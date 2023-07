EYOF: l'Italia Maschile batte anche la Grecia

MARIBOR (SLOVENIA)-Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale under 19 maschile all’ all’European Youth Olympic Festival (EYOF), in corso a Maribor in Slovenia. Gli azzurrini nella tarda mattinata di oggi hanno bissato il successo di ieri e si sono imposti 3-1 (25-13, 25-13, 24-26, 25-23) sulla Grecia.