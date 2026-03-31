Champions League: Perugia aspetta il Las Palmas per chiudere i conti

PERUGIA -Aver chiuso in tre gare la serie dei Quarti Play Off di Superlega con Monza, permette al gruppo della Sir Sicoma Perugia di poter mantenere il focus esclusivamente sull’appuntamento europeo, che vale un posto nella Final Four, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio all’Inapi Arena di Torino. I Block Devils sfideranno il Guaguas Las Palmas di Sergio Miguel Camarero. Sarà il quarto incrocio di questa stagione nello scenario europeo, dopo le due gare della fase a gironi e il match di martedì sera alla Gran Canaria Arena. Al PalaBarton Energy il match scatterà alle 20.30, con diretta su Sky Sport e DAZN: all’andata i Block Devils si imposero per 2-3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15) e potranno quindi sfruttare questo vantaggio davanti al pubblico amico per guadagnare l’accesso alla Final Four. Nel match di andata a prendersi il palcoscenico fu Wassim Ben Tara (28 punti), seguito dalla coppia formata da Oleh Plotnytskyi e Bezerra Souza, entrambi autori di 20 punti.

Le parole di Kamil Semeniuk

« La partita a Las Palmas, durante i primi due set era stata sotto controllo dalla nostra parte, ma dopo non lo so, abbiamo lasciato forse troppo spazio e libertà ai nostri avversari per esprimere il loro gioco. Abbiamo già giocato con loro tre partite, questa sarà la quarta e noi sappiamo bene che loro hanno giocatori molto esperti che hanno giocato tantissime partite anche molto importanti, quindi se lasciamo, come abbiamo fatto a Gran Canaria, spazio per loro, per mostrare il loro livello, loro possono giocare molto bene, come hanno fatto vedere in casa, e per noi quella partita è diventata molto complicata, ma alla fine siamo riusciti a vincere e questo è più importante; ovviamente volevamo vincere da tre punti, così in questa gara di ritorno a Perugia sarebbero bastati due set, invece adesso dobbiamo vincere comunque, ma meglio cosi: dobbiamo vincere e cercheremo di raggiungere questo obiettivo dall’inizio fino alla fine ».

Le parole di Wassim Ben Tara

« È sicuro che come ogni squadra anche loro hanno punti deboli, ma l’importante è per noi scendere in campo concentrati sul nostro gioco. È vero, questa squadra ormai è la quarta volta che la affrontiamo e la conosciamo molto bene, è sicuro che il nostro staff farà di tutto per aiutarci ad essere pronti, sfruttare i loro punti deboli e provare a fermare i loro punti forti. Queste settimane sono state un po’ differenti rispetto a quelle a cui eravamo abituati nel corso della stagione, perché non avevamo mai avuto tanto tempo per lavorare fisicamente. Penso che questo tempo che abbiamo adesso ci è servito per fare un bel focus su questo, anche tornare ad allenarci 6 contro 6 aiuta molto perché non abbiamo avuto modo di lavorare molto su questo tipo di allenamento quest’anno, con una partita ogni tre giorni. Sicuramente il focus è quello di essere pronti per la partita che arriva ».

Le parole del direttore sportivo Goran Vujevic

« La squadra turca dello Ziraat ha confermato il gioco che sta facendo in tutta la stagione, è arrivata prima classificata su tutti i gironi e ha vinto 3-0 a Resovia, in Polonia: è un campo difficile, quindi è una grande pretendente, ad oggi, come favorita a qualificarsi alle Final Four, poi c’è il risultato un po’ sorprendente di Varsavia che è passata con Trento all’ultimo tuffo, vincendo al Golden set la gara di ritorno degli ottavi di finale, e adesso ha vinto in casa l’andata dei Quarti con Lublino, una vittoria da tre punti, quindi nel ritorno avrà tutte le chance di fare una grande sorpresa e di eliminare il Lublino di Leon. Ovviamente è uno scontro tra due grandi squadre polacche ed è ancora tutto aperto. Il terzo Quarto di finale è quello di Zawiercie, che è prima classificata in Polonia, che ha ottenuto il massimo risultato in casa della Lube: ha vinto 3-0 e confermato il proprio stato di forma, è arrivata anche prima nel campionato polacco, quindi anche loro sono con un piede in Final Four. Ovviamente c’è tutto da confermare in gara 2 perché con questo sistema bisogna vincere due partite, non ne basta una, e bisogna giocare la gara di ritorno con massima attenzione per assicurarsi il passaggio di turno nelle semifinali di Champions ».

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 1 aprile 2026, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – Guaguas Las Palmas (ESP) Arbitri: Wim Cambré (Bel), Benone Visan (Bel) Andata: – Guaguas Las Palmas- Sir Sicoma Monini Perugia 2-3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15)