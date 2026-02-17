Challenge Cup: Vallefoglia nella tana del  KHG Kaposvári

Il KHG Kaposvári ha superato nei Sedicesimi di finale le norvegesi dell’Oksyl Myre con un doppio 3-0. Negli Ottavi di finale, due successi sulle ceche del PVK Olymp Praga (3-0 e 3-1), mentre nei Quarti di finale è arrivata un’altra doppia vittoria con lo stesso punteggio ai danni delle slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Quanto alle tigri, hanno eliminato al Golden set l’AEK Atene nel primo turno e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza e quindi le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria.

LE AVVERSARIE-

ll KHG Kaposvári RNC è nato nel 1969 ed ha appena chiuso al secondo posto in classifica la regular season del campionato nazionale alle spalle del Vasas Óbuda. Nella gara di andata dei Quarti di finale dei Play-off ha superato in tre set il TFSE Budapest. Nella sua storia recente, i picchi più alti sono stati la qualificazione alle semifinali di Challenge Cup del 2020/21, il secondo posto in campionato due stagioni fa e la finale di Coppa d’Ungheria l’anno scorso.

Nella formazione guidata dall’allenatore francese Vincent Lacombe, le palleggiatrici sono Fanni Bagyinka, Viktória Kálmar e Luca Kristóf; l’opposto titolare è la brasiliana Gabriela Da Silva, al suo fianco la giovane Luca Borhi. Le schiacciatrici sono tutte straniere: l’ucraina Marta Fedyk, l’altra brasiliana Roberta Rabelo, l’americana Alyvia Johnson e la serba Jovana Stekovic. Al centro Gréta Szerényi e Lili Horváth spalleggiano l’argentina Florencia Giorgi. I liberi sono Mimi Szerencsés e la brasiliana Daniela Terra.

CHALLENGE CUP-ANDATA DELLE SEMIFINALI-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.00

KHG Kaposvári RNC- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia