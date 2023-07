EYOF: sconfitta indolore per gli azzurrini di Zanin

MARIBOR (SLOVENIA)- La Nazionale under 19 maschile, impegnata all’European Youth Olympic Festival (EYOF), chiude al primo posto la Pool A e venerdì tornerà in campo per giocare la semifinale in programma alle 18.00. La sconfitta al tie-break rimediata questa sera dai ragazzi di coach Michele Zanin non ha compromesso il percorso degli azzurrini che restano in corsa per la seconda fase. L’Italia è stata superata 2-3 (22-25, 25-16, 25-23, 21-25, 15-17) dalla Slovenia al termine di un match dall’andamento altalenante.