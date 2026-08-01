VNL: la finale è Polonia-Stati Uniti

NINGBO (CINA)- Giornata dedicata alle semifinali a Ningbo, dove sono in corso le Finals di Volleyball Nations League 2026. Presso il Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, oggi 1° agosto, si sono disputate entrambe le semifinali. Le prime squadre a scendere in campo sono state la Slovenia di coach Soli e la Polonia allenata da Nikola Grbić e a vincere è stata proprio la nazionale polacca che si è imposta con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-17).