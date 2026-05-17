Champions League: lo Ziraat conquista il terzo posto
La formazione turca ha superato, nella finale per il podio al termine di una accesissima partita, per 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11) i polacchi del PGE Projekt Warszawa
TORINO- L’Inalpi Arena, in attesa di vedere in campo i protagonisti della finale tra i campioni d’Italia e del Mondo della Sir Sicoma Monini Perugia opposta ai polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, ha visto giocarsi la finale per il terzo e quarto posto tra i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e la formazione polacca del PGE Projekt Warszawa.
A vincere, al termine di una gara entusiasmante e combattuta, è stato lo Ziraat Bankkart Ankara che si è imposto in rimonta in cinque set con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11).
A vincere, al termine di una gara entusiasmante e combattuta, è stato lo Ziraat Bankkart Ankara che si è imposto in rimonta in cinque set con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11).
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