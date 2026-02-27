Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
La Final Four di Champions League all' Inalpi Arena di Torino

L'accordo raggiunto tra la CEV, Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali di capitalizzare l'esperienza positiva delle Super Finals tenutesi nella stessa sede nel 2023. Le migliori quattro formazioni d'Europa si sfideranno i prossimi 16 e 17 maggio
3 min
TORINO- La città di Torino farà da cornice alla Final Four della CEV Champions League 2026 maschile che si terrà presso l'iconica Inalpi Arena il prossimo 16 e 17 maggio. L'accordo raggiunto tra la CEV, Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali di capitalizzare l'esperienza positiva delle Super Finals tenutesi nella stessa sede nel 2023.
Torino e l'Inalpi Arena sono diventate sinonimo di sport d'élite sin dalle Olimpiadi invernali del 2006; molti infatti sono stati i grandi eventi ospitati nell’impianto della città della Mole: tra tutti le finali annuali dell'ATP Tour di Tennis, la fase finale del Campionato mondiale maschile FIVB 2018 e le Super Finals della CEV Champions League Volley 2023.
A metà maggio le quattro migliori squadre maschili d'Europa si affronteranno per contendersi l'ambito trofeo continentale, con i detentori del titolo Sir Sicoma Monini Perugia tra i contendenti dopo una prima fase a gironi da assoluta protagonista.

Le parole del presidente della CEV  Roko Sikirić

« Credo che tutti noi abbiamo e condividiamo ricordi molto piacevoli delle Super Finals di grande successo tenutesi a Torino nel 2023. Desideriamo capitalizzare quel successo per offrire un'altra Final Four memorabile e un'esperienza indimenticabile alle squadre, ai tifosi e a tutti gli stakeholder. Sono grato ai nostri amici e colleghi della Federazione Italiana Pallavolo e alle autorità locali per tutto il loro sostegno in questa importante impresa, che ci aiuterà a mostrare il meglio della pallavolo “, afferma il presidente della CEV Roko Sikirić.” I tifosi si preparino a un epico scontro finale che coronerà una stagione già ricca di colpi di scena ». 

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi

« La decisione di organizzare a Torino la Finale della Champions League maschile di pallavolo 2026 è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione. L’Inalpi Arena rappresenta una sede che ha già regalato grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale, come la Finale del Campionato Mondiale maschile 2018 e le Super Finals della CEV Champions League 2023: eventi che hanno lasciato un ricordo straordinario sotto il profilo organizzativo e della partecipazione di pubblico. Torino è una garanzia in termini di competenza, passione e capacità organizzativa. Siamo certi che la città saprà rispondere ancora una volta con entusiasmo, riempiendo l’impianto e creando un’atmosfera degna di una manifestazione di tale prestigio. Il pubblico assisterà a uno spettacolo meraviglioso, all’altezza della massima competizione europea per club, in una cornice che esalta la pallavolo e i suoi valori. Questa decisione è stata dettata anche dal fatto che Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili e abbiamo quindi ritenuto opportuno non sovrapporre eventi di tale portata, valorizzando al meglio entrambi gli appuntamenti ».

