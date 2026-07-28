VNL: Italia-Usa nelle parole di Yuri Romanò

Quella di dopodomani, in programma alla Beilun Sports and Arts Centre, sarà la gara numero 94 nella storia tra le due nazionali e rappresenterà un crocevia importante per il prosieguo del cammino nelle Finals. In caso di successo sugli USA, l’Italia incrocerebbe in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale, Giappone-Cina (domani alle ore 13:30 italiane).

Gli Stati Uniti, guidati da Karch Kiraly, che hanno chiuso al quinto posto la fase intercontinentale della VNL, sono una squadra che può contare sulle prestazioni di campioni del calibro di Anderson e Christenson, solo per citarne alcuni.

Nella mattinata di oggi si è tenuta presso il Raddisson Hotel la consueta conferenza stampa, che ha visto la partecipazione per l’Italia di Yuri Romanò. Ed è proprio l’opposto azzurro che, al termine dell’incontro dedicato alla stampa, ha presentato il match contro gli statunitensi

Le parole di Yuri Romanò

« Con gli Stati Uniti sarà una partita naturalmente complicata, come sempre con loro. Rispetto allo scorso anno sono tornati tutti i big che conosciamo. La stiamo preparando bene e la terza settimana di VNL è stata un crescendo: speriamo davvero di vincere. L’Italia sta bene, noi tutti stiamo bene. Abbiamo fatto un bel percorso. Rimanere poi anche dopo la week 3 in Giappone ci ha permesso di prepararci bene, recuperare dal fuso orario, che è praticamente uguale a quello di qui. Ci ha permesso di stare ulteriore tempo insieme e ritrovare la sintonia che c’è in questo gruppo. Siamo fortemente motivati, mancano ancora due giorni prima di scendere in campo e non vediamo l’ora di cominciare. È bellissimo essere qui alle Finals. Alla fine, tutti noi giochiamo per arrivare a disputare partite come queste, che sono le più belle da vivere. Essere poi in questo ambiente, con tutte le squadre più forti al mondo e partecipare a una conferenza con giocatori incredibili è qualcosa di bello da vivere. È tutto molto bello e speriamo di battere tutte queste squadre per centrare qualcosa di importante ».

I precedenti tra Italia e Stati Uniti

USA 52 vittorie, 41 sconfitte, 93 totali.

I 14 azzurri per le Finals di VNL a Ningbo

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro,

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 19. Roberto Russo, 20. Pardo Mati,

Opposti: 16. Yuri Romanò, 23. Alessandro Bovolenta,

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso

Programma gare - Finals Ningbo (Cina)*

Quarti di finale

29 luglio

Slovenia - Turchia ore 09:00

Giappone - Cina ore 13:30

30 luglio

Italia - USA ore 09:00

Polonia - Ucraina ore 13:30

Semifinali

1° agosto

Semifinale 1: ore 9:00

Semifinale 2: ore 13:30

Finali

2 agosto

Finale 3°/4° posto: ore 9:00

Finale 1°/2° posto: ore 13:30



*orari di gioco italiani