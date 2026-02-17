Champions League: Trento chiude la Pool A contro i turchi delo Ziraat

TRENTO -Domani sera (ore 20.30) spettacolo assicurato alla BTS Arena di Trento dove la Trentino Itas aspetta la visita dello squadrone turco dello Ziraat Bankkart Ankara, formazione che ha vinto la Pool A. Gli uomini di Mendez cercheranno, per il pubblico e per il prestigio, di vendicare la sconfitta patita nella gara di andata . La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Arena, DAZN e Radio Dolomiti.

QUI TRENTINO ITAS-

Il successo di giovedì sera a Lubiana ha consentito ai Campioni d’Italia di accedere alla fase finale della competizione per la quattordicesima volta in altrettante partecipazioni grazie alla matematica certezza del secondo posto nel girone, risultato che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Il match con Ankara conta comunque tanto perché potrebbe garantire ai gialloblù, in caso di risultato positivo, di essere la migliore seconda di tutti i cinque gironi (come attualmente è) e quindi disporre di un accoppiamento sulla carta più semplice nel primo doppio turno ad eliminazione diretta. I gialloblù si presenteranno all’appuntamento privi di Michieletto e Flavio, con quest’ultimo tenuto precauzionalmente a riposo per la lombalgia che lo aveva fermato poco prima della gara di domenica con Grottazzolina. La preparazione verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e di mercoledì mattina alla BTS Arena. Per Trentino Volley si tratterà della 241^ gara ufficiale nelle competizioni internazionali: il bilancio è di 192 vittorie (76 a Trento, 116 in trasferta) e 48 sconfitte (di cui 31 in Champions League).

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Nonostante le posizioni di classifica di entrambe le squadre siano già definite, quella contro lo Ziraat Bankkart Ankara sarà una partita importante per diversi motivi. Il primo fra tutti è sicuramente legato ai tre punti in palio, che servirebbero sia a noi sia ai turchi per ottenere il miglior ranking possibile in vista del tabellone finale, ma poi c’è ovviamente anche la voglia di confrontarsi nuovamente contro una delle migliori squadre di questa competizione per capire il nostro attuale livello di gioco. Spesso partite del genere valgono più di molti allenamenti perché ti costringono a stare sotto pressione per tutta la sua durata. È una bella occasione per provare a crescere ancora, non solo per quanto riguarda la parte tecnica e tattica ma anche per quella temperamentale ».



GLI AVVERSARI-

Già certo, con un turno d’anticipo, di aver staccato il pass per i quarti di finale della competizione (che viene assegnato ad ogni prima classificata dei cinque giorni), lo Ziraat Bankkart Ankara si ripresenta a Trento a undici mesi di distanza dall’ultima volta per provare a concludere in bellezza la Pool A e guardare con fiducia al proseguo nella massima rassegna continentale. Il Club della capitale turca attualmente vanta il miglior ranking fra tutte le cinque Pool, situazione che le consentirebbe di essere inserita nel tabellone dei Play Off come testa di serie numero unp, con quindi motivate ragioni per provare a concedere il bis europeo dopo la vittoria nella precedente stagione della CEV Cup. Quella in corso è la quinta partecipazione alla Champions League, in cui il miglior risultato di sempre è la semifinale raggiunta nell’edizione 2024, vinta da Trento. L’allenatore Kavaz ha a sua disposizione una rosa che ha tanto talento, specialmente su palla alta: lo schiacciatore polacco Fornal (ex Jastrzebski), che fa coppia in diagonale con il francese Clevenot (miglior giocatore dell’Olimpiade di Parigi, in Italia con la maglia di Milano e Piacenza) e l’opposto l’olandese Nimir Abdelaziz (a Trento nella stagione 2020/21 in cui ha totalizzato 46 presenze e 841 punti), arrivato in coppia con l’altro ex, Dick Kooy (35 presenze e 294 punti nella stessa stagione in gialloblù), sono i nomi più altisonanti. Tutti gli altri giocatori sono autoctoni e nel giro della nazionale turca: il regista Yenipazar, i centrali Bülbül e Savas ed il libero Bayraktar sono i quattro atleti che completano il sestetto titolare. Nella Efeler Ligi attualmente conta sedici vittorie e due sconfitte: primo posto in classifica con un punto di vantaggio sui cugini dell’Halkbank che però hanno giocato una partita in più.

LA SITUAZIONE DELLA POOL A-

I risultati maturati nelle prime cinque giornate hanno fatto in modo che le prime due posizioni del girone siano già state assegnate; il primo posto e la qualificazione diretta ai quarti di finale allo Ziraat Bankkart Ankara (ancora a punteggio pieno; anche dovesse perdere mercoledì sera resterebbe davanti a Trento perché avrà più punti a parità di numero di vittorie), il secondo alla Trentino Itas con quattro vittorie e undici punti che le consentiranno di accedere agli ottavi di finale. In terza piazza c’è l’ACH Volley Ljubljana (una vittoria, tre punti), che mercoledì sera sarà di scena sul campo del Tours (zero vittorie un punto) per difendere l’assalto dei francesi al terzo posto, che assegna un posto nei Play Off di CEV Cup, visto che nessuna delle due potrà essere in ogni caso la migliore delle terze dei cinque giorni (posizione che qualifica ai Play Off di Champions League)

CHAMPIONS LEAGUE 6° GIORNATA POOL A-

Mercoledì 18 febbraio Ore 20.30

Trentino Itas- Ziraat Bankkart Ankara Arbitri: Blaz Markelj (Slo)- Laszlo Adler (Ung)