Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cev Cup: Chieri aspetta il PGE Lodz per il ritorno dei quarti

Cev Cup: Chieri aspetta il PGE Lodz per il ritorno dei quarti

La squadra di Negro, dopo aver vinto 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26) all'andata, domani, mercoledì 25 febbraio alle 20.00, Pala Gianni Asti di Torino deve vincere due set per conquistare la semifinale
3 min
TagsReale MutuaPGE GrotCev Cup

TORINO- Conclusa la regular season della Serie A1 Tigotà con l’amara sconfitta a Perugia, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa CEV. La partita, che opporrà le biancoblù al PGE Grot Budowlani Łódź, andrà in scena al Pala Gianni Asti di Torino domani, mercoledì 25 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.00.
Il doppio confronto riparte dal successo per 1-3 che le ragazze di coach Negro hanno ottenuto mercoledì scorsa in Polonia. Un buon risultato che garantisce l’accesso in semifinale con una vittoria con qualunque risultato o anche con una sconfitta al tie-break, mentre in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3 le due squadre dovranno giocare il golden set di spareggio.
Chi fra Chieri e Lodz passerà il turno se la vedrà in semifinale con il Dresdner o il Mulhouse. Nella gara d’andata le tedesche hanno vinto 3-0 in casa.

Le parole del direttore sportivo Max Gallo

«Ci apprestiamo ad affrontare Łódź, che come abbiamo visto nella gara d’andata è un’ottima squadra. Anche in questa seconda partita dovremo sicuramente impostare il nostro gioco cercando di metterle sotto pressione. Arriviamo dalla sconfitta a Perugia, amareggiati ma consci del percorso fatto e soprattutto di come ci siamo arrivati. Vorrei ricordare che chiudiamo la regular season con 55 punti, mai fatti prima, e che la partita con Perugia nasce da una trasferta in Polonia iniziata mercoledì mattina e conclusa venerdì in tarda serata con l’arrivo nel capoluogo umbro. La prestazione è stata condizionata anche da tutto questo. Chiaro, speravamo in un altro risultato ma di qui si riparte a testa alta, come abbiamo sempre fatto. Ci prepariamo per questo primo obiettivo del ritorno di coppa e poi penseremo ai play-off».

CEV CUP-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 25 febbraio Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76- PGE Grot Budowlani Łódź andata: PGE Grot Budowlani Łódź- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26) 

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Cev Cup: Chieri vince l'andata dei quarti ma va ko GrayCev Cup: Chieri batte il Bielsko-Biala e va ai quarti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS