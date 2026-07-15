Ufficializzate i gironi della prossima Champions League maschile
LUSSEMBURGO- Ufficializzati Gironi della prossima Champions League.
Champions League
Per quanto riguarda la CEV Champions League, sono stati definiti i Gironi (4th Round) della massima competizione europea per importanza, con Sir Sicoma Monini Perugia, Lube J.P. Mynè Civitanova, Rana Verona e Trentino Itas ai nastri di partenza. Di seguito le Pool (Gironi) delle formazioni italiane.
Pool B
Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
Ziraat Bankkart Ankara (TUR)
Montpellier HSC VB (FRA)
Dinamo Bucuresti (ROM)
Pool D
Lube J.P. Mynè Civitanova (ITA)
PGE Project Warszawa (POL)
Greenyard Maaseik (BEL)
Trentino Itas (ITA)
Pool E
Bogdanka LUK Lublin (POL)
Rana Verona (ITA)
Tours VB (FRA)
Winner Match 3rd Round 17/18
La Cev Cup
Saranno protagoniste in CEV Cup, invece, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Modena Volley: i biancorossi affronteranno, ai Sedicesimi di Finale, la formazione proveniente dal match 05/06 dei 32esimi di CEV Cup, ovvero una tra Orions Stars Doetinchem (NED) e UGD Stip STIP (MKD), avversari nel primo turno di Champions League, con la perdente che godrà del sorteggio “bye”; i gialloblù partiranno dai Trentaduesimi di Finale dove sfideranno la perdente del match 01/02 della CEV Champions League, ovvero una tra Fino Kaposvar (HUN) e OK Napredak Odzak (BIH).