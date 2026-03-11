Cev Cup: Piacenza di slancio in semifinale
PIACENZA-Qualche brivido nel secondo set ma alla fine la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza conquista il pass per le semifinali della Cev Volleyball Cup. La squadra di Boninfante bissa il successo dell'andata davanti al pubblico del Pala Banca imponendosi con un 3-0 (25-21, 29-27, 25-18) che vale il passaggio del turno.
In Semifinale affronterà la vincente tra la formazione turca del Fenerbahce Istanbul e la slovena del ACH Volley Ljubljana che giocheranno domani sera: nella gara di andata ad imporsi al tie break è stata la squadra slovena.
I tedeschi, combattenti e coriacei, hanno dato filo da torcere ai biancorossi fin dai primi scambi. E nei primi due parziali Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è sempre stata costretta ad inseguire e cucire dei gap anche di sei punti. Bravi i biancorossi a crederci fino in fondo, anche nel secondo parziale quando si sono visti annullare due set point e hanno dovuto annullarne a loro volta tre ai tedeschi prima di chiudere alla terza occasione utile il parziale col tedesco brasiliano Bergmann e staccare il pass per le Semifinali.
La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Iyegbekedo e Seddik al centro, Mandiraci e Bergmann alla banda, Loreti è il libero. La formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys risponde con Ivanov e Malescha in diagonale, Knigge e Kirsch al centro, Plaskie e Flexen alla banda, Dagostino è il libero.
La partenza è tutta di targa tedesca (1-5) con Boninfante che ha già chiamato il primo time out, Gas Sales Bluenergy Piacenza fatica a trovare colpi e misura in attacco ma riesce a portarsi ad una lunghezza (4-5) per poi vedere allungare nuovamente Berlino che ringrazia per un paio di errori biancorossi dalla linea dei nove metri e in attacco (5-9). Anche Berlino dalla linea di battuta qualche errore lo commette, il block in di Mandiraci vale la parità a quota tredici, sull’invasione a rete fischiata ai tedeschi arriva il vantaggio biancorosso (15-14). Si gioca punto a punto, a quota diciannove è ancora parità, due punti consecutivi di Mandiraci rompono l’equilibrio (21-19), ancora lo schiacciatore turco per il 22-20, Bovolenta consegna ai suoi tre set point (24-21), chiude Iyegbekedo a muro.
Parte ancora forte Berlino (1-6) con Boninfante che chiama subito tempo, l’ace di Knigge è seguito da un errore in attacco di Bergmann (3-9), un lungo scambio è chiuso da Bovolenta per il meno quattro (6-10), ma sono i tedeschi ad allungare ancora con il block in sull’attacco biancorosso (8-14). Fatica Piacenza, il gap è sempre di sei lunghezze (10-16) quando coach Boninfante chiama il secondo time out e parla ai suoi, al rientro in campo tre punti consecutivi dei biancorossi (13-16) costringono Berlino a chiamare time out. La rincorsa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua, l’ace di Mandiraci vale il meno uno (15-16), la parità è cosa fatta a quota diciassette, Travica appena entrato per il doppio cambio piazza l’ace del 19-18, l’azione dopo è Leon che piazza il block in che vale il più due (20-18). Nuova parità a quota ventuno, il muro di Iyegbekedo porta ai suoi due set point (24-22), Berlino li annulla entrambi (24-24) e poi con un block in conquista il set point (24-25), Mandiraci lo annulla. Seconda occasione tedesca (25-26), annullata. Terza occasione per i tedeschi, annullata da Bovolenta, arriva anche la terza occasione per Piacenza con l’ace di Bovolenta (28-27), chiude Bergmann. E’ Semifinale di Cev Volleyball Cup.
Boninfante mischia le carte in campo, restano in panca solo Comparoni e Simon, la diagonale ora è Travica e Leon, al centro Iyegbekedo e Seddik, alla banda Bergmann e Andringa, libero è Pace. Bergmann ha chiuso il set precedente e apre il primo, Piacenza ha in mano il pallino del gioco, due ace consecutivi di Andringa (8-5), il vantaggio biancorosso aumenta, bomba di Leon ed è 18-12, il block in di Travica ed è 19-12. Il set corre veloce verso il suo epilogo con i Lupi Biancorossi a festeggiare sugli spalti e pochissimi tifosi tedeschi ad applaudire, ace di Travica ed è 21-14, sono otto i match ball che porta Andringa (24-16), Piacenza chiude alla terza occasione Seddik.
Le parole dell’assistente allenatore Antonio Mariano -
« Sapevamo che Berlino avrebbe giocato una partita ben diversa da quella vista all’andata, ad inizio dei primi due parziali abbiamo faticato ma la squadra è stata molto unita e alla distanza è uscita bene. Giocare ogni tre giorni non aiuta di certo, abbiamo raggiunto un grand traguardo, andiamo avanti in una coppa a cui tutti noi e la società tiene tantissimo. Adesso testa alla gara di sabato con Modena ».
Il tabellino-
GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-0 (25-21, 29-27, 25-18)
GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Seddik 4, Porro, Mandiraci 9, Iyegbekedo 10, Bovolenta 7, Bergmann 10, Loreti (L), Andringa 5, Leon 4, Travica 3, Pace (L). Ne: Comparoni, Simon, Gutierrez. All. Boninfante.
BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Kirsch 1, Malescha 13, Flexen 10, Knigge 9, Ivanov 1, Plaskie 1, Dagostino (L), Hanes 1, Wehner, Schott, Treiter (L). All. Leal.
Arbitri: Gregor Novak (Slovenia), Tamas Jambor (Ungheria)
Durata set 26’, 34’ e 26’ Tot: 86’.
Spettatori 1695