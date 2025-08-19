Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Saranno tre gli arbitri italiani ai Mondiali

Dominga Lot, dirigerà al Mondiale Femminile, Stefano Cesare a quello Maschile. Daniele Rapisarda designato Challenge Referee al Mondiale Femminile e Maschile
Saranno tre gli arbitri italiani ai Mondiali
1 min
ROMA-Continuano i riconoscimenti per il Settore Ufficiali di Gara, sinonimo di impegno e qualità all’interno della Federazione Italiana Pallavolo.

Saranno infatti tre gli arbitri italiani che prenderanno parte ai Campionati del Mondo in Thailandia (Femminile, 22 agosto – 7 settembre) e nelle Filippine (Maschile, 12 – 28 settembre):

Dominga Lot – Arbitro al Mondiale Femminile,

Stefano Cesare Arbitro al Mondiale Maschile,

Daniele Rapisarda – Challenge Referee al Mondiale Femminile e Maschile.

Cesare e Rapisarda sono stati protagonisti anche nella finale di volley maschile 1°-2° posto tra Francia e Polonia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

