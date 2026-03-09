Champions League: Milano aspetta il VakifBank all'Allianz

Un match che promette spettacolo tra due squadre di alto livello che calcheranno il taraflex del palazzetto milanese con un unico obiettivo: vincere con il miglior risultato possibile per arrivare alla gara di ritorno con un importante vantaggio. Per provare a fare risultato Milano, che sta attraversando un buon periodo di forma e che si conferma tra i migliori otto club europei per il quinto anno consecutivo, potrà contare sul fattore campo, con la spinta del pubblico che potrebbe avere un ruolo fondamentale per la Numia.

La partita di domani segna il decimo confronto tra le due formazioni che già nella stagione 2022/2023 si trovarono faccia a faccia proprio nei Quarti di Finale: in quell’occasione fu la squadra di coach Guidetti ad imporsi in due gare grazie ai 57 punti complessivi di Paola Egonu, che in quell’edizione alzò il trofeo continentale con la maglia del VakifBank e ad oggi unica ex tra le fila della Vero Volley. Le rosablu ritroveranno invece dall’altra parte della rete Helena Cazaute, Adhu Malual e Katarina Lazovic. A rendere l’incontro ancora più interessante la sfida tra le opposte Paola Egonu e Tijana Bošković, due tra le migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Il VakifBank è indubbiamente una squadra di altissimo livello con grande potenziale offensivo e una importante fisicità, solida in tutti i reparti. A questo punto della stagione non poteva capitarci una sfida più stimolante per cercare di raggiungere la Final Four di Champions League. Con il format di questa fase è importante cercare di sfruttare il fattore campo ottenendo il miglior risultato possibile in casa in vista della decisiva gara di ritorno sul caldo e difficile campo turco. Nell’ultimo periodo abbiamo registrato una buona crescita in termini di efficacia e continuità, con un ottimo approccio e focus su ciascuna gara. La nostra squadra è pronta e motivata a fare il massimo a partire da domani, dove sarà determinante anche il supporto del nostro pubblico ».

Le parole di Anna Danesi

« Affronteremo una squadra molto forte e completa che sta giocando un’ottima pallavolo nel campionato turco, ma che ha fatto un percorso praticamente perfetto anche in Champions League. Il VakifBank può contare su delle attaccanti molto forti e con delle fisicità importanti, caratteristiche che quest’anno abbiamo incontrato con l’Eczacibasi. Il nostro lavoro dovrà partire già dalla battuta: sarà importante mettere in difficoltà la loro ricezione in modo da far muovere il palleggiatore, anche se poi loro sono molto forti sulla palla alta e in quel caso interverrà il nostro lavoro in muro difesa. Sono contenta di giocare la prima gara della serie in casa perché il nostro pubblico fa la differenza: spero nel sold-out. Quando ci sono partite di questo calibro noi ci accendiamo: sono fiduciosa che possa essere una bella gara ».

Le avversarie-

Primo posto nella Pool A e qualificazione diretta ai Quarti di Finale per il VakifBank, che si conferma tra i migliori otto club europei dopo aver vinto tutte e sei le partite disputate nel girone. Guidate dai principali terminali di attacco Markova e Bošković, finora a segno rispettivamente con 113 e 112 punti, le turche arrivano a Milano con l’obiettivo di vincere per poi giocarsi il match point davanti al caloroso pubblico di casa.

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 10 marzo Ore 20.00

Numia Milano- VakifBank Istanbul Arbitri: Rogić (Serbia), Kalin (Svizzera)