo. Dovevamo chiudere il punto prima e invece abbiamo concesso ai nostri avversari di superarci e aggiudicarsi il set. In queste gare secche è importante mantenere la lucidità, cosa che non siamo riusciti sempre a fare questa sera. Vedere un tifo così, un palazzetto così, sono le cose più belle che ci danno forza in vista dei prossimi impegni. Ripartiamo subito, abbiamo un campionato da provare a vincere ».

Luciano Cominetti (Allenatore C.B.L. Costa Volpino)- « È una vittoria straordinaria. Vincere la Coppa Italia fuori casa, in un palazzetto caldissimo, contro una squadra fortissima, dimostra il carattere di questo gruppo. Le ragazze hanno giocato con cuore, disciplina e una qualità tecnica altissima nei momenti decisivi. Sono orgoglioso di ognuna di loro. Complimenti anche al tifo caldissimo che ci ha sostenuto! ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (23-25 26-24 26-28 24-26) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 12, Gannar 12, Scola 7, Bakodimou 20, Barbazeni 4, Frosini 18, Mistretta (L), Cassan, Cusma, Lotti, Viola (L), Molinaro, Feruglio. All. Parazzoli.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 2, Pistolesi 20, Pizzolato 8, Grosse Scharmann 19, Mangani 16, Brandi 8, Gamba (L), Martinez Ortiz 1, Dell’amico, Fumagalli, Busetti (L), Favaretto, Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Sumeraro, Stellato.

Durata set: 30′, 34′, 39′, 38′; Tot: 141′.

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)