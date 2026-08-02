VNL: il trofeo lo alza la Polonia
Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, la Slovenia si è imposta sul Giappone per 3-1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) salendo sul gradino più basso del podio.
I premi individuali
MVP : Tomasz Fornal (Polonia)
Miglior battitore: Dmytro Yanchuk (Ucraina)
Miglior realizzatore: A.Nikolov (Bulgaria)
Miglior attaccante: A.Nikolov (Bulgaria)
Miglior muratore: Jackson Howe (Canada)
Miglior palleggiatore: Uroš Planinšič (Slovenia)
Miglior difensore: Franco Massimino (Argentina)
Miglior ricettore: Mathis Henno (Francia)