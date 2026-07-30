VNL: Gli Usa travolgono l'Italia col servizio

Nella gara di oggi gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglio gioco e dall’altra parte gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà l’Italia. Rimane certamente il rammarico per questa battuta d’arresto arrivata dopo tre week nelle quali gli azzurri avevano ottenuto tre vittorie a Ottawa (week 1) due a Lubiana (week 2) e tre a Osaka (week 3). Nella fase intercontinentale gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti (3-2) nel match giocato lo scorso 15 giugno alla TD Place Arena di Ottawa.

Alle 13.30 italiane, sempre alla Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, si giocherà l'ultimo quarto di finale, che vedrà in campo Polonia e Ucraina. Domani sarà giornata di recupero per tutte le semifinaliste. La prima semifinale sarà USA-Giappone, mentre la Slevenia attende di conoscere la propria avversaria dopo il match tra Polonia e Ucraina.

ùPer questa gara il CT de Giorgi ha schierato la diagonale composta da Giannelli- Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, Balaso libero:

Gli Stati Uniti di Karch Kiraly, invece, con: Anderson, Averill, Christenson, Hanes, Champlin, Shoji libero.

Nel primo set l'Italia è partita un po' contratta e gli Stati Uniti si sono portati avanti (6-9) con De Giorgi che ha chiamato il primo time out della gara. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno cominciato a giocare con maggiore fluidità e hanno ricucito in parte lo svantaggio con Romanò che ha firmato il -3 (9-12). Nelle fasi successive le due squadre non si sono risparmiate e hanno dato vita ad una pallavolo di alto livello (13-15). Mattia Bottolo è stato poi bravo a trovare il pareggio sul 17-17. A questo punto la gara diventata vibrante ha visto gli Stati Uniti procedere nuovamente avanti con vantaggi minimi (18-19, 19-20). È ancora Romanò ben imbeccato da Giannelli a consentire all'Italia di rimanere attaccata al set (20-21). Nel finale gli USA hanno trovato il decisivo allungo e chiuso in proprio favore il set (25-22).

In avvio di secondo set i ragazzi di De Giorgi sono partiti bene e trovato per primi il vantaggio, ma ben presto gli Stati Uniti hanno prima ristabilito la parità e poi trovato il punto del sorpasso (4-5). Primo cambio operato da coach De Giorgi con Porro entrato al posto di Lavia. Nelle fasi successive Hanes trova l'ace che vale il + 3 (9-6) per gli Stati Uniti. Prest, però, è Giovanni Sanguinetti che risponde con un servizio vincente che vale il -1 (8-9). In questa fase gli Usa sono stati bravi al servizio e il loro vantaggio è cresciuto (8-13) e il tecnico azzurro ha chiamato il time out. Dentro anche Laurenzano al posto di Balaso. L'Italia ha provato a reagire e con Bottolo ha trovato l’ (11-15). È ancora il servizio americano a far male e con Champlin trovano il diciassettesimo punto del set. Gli azzurri da parte loro hanno provato a rimanere in scia ma l'attacco USA ha continuato a mettere giù palloni pesanti fino al definitivo 25-21 arrivato al terzo set ball utile.

Terso set iniziato all'insegna dell'equilibrio (4-4). L'Italia, in questo parziale, è apparsa più arrembante e ha trovato il vantaggio con Porro (7-6). Successivamente l'ace di Sanguinetti conduce gli azzurri sul + 3 (11-8), massimo vantaggio fin qui. Gli azzurri in questa fase hanno continuato a premere forte sull'acceleratore e Bottolo ha trovato il (13-9). La reazione statunitense non si è fatta attendere e hanno ricucito in parto lo svantaggio (15-13). Successivamente gli usa hanno trovato prima il pareggio (17-17) e poi il sorpasso (17-18). Una volta preso il comando gli americani non lo hanno più mollato e hanno chiuso set e match 25-21.

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

« Come tutti i ragazzi, sono dispiaciuto. Bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno fatto una partita molto intensa e in generale hanno giocato bene. Noi, invece, pur nelle difficoltà che proponeva questo match, non ce la siamo giocata come volevamo. Abbiamo subito troppo in ricezione, preso troppi ace e mezzi punti. In attacco, invece, abbiamo tenuto, guardando anche le statistiche, però chiaramente siamo stati penalizzati dalla nostra prestazione di squadra in ricezione. È forse la prima volta che ci capita di subire una quantità così elevata di punti. Bisogna prenderne atto e affrontarla con tranquillità, perché sulla bontà dei ragazzi, del gruppo e di quello che dobbiamo fare non ho nessun dubbio. È sicuramente un peccato, perché costa tanta fatica arrivare fin qui e avremmo voluto giocarcela meglio. Avremo davanti a noi l'appuntamento clou di questa stagione, i Campionati Europei e quindi a parte questo momento di delusione, tireremo una linea per tenere le cose positive. È stata una VNL nella quale, per vari motivi e opportunità, abbiamo giocato con tanti ragazzi. Questa è stata una cosa positiva, perché ci sono state delle buone risposte e c'è stata l'opportunità di farli crescere. Ora non si può racchiudere tutto in una partita e il risultato di questa partita non deve oscurare, ma illuminare. Perché ora dobbiamo vedere le cose che possiamo fare meglio e preparare con grande fiducia l'appuntamento dell'Europeo ».

Le parole di Luca Porro

« Quella di oggi è stata una partita davvero tosta. Penso sia evidente che loro hanno battuto molto bene e noi abbiamo sofferto in ricezione. Questo, però, sarà uno spunto su cui lavorare per migliorare. Complimenti a loro, che hanno giocato una gran bella partita. Il risultato di oggi non rovina il percorso fatto per arrivare alle Finals. È stata una VNL lunga, giocata con tantissimi giocatori, e penso si possa riassumere come un buon traguardo ».

Le parole di Yuri Romanò

« Sì, loro sono stati bravi al servizio e diciamo che quando siamo riusciti a tenere la palla nel nostro campo abbiamo giocato alla pari. Nel primo set, sotto questo aspetto, decisamente meglio di loro. Poi ovviamente con così tanti ace è difficile rimanere attaccati e giocare. Questo alla fine ha inciso sul risultato finale. Ci dispiace veramente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più e ci credevamo molto. Impareremo da questa sconfitta. Si riparte dal percorso fatto. Abbiamo giocato questa competizione con tanti atleti e tanti giovani, che hanno dimostrato grande valore. Ripartiremo con tutto il gruppo per preparare al meglio l'Europeo, a cui teniamo particolarmente ».

Il tabellino

ITALIA – USA 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

ITALIA: Giannelli 1, Bottolo 14, Mati 4, Romanò 16, Lavia 2, Sanguinetti 7, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli, Sani, Porro. N.e: Galassi, Russo, Bovolenta. All. De Giorgi.

USA: Averill 5, Christenson 2, Champlin 11, McHenry 2, Hanes 21, Anderson 13, Shoji (L). Jendryk, Robinson, Ma’a 1, Hartke. N.e: Briggs, De Falco, Knigge. All. Kiraly

ARBITRI: Simonovic Vladimir (SUI),Jurkovic Ksenija (CRO)

Durata: 27’, 28’, 30’ Tot: 85’

Italia: a 5, bs 14, m 4, et 17.

Usa: a 14, bs 15, m 3, et 17 .

Risultati e programma delle FINALS (orari italiani)

Quarti di finale

29 luglio

Slovenia - Turchia 3-0 (25-21, 35-33, 39-37)

Giappone - Cina (23-25, 25-23, 25-16, 25-23)

30 luglio

Italia - USA 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Polonia - Ucraina ore 13:30

Semifinali

1° agosto

Semifinale 1: ore 9:00

Semifinale 2: ore 13:30

Finali

2 agosto

Finale 3°/4° posto: ore 9:00

FInale 1°/2° posto: ore 13:30



*orari di gioco italiani