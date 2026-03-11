Champions League: Conegliano perfetta ad Ankara

ANKARA (TURCHIA) -Sinfonia Pantere al TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall: la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano si impone per 3-0 in trasferta contro l’Ankara Zeren Spor nell’andata dei quarti di finale di CEV Zeren Group Champions League. E il successo turco è record: con la ventinovesima vittoria di fila, le Pantere segnano un primato storico nella massima competizione europea. Tra 7 giorni il ritorno al Palaverde, alle gialloblù vestite di rosso di gala per la Champions serviranno 2 set per fissare la qualificazione alle Final Four di Istanbul del 2-3 maggio. Le Pantere sbancano in Turchia con 10 muri di squadra, Wolosz guida un attacco equilibrato in cui spunta Neneh Sillah come MVP grazie a 14 punti con il 58% in attacco.

Coach Daniele Santarelli deve rinunciare a Gabi nel suo sestetto, ancora alle prese con il dolore al costato. Capitan Wolosz e Haak compongono la diagonale, Zhu e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Per le turche, coach Ljubicic sceglie Malinov, Uzelac, Lazareva, Sahin, Aleksic, Arici e libero Alkan.

Pantere di grinta e difesa in avvio, il primo set è tesissimo: Zhu pianta il muro del 2-4, lo stesso fondamentale che porta al punto break di Chirichella (9-10). Uzelac ristabilisce l’equilibro piazzando il primo ace (12-11), poi Sillah si accende e rompe il ghiaccio con due punti di fila che contribuiscono a far prendere il largo alle Pantere (15-19, 6 punti con il 75% in attacco per la slovena). Dopo un lavoro diligente in seconda linea di Daalderop torna Zhu, Fahr si iscrive alla partita con la murata del 16-21, Scognamillo rinforza la seconda linea per mantenere il vantaggio: Uzelac crea gli ultimi grattacapi, l‘ace di Haak è l’ipoteca dello 0-1, chiude Zhu con il muro (21-25, top scorer dell’incontro con 16 punti).

Con il muro di Aleksic lo Zeren va sul 3-0 nel secondo set, Zhu rimette le Pantere in carreggiata (4-4). In un set più caotico c’è spazio per un punto combattuto in difesa con bagher fortunato di Zhu (6-7), Malinov coinvolge Arici e si mette in proprio (12-10). E come nel primo set, la Antonio Carraro accelera nella parte centrale: 1-8 di parziale aperto da Haak e chiuso da di Fahr (15-21, 6 punti con 3 muri e il 75% in attacco, finirà con ben 5 muri). De Gennaro guida una seconda linea di ferro, Conegliano procede a velocità di crociera e chiude sul 18-25.

Terzo set, Sillah ruggisce e Fahr mura, le Pantere confezionano i primi punti break del terzo set (7-9). Ma è un set tutt’altro che scritto, anche sul 13-16 per la squadra di coach Santarelli dopo un servizio vincente di Wolosz: Daalderop serra la ricezione, Sillah punge ancora in attacco (15-18), quando tra le fila di casa prevale lo scoramento le Pantere non hanno pietà e mettono il punto esclamativo con Zhu (17-25).

Il ritorno al Palaverde si gioca mercoledì 18 marzo alle ore 20.30.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Abbiamo giocato un gran match, abbiamo fatto una grande fase break, battendo tatticamente in maniera molto intelligente, facendo un gran lavoro muro/difesa facendo ottime difese anche da parte di chi è meno propenso a quel gioco. Questo è lo spirito giusto quando si giocano queste partite. Ora però non possiamo cullarci perché la gara di ritorno sarà altrettanto difficile, se vogliamo andare alla Final Four dobbiamo dare di più di questa gara ».

Il tabellino-

ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ-ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO 0-3 (21-25, 18-25, 17-25)

ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ: Alkan, Karadas, Ercan ne, Akman ne, Lazareva 11, Aleksic 2, Mihajlovic, Arici 3, Gatina 3, Erkul, Onal, Uzelac 16, Sahin 8, Yilmaz ne, Malinov 2. All. Ljubicic

ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu 16, Scognamillo, Ewert ne, Lubian ne, De Gennaro, Haak 15, Wolosz 1, Adigwe ne, Daalderop, Chirichella 5, Fahr 8, Forte, Sillah 14. All. Santarelli

Arbitri: Valentar (SVN) e Adler (HUN)

Durata set: 28′, 25′, 23′ Tot: 76’

MVP: Fatoumatta Sillah (Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 3802