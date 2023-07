EYOF: l'Italia maschile vola in finale

MARIBOR (SLOVENIA) -La Nazionale under 19 maschile, impegnata all’ European Youth Olympic Festival (EYOF) , in corso a Maribor in Slovenia, conquista l’accesso alla finale per l’oro. Oggi pomeriggio in semifinale gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin hanno battuto 3-2 (19-25, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11) la Repubblica Ceca.

Una partita tra alti e bassi per l’Italia che in avvio di match si trova subito in svantaggio (3-6). Nel primo set gli azzurrini faticano a ingranare e la Repubblica Ceca rimane sempre in vantaggio (5-9, 10-15, 14-19) senza lasciare a Magliano e compagni la possibilità di rientrare (19-25).

Parti invertite nel secondo set con l’Italia che conquista subito un buon margine di vantaggio (8-4), procede con un buon ritmo (13-8, 17-12), non permette agli avversari di rientrare e si porta sull’1-1 (25-20).

Sulla scia del parziale precedente sono ancora i ragazzi di coach Zanin a dettare il ritmo nella terza frazione (9-6). Con determinazione gli azzurrini pizzano il break che vale il +6 (11-10, 16-10) e conquistano agevolmente il terzo set (25-17).

Altro capovolgimento di fronte alla ripresa del gioco: nel quarto parziale è la Repubblica Ceca a imporre il proprio gioco (6-9), gli azzurrini non ritrovano continuità (8-12, 12-17) e gli avversari portano la partita al tie-break.

L’avvio del 5° set vede protagonista indiscussa l’Italia (5-1) che arriva in vantaggio al cambio del campo (8-5). Gli avversari provano a rientrare (9-8), ma è determinata la ripartenza dei ragazzi di coach Zanin (12-9) che chiudono set e partita (15-11) e conquistano l’accesso alla finale per l’oro.

Per conoscere l’avversaria dell’Italia di domani (la finale è in programma alle ore 15.00) occorrerà aspettare il termine della semifinale tra Francia e Belgio.

IL TABELLINO-

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-2 (19-25, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11)

ITALIA: Magliano 20, Taiwo 1, Barotto 26, Bristot 9, Mati 12, Selleri 1; Morazzini (L), Miraglia 7, Fedrici, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Barretta. All. Zanin.

REPUBBLICA CECA: Novak 13, Cerny 2, Brichta 19, Pastrnak 19, Toth 6, Vitamvas 1; Tlaskal (L), Micek, Hilser, Klimes 7, Pitner 1. Ne: Janak. All. Nekola.

DURATA SET: 24’, 25’, 25’, 28’, 17’ Tot: 119'

IL PROGRAMMA DELLE FINALI-

Venerdì 28 luglio 2023 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 15.30 Italia-Repubblica Ceca 3-2 (19-25, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11)

Ore 18.00 Francia-Belgio

Sabato 29 luglio 2023

Ore 12.45 Finale 3° posto – Repubblica Ceca-LSF2

Ore 15.00 Finale 1°-2° posto – Italia-WSF2

LE AZZURRE BATTONO LA TURCHIA 3-0-

All’European Youth Olympic Festival (EYOF), in corso a Maribor in Slovenia, questa mattina la Nazionale under 19 femminile ha superato 3-0 (25-18, 25-17, 25-23) la Turchia. Le azzurrine, guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi, torneranno in campo domani alle 10.30 per sfidare la Croazia nella partita 5°-6° posto.