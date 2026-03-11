Cev Cup: Piacenza di slancio in semifinale

In Semifinale affronterà la vincente tra la formazione turca del Fenerbahce Istanbul e la slovena del ACH Volley Ljubljana che giocheranno domani sera: nella gara di andata ad imporsi al tie break è stata la squadra slovena.

I tedeschi, combattenti e coriacei, hanno dato filo da torcere ai biancorossi fin dai primi scambi. E nei primi due parziali Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è sempre stata costretta ad inseguire e cucire dei gap anche di sei punti. Bravi i biancorossi a crederci fino in fondo, anche nel secondo parziale quando si sono visti annullare due set point e hanno dovuto annullarne a loro volta tre ai tedeschi prima di chiudere alla terza occasione utile il parziale col tedesco brasiliano Bergmann e staccare il pass per le Semifinali.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Iyegbekedo e Seddik al centro, Mandiraci e Bergmann alla banda, Loreti è il libero. La formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys risponde con Ivanov e Malescha in diagonale, Knigge e Kirsch al centro, Plaskie e Flexen alla banda, Dagostino è il libero.

La partenza è tutta di targa tedesca (1-5) con Boninfante che ha già chiamato il primo time out, Gas Sales Bluenergy Piacenza fatica a trovare colpi e misura in attacco ma riesce a portarsi ad una lunghezza (4-5) per poi vedere allungare nuovamente Berlino che ringrazia per un paio di errori biancorossi dalla linea dei nove metri e in attacco (5-9). Anche Berlino dalla linea di battuta qualche errore lo commette, il block in di Mandiraci vale la parità a quota tredici, sull’invasione a rete fischiata ai tedeschi arriva il vantaggio biancorosso (15-14). Si gioca punto a punto, a quota diciannove è ancora parità, due punti consecutivi di Mandiraci rompono l’equilibrio (21-19), ancora lo schiacciatore turco per il 22-20, Bovolenta consegna ai suoi tre set point (24-21), chiude Iyegbekedo a muro.

Parte ancora forte Berlino (1-6) con Boninfante che chiama subito tempo, l’ace di Knigge è seguito da un errore in attacco di Bergmann (3-9), un lungo scambio è chiuso da Bovolenta per il meno quattro (6-10), ma sono i tedeschi ad allungare ancora con il block in sull’attacco biancorosso (8-14). Fatica Piacenza, il gap è sempre di sei lunghezze (10-16) quando coach Boninfante chiama il secondo time out e parla ai suoi, al rientro in campo tre punti consecutivi dei biancorossi (13-16) costringono Berlino a chiamare time out. La rincorsa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua, l’ace di Mandiraci vale il meno uno (15-16), la parità è cosa fatta a quota diciassette, Travica appena entrato per il doppio cambio piazza l’ace del 19-18, l’azione dopo è Leon che piazza il block in che vale il più due (20-18). Nuova parità a quota ventuno, il muro di Iyegbekedo porta ai suoi due set point (24-22), Berlino li annulla entrambi (24-24) e poi con un block in conquista il set point (24-25), Mandiraci lo annulla. Seconda occasione tedesca (25-26), annullata. Terza occasione per i tedeschi, annullata da Bovolenta, arriva anche la terza occasione per Piacenza con l’ace di Bovolenta (28-27), chiude Bergmann. E’ Semifinale di Cev Volleyball Cup.

Boninfante mischia le carte in campo, restano in panca solo Comparoni e Simon, la diagonale ora è Travica e Leon, al centro Iyegbekedo e Seddik, alla banda Bergmann e Andringa, libero è Pace. Bergmann ha chiuso il set precedente e apre il primo, Piacenza ha in mano il pallino del gioco, due ace consecutivi di Andringa (8-5), il vantaggio biancorosso aumenta, bomba di Leon ed è 18-12, il block in di Travica ed è 19-12. Il set corre veloce verso il suo epilogo con i Lupi Biancorossi a festeggiare sugli spalti e pochissimi tifosi tedeschi ad applaudire, ace di Travica ed è 21-14, sono otto i match ball che porta Andringa (24-16), Piacenza chiude alla terza occasione Seddik.

Le parole dell’assistente allenatore Antonio Mariano -

« Sapevamo che Berlino avrebbe giocato una partita ben diversa da quella vista all’andata, ad inizio dei primi due parziali abbiamo faticato ma la squadra è stata molto unita e alla distanza è uscita bene. Giocare ogni tre giorni non aiuta di certo, abbiamo raggiunto un grand traguardo, andiamo avanti in una coppa a cui tutti noi e la società tiene tantissimo. Adesso testa alla gara di sabato con Modena ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-0 (25-21, 29-27, 25-18)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Seddik 4, Porro, Mandiraci 9, Iyegbekedo 10, Bovolenta 7, Bergmann 10, Loreti (L), Andringa 5, Leon 4, Travica 3, Pace (L). Ne: Comparoni, Simon, Gutierrez. All. Boninfante.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Kirsch 1, Malescha 13, Flexen 10, Knigge 9, Ivanov 1, Plaskie 1, Dagostino (L), Hanes 1, Wehner, Schott, Treiter (L). All. Leal.

Arbitri: Gregor Novak (Slovenia), Tamas Jambor (Ungheria)

Durata set 26’, 34’ e 26’ Tot: 86’.

Spettatori 1695