Cev Cup: Chieri aspetta il PGE Lodz per il ritorno dei quarti

TORINO- Conclusa la regular season della Serie A1 Tigotà con l’amara sconfitta a Perugia, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa CEV. La partita, che opporrà le biancoblù al PGE Grot Budowlani Łódź, andrà in scena al Pala Gianni Asti di Torino domani, mercoledì 25 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.00. Il doppio confronto riparte dal successo per 1-3 che le ragazze di coach Negro hanno ottenuto mercoledì scorsa in Polonia. Un buon risultato che garantisce l’accesso in semifinale con una vittoria con qualunque risultato o anche con una sconfitta al tie-break, mentre in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3 le due squadre dovranno giocare il golden set di spareggio. Chi fra Chieri e Lodz passerà il turno se la vedrà in semifinale con il Dresdner o il Mulhouse. Nella gara d’andata le tedesche hanno vinto 3-0 in casa.

Le parole del direttore sportivo Max Gallo

«Ci apprestiamo ad affrontare Łódź, che come abbiamo visto nella gara d’andata è un’ottima squadra. Anche in questa seconda partita dovremo sicuramente impostare il nostro gioco cercando di metterle sotto pressione. Arriviamo dalla sconfitta a Perugia, amareggiati ma consci del percorso fatto e soprattutto di come ci siamo arrivati. Vorrei ricordare che chiudiamo la regular season con 55 punti, mai fatti prima, e che la partita con Perugia nasce da una trasferta in Polonia iniziata mercoledì mattina e conclusa venerdì in tarda serata con l’arrivo nel capoluogo umbro. La prestazione è stata condizionata anche da tutto questo. Chiaro, speravamo in un altro risultato ma di qui si riparte a testa alta, come abbiamo sempre fatto. Ci prepariamo per questo primo obiettivo del ritorno di coppa e poi penseremo ai play-off».

CEV CUP-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 25 febbraio Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76- PGE Grot Budowlani Łódź andata: PGE Grot Budowlani Łódź- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26)