Cev Cup: Piacenza va a vincere a Berlino nell' andata dei Quarti

Partita senza storia quella vista a Berlino con i padroni di casa, scesi dalla Cev Colley Champions League, avanti di un paio di punti all’inizio del primo e secondo parziale ma poi sempre costretti a rincorrere o meglio a vedere allungare i biancorossi.

Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concentrata, scesa in campo con il giusto piglio, ha entusiasmato con ottime azioni che le sono valse i tanti applausi del corretto pubblico tedesco.

Grande prova di Paolo Porro eletto MVP, in doppia cifra Mandiraci con 13 punti, Gutierrez e Bovolenta con 10.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Iyegbekedo e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys risponde con Ivanov e Hanes in diagonale, Knigge e Krage al centro, Schott e Reichert alla banda, Dagostino è il libero.

Tre muri consecutivi biancorossi di Seddik, Gutierrez e Porro (5-7) valgono il primo vantaggio della serata di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Berlino impatta a quota otto per poi vedere allungare ancora i biancorossi (9-11) con il block in di Iyegbekedo. Berlino ricuce lo strappo e mette la freccia con un block in (12-11), il braccio di ferro continua, sul quindici pari due errori tedeschi e il primo tempo di Seddik valgono il più tre per Piacenza (15-18) con la panchina tedesca a chiamare tempo. E alla ripresa del gioco la battuta di Gutierrez mette in difficoltà la ricezione tedesca, arriva un break di sei punti per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (15-21), due colpi di Gutierrez (16-23), Iyegbekedo consegna ai suoi sette set point, chiude Porro con un ace.

L’ace di Iyegbekedo vale il primo vantaggio biancorosso del set (4-5), il gioco lo comanda Piacenza e trova subito l’allungo (8-12) con due colpi consecutivi di Iyegbekedo, time out della panchina tedesca. Al rientro in campo è Bovolenta a mettere a terra due punti consecutivi (8-14). Berlino in difficoltà, biancorossi che schiacciano sull’acceleratore, l’ace di Mandiraci dice più otto (9-17), il block in di Iyegbekedo più nove (9-18), il parziale è in ghiacciaia, Gutioerrez consegna ai suoi una infinità di set point (13-24), chiude Comparoni appena entrato.

Comparoni rimane in campo per Iyegbekedo, Piacenza parte subito forte e scava un solco (4-13), dentro Bergmann per Mandiraci e il giocane tedesco brasiliano mette a terra il pallone del più otto (9-18). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in pieno controllo, dentro Andringa per Gutierrez e poco dopo Leon per Bovolenta, sono sette i match ball per i biancorossi (17-24) che chiudono alla seconda occasione con il block in di Seddik.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Complimenti ai ragazzi bravi a rendere facile una partita che facile non lo era davvero. Bravi a seguire tutte le direttive che avevamo dato soprattutto in battuta, qualcuno ha cambiato anche il suo stile per seguirle fino in fondo ed essere efficaci in questa partita. Devo dire che ho visto una grande mentalità e concentrazione, abbiamo fatto un altro passettino nel nostro percorso di crescita, questi sono ragazzi che danno tanta soddisfazione e qualità. Adesso la cosa più difficile è switchare tra Cev e play off ma sono tranquillo perché questi ragazzi sanno fare bene ».

Il tabellino-

BERLIN RECYCLING VOLLEYS – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (17-25, 14-25, 18-25)

BERLIN RICYCLING VOLLEYS: Ivanov, Schott, Knigge 3, Hanes 10, Reichert 6, Krage 5. Dagostino (L), Plaskie 4, Wehner. Ne: Kirsch, Malescha. All. Banks.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Seddik 7, Porro 4, Mandiraci 13, Iyegbekedo 7, Bovolenta 10, Gutierrez 10, Loreti (L), Comparoni 1, Bergmann 2, Andringa, Leon. Ne: Pace (L), Travica, Fraleone. All. Boninfante.

ARBITRI: José Caramez Pereira (Portogallo), Ramazan Cevik (Turchia).

Durata set 23’, 21’, 24’ Tot: 69’.

MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 3608.