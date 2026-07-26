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VNL: l'edizione 2026 è della Turchia

VNL: l'edizione 2026 è della Turchia

La formazione allenata da Daniele Santarelli si impone nella finale di Macao al Brasile per 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21). Protagonista assoluta Melissa Vargas che ha trascinato la propria squadra con 33 palloni vincenti a referto
1 min
TagsVNLTurchiaBrasile

MACAO (CINA)-Superando in rimonta 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) il Brasile nella finale di Macao la Turchia di Daniele Santarelli vince l’edizione 2026 della Volleyball Nations League. Dominatrice assoluta dell’incontro Melissa Vargas che con 33 punti ha trascinato le compagne al successo contro la formazione carioca, giustiziera dell’Italia, per la quale continua la maledizione delle finali di VNL (la quinta persa su otto giocate). Alla squadra di Ze Roberto non sono bastati i 25 punti di Ana Cristina, l’ultima ad arrendersi fra le verdeoro.

Il tabellino

TURCHIA-BRASILE 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-21)

TURCHIA: Vargas 33, Baladin 19, Aydin 15, Gunes 3, Kisal 7, E. Sahin 5, Orge (L), Ozbay, S. Sahin, Yatgin, Uyanik, Ozden, Erkek, Basyolcu. All. Santarelli.

BRASILE: Ana cristina 25, Bergmann 15, Rosamaria 19, Diana 5, Macris 1, Roberta 2, Luzia 11, Kily 3, Marcelle (L), Lorena, Helena, Maiara, Larissa, Natinha. All. Ze Roberto.

ARBITRI: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM),Simonovic Vladimir (SUI)

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