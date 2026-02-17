Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Challenge Cup: Vallefoglia nella tana del  KHG Kaposvári

Challenge Cup: Vallefoglia nella tana del  KHG Kaposvári

Gara di andata delle semifinali per la squadra di Pistola che scenderà in campo alle 18.00 contro la formazione ungherese allenata dal francese Vincent Lacombe
2 min
TagsKHGMegaBoxChallenge Cup

KAPOSVÁR (UNGHERIA)-Impegno storico per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che domani in Ungheria, alle ore 18.00 affronterà nel Kaposvári Sportközpont di Kaposvár  le padrone di casa del KHG Kaposvári.

Il KHG Kaposvári ha superato nei Sedicesimi di finale le norvegesi dell’Oksyl Myre con un doppio 3-0. Negli Ottavi di finale, due successi sulle ceche del PVK Olymp Praga (3-0 e 3-1), mentre nei Quarti di finale è arrivata un’altra doppia vittoria con lo stesso punteggio ai danni delle slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Quanto alle tigri, hanno eliminato al Golden set l’AEK Atene nel primo turno e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza e quindi le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria.

LE AVVERSARIE-

ll KHG Kaposvári RNC è nato nel 1969 ed ha appena chiuso al secondo posto in classifica la regular season del campionato nazionale alle spalle del Vasas Óbuda. Nella gara di andata dei Quarti di finale dei Play-off ha superato in tre set il TFSE Budapest. Nella sua storia recente, i picchi più alti sono stati la qualificazione alle semifinali di Challenge Cup del 2020/21, il secondo posto in campionato due stagioni fa e la finale di Coppa d’Ungheria l’anno scorso.
Nella formazione guidata dall’allenatore francese Vincent Lacombe, le palleggiatrici sono Fanni Bagyinka, Viktória Kálmar e Luca Kristóf; l’opposto titolare è la brasiliana Gabriela Da Silva, al suo fianco la giovane Luca Borhi. Le schiacciatrici sono tutte straniere: l’ucraina Marta Fedyk, l’altra brasiliana Roberta Rabelo, l’americana Alyvia Johnson e la serba Jovana Stekovic. Al centro Gréta Szerényi e Lili Horváth spalleggiano l’argentina Florencia Giorgi. I liberi sono Mimi Szerencsés e la brasiliana Daniela Terra.

CHALLENGE CUP-ANDATA DELLE SEMIFINALI-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.00

KHG Kaposvári RNC- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Challenge Cup: Vallefoglia espugna Gran Canaria e sente odore di semifinaleChallenge Cup: Vallefoglia passa di forza in Ungheria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS