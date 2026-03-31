Champions League: Civitanova cerca la rimonta a Zawiercie  

ZAWIERCIE (POLONIA) -La Cucine Lube Civitanova sarà chiamata giovedì 2 aprile alle 18.00 all’Arena Sosnowiec, alla grande impresa per conquistare un posto nella Final Four di Champions League. Dopo la sconfitta per 0-3 subita nella gara di andata all'Eurosole per mano dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, gli uomini di Medei dovranno vincere 3-0 o 3-1 per portare il quarto di finale al Golden Set. Visto il valore tecnico dei polacchi, e un ambiente che certamente sarà molto caldo, non sarà certo semplice, ma nulla è scontato.

In vista del tentativo di rimonta, il palleggiatore Mattia Boninfante e i compagni sono chiamati a replicare la prova impeccabile giocata pochi mesi fa in Polonia nell’andata della Pool E sul campo del PGE Projekt Varsavia. Il regista cuciniero è fiducioso. Domenica scorsa, nel primo turno dei Play Off di PlusLiga, gli uomini di Michal Winiarski hanno accusato un giro a vuoto mostrando di non essere la macchina perfetta che rombava a Civitanova. Sul loro campo è arrivata la rimonta clamorosa dello Zaksa, ottavo dopo la Prima Fase ma capace di far sua al tie-break Gara 1 dei Quarti di Finale al meglio dei tre match dopo lo 0-2 iniziale. Una partita che potrebbe aver lasciato il segno.

Le parole di Mattia Boninfante

« Lo Zawiercie viene da una sconfitta interna al tie-break contro lo Zaksa nel primo match dei Play Off di PlusLiga. Ci sono tanti scenari e molte possibili reazioni da parte loro. I possibili effetti di questo passo falso li vedremo solo giovedì all’Arena Sosnowiec, quando scenderemo in campo. Anche a noi, come a tante altre squadre, è capitato di perdere sfide importanti o inciampare a sorpresa durante la stagione. A volte si riesce a reagire subito, in altre occasioni ci si porta dietro delle scorie. Tutti sono battibili: noi andremo lì per ribaltare il risultato, consapevoli di avere il potenziale per portarli al Golden Set. All’andata entrambe le squadre hanno giocato un match di alto livello nel cambio palla. Noi siamo partiti male e abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel secondo parziale, ma il primo e il terzo set sono stati decisi da pochi palloni. L’Aluron ha battuto meglio di noi e ha difeso di più, noi ne abbiamo pagato le conseguenze. La Lube può imporsi in casa loro, come è successo in SuperLega a Trento e Verona e in Champions League a Varsavia. Nella prima parte della stagione non eravamo solidi in trasferta, ma poi abbiamo dimostrato di poter dire la nostra anche sui campi difficili. Faremo di tutto per spuntarla. Rimonte del genere si possono realizzare solo dando il massimo in ogni scambio e pensando a un pallone alla volta! ».

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE

Giovedì 2 aprile 2026, ore 18.00

Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Erdal Akinci (Tur), Risto Strandons (Est) Andata: Cucine Lube-Aluron CMC Warta Zawiercie 0-3 (22-25, 16-25, 29-31)