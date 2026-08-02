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domenica 2 agosto 2026
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VNL: il trofeo lo alza la Polonia

VNL: il trofeo lo alza la Polonia

Nella finale per il 1° posto la squadra di Grbic ha sconfitto, al termine di una splendida partita, per 3-2 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 15-10) Gli Stati Uniti. Nella sfida per il terzo posto la Slovenia ha battuto 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) il Giappone
1 min
TagsVNLPoloniaStati Uniti
NINGBO (CINA)- La Polonia si è aggiudicata l'edizione 2026 della Volleyball Nations League. La formazione guidata in panchina da Nikola Grbic ha superato in finale gli Stati Uniti di Karch Kiraly con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-23, 27-25, 23-25, 15-10) conquistando così il secondo successo consecutivo dopo il trionfo ottenuto nell'edizione 2025 sempre a Ningbo (Cina).

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, la Slovenia si è imposta sul Giappone per 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) salendo sul gradino più basso del podio.

I premi individuali

MVP : Tomasz Fornal (Polonia)

Miglior battitore: Dmytro Yanchuk (Ucraina)

Miglior realizzatore: A.Nikolov (Bulgaria)

Miglior attaccante: A.Nikolov (Bulgaria)

Miglior muratore: Jackson Howe (Canada)

Miglior palleggiatore: Uroš Planinšič  (Slovenia)

Miglior difensore: Franco Massimino (Argentina)

Miglior ricettore: Mathis Henno (Francia)

 

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