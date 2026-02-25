Champions League: una super Milano si prende di forza i Quarti di finale

MONZA - Nettissimo successo della Numia Vero Volley Milano nella gara di ritorno dei Play Off di Champions League contro l'Olympiacos Piraeus e quarti conquistati di slancio. Le ragazze di Lavarini si sono imposte da grande squadra infliggendo, in poco più di un'ora, un pesantissimo 3-0 (25-12; 25-18; 25-11) alla formazione greca. Davanti al pubblico dell'Opiquad Arena Fersino e compagne hanno espresso tutto il loro valore e, con una pallavolo di alto livello e una Elena Pietrini in splendida forma che si è guadagata il titolo di MVP. Con il successo di questa sera le rosablu hanno centrato uno degli obiettivi di questa stagione. Ora la Numia sarà chiamata alla difficile ma certamente esaltante sfida con le turche del VakifBank Istanbul per giocarsi un posto nella Final Four del 2-3 maggio.

Una gara da manuale quella giocata da Milano che, in poco più di un'ora, ha messo in campo un gioco ordinato e preciso, facendo prevalere il maggior tasso tecnico sulle avversarie dell'Olympiacos. Una partita a senso unico per Egonu e compagne: scese in campo con la giusta determinazione, le rosablu hanno spinto da subito al servizio (6 ace) dominando tutti e tre i parziali e non lasciando spazio di manovra alle ospiti. Coach Lavarini questa sera ha chiamato in causa tutte le sue atlete che ben hanno risposto dando un contributo fondamentale per assicurarsi la vittoria. MVP del match - per la seconda volta contro le elleniche - è la schiacciatrice Elena Pietrini che, con 13 palloni messi a terra, è risultata la miglior marcatrice di serata. Ottima anche la prestazione a muro: sono 9 i monster block per Milano, con Hena Kurtagic e Pietrini protagoniste in questo fondamentale.

Chiusa momentaneamente la pratica con l'Europa arriva ora il periodo più intenso della stagione per la Numia Vero Volley: domenica 1 marzo alle ore 17.00 inizierà il cammino di Egonu e compagne per la corsa allo Scudetto. All'Allianz Cloud sarà sfida alla Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia per Gara 1 dei Quarti di Finale.

Coach Lavarini schiera la diagonale Bosio-Egonu e le schiacciatrici Piva e Pietrini; la coppia al centro è composta da Kurtagic e Sartori mentre il libero è Fersino. L'Olympiacos risponde con Iliopoulou in regia e Carcaces sulla sua diagonale, Coneo e Abderrahim in posto quattro e le centrali Stevanovic-Emmanouilidou. Libero di ricezione Artakianou mentre per la difesa c'è Sampati.

Partenza aggressiva della Numia Vero Volley che vola subito sul 6-2, ma le ospiti dimezzano lo svantaggio e inseguono (9-7). Milano sale in cattedra e - con Sartori, Egonu e Piva - fa registrare l'allungo che vale il 17-10. Egonu dai nove metri mette in difficoltà la seconda linea dell'Olympiacos e i due monster block consecutivi di Kurtagic portano le rosablu a quota 22-11. Senza lasciare spazio alle avversarie la formazione di Lavarini si aggiudica il primo set 25-12.

Anche il secondo set si apre con il dominio delle padrone di casa e il 5-1 iniziale costringe subito la panchina greca ad interrompere il gioco. Mantiene il comando la Numia che con l'ottimo lavoro a muro di Kurtagic e l'ace di Egonu segna lo strappo che vale il 15-9; le meneghine continuano a macinare punti e sul 17-10 arriva il secondo time-out per Kovacevic. Cambio di diagonale in casa Vero Volley, ma c'è la reazione delle elleniche che si riavvicinano (22-17): Milano non si fa intimorire e con Lanier, rientrata dall'infortunio, chiude 25-18 e si qualifica ai Quarti di Finale.

Spazio alla panchina nel terzo set con la diagonale Miner-Akimova, la rientrante Lanier, Modesti al centro e il libero Gelin. L'opposta russa si fa subito sentire al servizio e in attacco e tiene avanti le sue di due lunghezze (7-5). Con Miner dai nove metri la corsa della Numia continua (15-7) e viene interrotta solo dall'attacco di Oikonomidou. Vero Volley è un rullo compressore e vuole chiudere la pratica: le elleniche, troppo fallose sul finale, regalano alle padrone di casa il match point. La chiude Lanier dai nove metri (25-11).

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Sono molto soddisfatto della gara, le ragazze sono state bravissime. Dovevamo entrare in campo con grande attenzione e lo abbiamo fatto. Avevamo il vantaggio della vittoria all'andata, ma questa era la gara decisiva e ogni partita è diversa. Sapevamo che l'Olympiacos avrebbe provato a giocarsi tutte le le sue carte dall'inizio, ma le ragazze sono state molto brave a imporre il loro ritmo e a mantenere il vantaggio che ci ha permesso di qualificarci. Sono molto soddisfatto perché nel terzo set abbiamo fatto qualche cambio e abbiamo comunque mantenuto una qualità altissima: quella di stasera è stata sicuramente un'ottima prova. Ora arriva un periodo in cui tutti gli incontri saranno decisivi. Già da domenica, ai Play Off di campionato, sarà tutto diverso e impegnativo; sarà altrettanto difficile nel prossimo turno di Champions League contro il VakifBank, torneremo ad Istanbul e lì ci giocheremo al meglio le nostre possibilità ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - OLYMPIACOS PIRAEUS 3-0 (25-12; 25-18; 25-11)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner 1, Gelin (L), Bosio, Modesti 1, Pietrini 13, Sartori 7, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 4, Egonu 9, Akimova 7, Piva 9, Fersino (L). N.E.: Danesi. All: Lavarini.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Karagianni, Artakianou (L), Sampati (L), Iliopoulou, Fakopoulidou, Emmanouilidou 6, Oikonomidou 1, Stevanovic 1, Carcaces Opon 7, Abderrahim 7, Coneo 4, Di Iulio. N.E.: Kubura. All: Kovacevic.

ARBITRI: Maria de las Olas Rodriguez Machin, Wim Cambré

Durata set: 19', 23', 24'. Tot. 66′.

MVP: Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)