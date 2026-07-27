VNL: l'Italia prepara le Finals a Ningbo

NINGBO (CINA)- È iniziato il conto alla rovescia per la Nazionale maschile, qualificata alle Finals di VNL 2026 in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo, in Cina.

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, che hanno concluso una serie di allenamenti a Tokyo in Giappone, e giunti da due giorni in Cina, oggi pomeriggio si alleneranno presso il Beilun Sport and Arts Centre. Domani 28 luglio, invece, sono in programma le consuete preliminary inquiry e la conferenza stampa (ore 9 locali) cui parteciperà per l’Italia Yuri Romanò.

Gli azzurri, secondi classificati lo scorso anno sempre a Ninbo, scenderanno in campo nel proprio quarto di finale giovedì 30 luglio alle ore 9 italiane (diretta tv su DAZN e VBTV) contro gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà poi in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale che vede opposti i padroni di casa della Cina al Giappone. In questo momento, però, gli azzurri sono concentrati solo sulla gara contro gli statunitensi guidati da coach Karch Kiraly che rappresenta un crocevia importante nella prosecuzione delle Finals di Volleyball Nations League.

Contestualmente Alessandro Michieletto sarà al lavoro dal 29 luglio al 4 agosto al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) per continuare il suo programma di recupero. Lo staff a supporto dello schiacciatore azzurro sarà composto da Piero Benelli (coordinatore staff medico) e Sebastiano Cencini (fisioterapista).