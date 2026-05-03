Champions League: Conegliano sul terzo gradino del podio

ISTANBUL (TURCHIA)- L' ultima partita di una lunga e intensa stagione di A.Carraro Prosecco Doc Conegliano e Savino Del Bene Scandicci va in scena all’Ulker Arena di Istanbul alle 17.00. Non è l’orario-partita che due squadre avrebbero voluto, perché subito dopo, alle 20, ci sarà la finale tutta turca tra Vakifbank ed Eczacibasi che decreterà la squadra che succederà come Campione d’Europa proprio all’A.Carraro Prosecco DOC Imoco che da due stagioni teneva lo scettro.

Wolosz e compagne si sono prese di forza medaglia di bronzo nel derby italiano per il terzo posto continentale imponendosi 3-0 (25-16, 26-24, 27-25), testimonianza comunque di una costante presenza al top internazionale dei club italiani.

Oltre a Chirichella rimasta a casa per il grave infortunio al ginocchio destro (anche oggi le sue compagne hanno giocato con il numero 18 disegnato sul braccio), oggi indisponibile anche Daalderop per un problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri nel quarto set.

In un clima ovattato inizia il confronto tra venete e toscane che vede Conegliano prendere il comando delle operazioni fin dall’inizio grazie alle battute ficcanti di Haak (6 punti nel set) e Lubian (2 aces) e al buon lavoro in attacco di Fahr (5p) e Zhu Ting. E’ proprio la cinese a chiudere il set con suo 6° punto, il muro del netto 25-16.

Il secondo set inizia con un ace di Gabi e prosegue con l’A.Carraro Prosecco DOC Imoco in controllo fino al 10-3. A quel punto si accende Scandicci con i muri di Antropova e Nwakalor e coach Santarelli ferma il gioco con le toscane in rimonta (12-10). Ci pensa una scatenata Zhu Ting (7 punti nel set), con la collaborazione difensiva di De Gennaro e Gabi (anche 5 punti per la brasiliana), a riprendere le redini del match a suon di muri e contrattacchi, ed è di nuovo +6 (17-11). Scandicci non ci sta e rientra forte con le bordate di Antropova (10p nel set), annulla un set ball (24-24), poi Haak (6p) e Zhu Ting (con il suo secondo muro del set) chiudono 26-24 per il 2-0 delle Pantere.

Terzo set in un’Ulker Arena che comincia a riempirsi per la finale tra le due squadre di casa, ma l’A.Carraro Prosecco DOC Imoco deve finire il lavoro. Il parziale è molto equilibrato (16-16), nella fase finale la ritrovata verve di Castillo e compagne mette pepe nel match. Le toscane annullano due match point con Antropova (25-25), ma Haak e Gabi chiudono la sfida 27-25 e Conegliano finisce la stagione con una vittoria e il prestigio del podio continentale.

Le parole del tecnico della A.Carraro Prosecco Doc Conegliano Daniele Santarelli

« E’ stato complicatissimo vincere questa finale. La sconfitta di ieri ci ha fatto malissimo, è una cosa che nello sport non si può spiegare a volte, eravamo in completo controllo della situazione, quello che è scattato nella squadra, quella tensione e quel nervosismo, non me li sarei mai aspettati. Abbiamo cercato di digerire la sconfitta nel migliore dei modi, oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo, quanto queste ragazze sono professionali e quanto ci tenevamo a finire nel migliore dei modi. Il bronzo non è il colore delle medaglie che volevamo però sarà l’ennesima lezione che lo sport ci insegna ».

Le parole di Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

« A conclusione della Final Four posso dire che sapevamo che erano partite difficili, le squadre turche erano sicuramente diverse ma entrambe molto forti, Noi non siamo state brave a fermare l’Eczacibasi nei momenti in cui potevamo farlo. Ora voglio godermi la finale che sarà certamente spettacolare, in un’atmosfera incredibile ».

Il tabellino-

A.CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-16, 26-24, 27-25)

A.CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi 17, Zhu 19, Scognamillo, Ewert, Lubian 4, De Gennaro, Haak 19, Munarini ne, Wolosz 1, Adigwe, Daalderop ne, Fahr 6, Airhienbuwa ne, Sillah ne. All. Santarelli

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi ne, Bechis ne, Skinner 1, Castillo, Ruddins 12, Franklin 3, Ribechi ne, Bosetti, Ognjenovic 3, Mancini ne, Graziani, Nwakalor 7, Antropova 21, Weitzel 3. All. Gaspari

ARBITRI: Aro (FIN) e Sikanjic (LIE)

Durata set: 20’, 30’, 31’ Tot:81’

MVP: Isabelle Haak (A.Carraro Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 8000 circa