Saranno tre gli arbitri italiani ai Mondiali

Saranno infatti tre gli arbitri italiani che prenderanno parte ai Campionati del Mondo in Thailandia (Femminile, 22 agosto – 7 settembre) e nelle Filippine (Maschile, 12 – 28 settembre):

-Continuano i riconoscimenti per il Settore Ufficiali di Gara, sinonimo di impegno e qualità all’interno della Federazione Italiana Pallavolo.

Dominga Lot – Arbitro al Mondiale Femminile,

Stefano Cesare – Arbitro al Mondiale Maschile,

Daniele Rapisarda – Challenge Referee al Mondiale Femminile e Maschile.

Cesare e Rapisarda sono stati protagonisti anche nella finale di volley maschile 1°-2° posto tra Francia e Polonia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.