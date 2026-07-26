VNL: l'edizione 2026 è della Turchia
MACAO (CINA)-Superando in rimonta 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) il Brasile nella finale di Macao la Turchia di Daniele Santarelli vince l’edizione 2026 della Volleyball Nations League. Dominatrice assoluta dell’incontro Melissa Vargas che con 33 punti ha trascinato le compagne al successo contro la formazione carioca, giustiziera dell’Italia, per la quale continua la maledizione delle finali di VNL (la quinta persa su otto giocate). Alla squadra di Ze Roberto non sono bastati i 25 punti di Ana Cristina, l’ultima ad arrendersi fra le verdeoro.
Il tabellino
TURCHIA-BRASILE 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21)
TURCHIA: Vargas 33, Baladin 19, Aydin 15, Gunes 3, Kisal 7, E. Sahin 5, Orge (L), Ozbay, S. Sahin, Yatgin, Uyanik, Ozden, Erkek, Basyolcu. All. Santarelli.
BRASILE: Ana cristina 25, Bergmann 15, Rosamaria 19, Diana 5, Macris 1, Roberta 2, Luzia 11, Kily 3, Marcelle (L), Lorena, Helena, Maiara, Larissa, Natinha. All. Ze Roberto.
ARBITRI: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM),Simonovic Vladimir (SUI)