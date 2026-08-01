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VNL: la finale è Polonia-Stati Uniti

VNL: la finale è Polonia-Stati Uniti

Nelle due semifinali odierne Le squadre di Grbic e Kiraly hanno sconfitto rispettivamente Slovenia e Giappone
2 min
TagsVNLPoloniaStati Uniti

NINGBO (CINA)- Giornata dedicata alle semifinali a Ningbo, dove sono in corso le Finals di Volleyball Nations League 2026. Presso il Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, oggi 1° agosto, si sono disputate entrambe le semifinali. Le prime squadre a scendere in campo sono state la Slovenia di coach Soli e la Polonia allenata da Nikola Grbić e a vincere è stata proprio la nazionale polacca che si è imposta con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-17).

Nell'altro match, giocato a seguire, c'è stata invece grande battaglia tra Stati Uniti e Giappone, due formazioni che in questa edizione della VNL hanno dimostrato tutto il loro valore. A spuntarla al tie-break è stata la formazione americana di Kiraly, che si è imposta 3-2 (25-19, 23-25, 20-25, 25-19, 15-13) e sfiderà quindi la Polonia nella finale per il primo e secondo posto in programma domani 2 agosto alle ore 13.30 italiane. Alle 9.40 Slovenia e Giappone si contenderanno il terzo gradino del podio.

Risultati e programma delle FINALS (orari italiani) 

Quarti di finale 

29 luglio

Slovenia - Turchia 3-0 (25-21, 35-33, 39-37)

Giappone - Cina (23-25, 25-23, 25-16, 25-23)

30 luglio

Italia - USA 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Polonia – Ucraina 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-17) 

Semifinali 

1° agosto

Semifinale 1: Slovenia-Polonia 0-3 (16-25, 19-25, 17-25)

Semifinale 2: Giappone-Usa 2-3 (19-25, 25-23, 25-20, 19-25, 15-13)

Finali

2 agosto

Finale 3°/4° posto: ore 9:40 Giappone -Slovenia 

FInale 1°/2° posto: ore 13:30 Stati Uniti- Polonia

*orari di gioco italiani

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